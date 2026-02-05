לחשיפת התשובות גללו למטה

1. מיהי אלת הניצחון במיתולוגיה היוונית?

2. ואיזה תאגיד רב-לאומי קרוי על שמה?

3. מה ההישג ההיסטורי של הראפר הפורטוריקני באד באני שקטף את פרס אלבום השנה בטקס פרסי הגראמי השבוע?

4. מהם שני הענפים שיופיעו לראשונה כספורט אולימפי באולימפיאדת לוס אנג'לס 2028?

5. מהו כתב יתדות?

6. ומהו כתב קאנג'י?

7. מהו הפרח הלאומי של ישראל?

8. מהם שני המרכיבים המרכזיים ברוטב האיטלקי קאצ'ו א פפה?

9. איזו חברה ישראלית נרכשה על ידי אנבידיה ב-2019 תמורת כ-7 מיליארד דולר?

10. מיהו הזוכה בפרס ספיר לספרות שהוענק השבוע?

11. מאיזה הסכם בינלאומי פרשה לאחרונה ארה"ב, המדינה היחידה שפרשה ממנו רשמית?

12. באיזה חלק בגוף האדם נמצא שריר החייטים?

13. לרגל בחירתו של הכדורסלן דני אבדיה לשחק באולסטאר, מי ניצב במקום הראשון ברשימת הקלעים המובילים בתולדות ה-NBA?

14. מהו שם הפרויקט של גוגל וממשלת ישראל להקמת תשתית ענן ממשלתית?

15. מה מייצגים ראשי התיבות של רחוב מעג"ל ברמת גן?