הטריוויה השבועית

מהם שני הענפים שיופיעו לראשונה כספורט אולימפי באולימפיאדת לוס אנג'לס 2028?

מהו הפרח הלאומי של ישראל, מה מייצגים ראשי התיבות של רחוב מעג"ל ברמת גן, ואיזו חברה ישראלית נרכשה ע"י אנבידיה ב-2019 תמורת כ-7 מיליארד דולר? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 09:50
מהם שני הענפים שיופיעו לראשונה כספורט אולימפי באולימפיאדת לוס אנג'לס 2028? / צילום: Shutterstock
מהם שני הענפים שיופיעו לראשונה כספורט אולימפי באולימפיאדת לוס אנג'לס 2028? / צילום: Shutterstock

1. מיהי אלת הניצחון במיתולוגיה היוונית?
2. ואיזה תאגיד רב-לאומי קרוי על שמה?
3. מה ההישג ההיסטורי של הראפר הפורטוריקני באד באני שקטף את פרס אלבום השנה בטקס פרסי הגראמי השבוע?
4. מהם שני הענפים שיופיעו לראשונה כספורט אולימפי באולימפיאדת לוס אנג'לס 2028?
5. מהו כתב יתדות?
6. ומהו כתב קאנג'י?
7. מהו הפרח הלאומי של ישראל?
8. מהם שני המרכיבים המרכזיים ברוטב האיטלקי קאצ'ו א פפה?
9. איזו חברה ישראלית נרכשה על ידי אנבידיה ב-2019 תמורת כ-7 מיליארד דולר?
10. מיהו הזוכה בפרס ספיר לספרות שהוענק השבוע?
11. מאיזה הסכם בינלאומי פרשה לאחרונה ארה"ב, המדינה היחידה שפרשה ממנו רשמית?
12. באיזה חלק בגוף האדם נמצא שריר החייטים?
13. לרגל בחירתו של הכדורסלן דני אבדיה לשחק באולסטאר, מי ניצב במקום הראשון ברשימת הקלעים המובילים בתולדות ה-NBA?
14. מהו שם הפרויקט של גוגל וממשלת ישראל להקמת תשתית ענן ממשלתית?
15. מה מייצגים ראשי התיבות של רחוב מעג"ל ברמת גן?

תשובה 1

ניקה

תשובה 2

נייקי

תשובה 3

האלבום הראשון בספרדית שזכה בפרס

תשובה 4

פוטבול דגלים, וסקווש

תשובה 5

מערכת כתב שבה כל סימן מייצג הברה שהייתה בשימוש במגוון שפות במזרח התיכון הקדום

תשובה 6

מערכת כתב שבה כל סימן מייצג מילה שהיא אחת מארבע מערכות כתב המשמשות לכתיבה יפנית מודרנית

תשובה 7

כלנית מצויה

תשובה 8

גבינה ופלפל שחור

תשובה 9

מלאנוקס

תשובה 10

אמיר חרש, על ספרו "שכול וכשלון וזומבים"

תשובה 11

הסכם פריז (העוסק בהפחתת פליטת גזי חממה)

תשובה 12

בירך 

תשובה 13

לברון ג'יימס

תשובה 14

פרויקט נימבוס

תשובה 15

"משקי עזר, גנים למופת" (חזונם של מייסדי העיר)