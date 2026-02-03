רשימת פורבס 30 מתחת ל־30 נועדה לאתר את דור המנהיגים הבא, אך בשנים האחרונות היא הולכת וצוברת מוניטין בעייתי, עם שורה של בוגרים שנקשרו בפרשיות הונאה מתוקשרות. לאחר סם בנקמן־פריד מ־FTX, צ’רלי ג’ביס מפרנק ומרטין שקראלי, מצטרפת כעת לרשימה גם גוקצ’ה גובן - מייסדת ומנכ"לית סטארט־אפ הפינטק קלדר. גובן, אזרחית טורקיה בת 26 המתגוררת בניו יורק, הואשמה בארה"ב בעבירות של הונאת ניירות ערך, הונאת תקשורת, הונאת ויזה וגניבת זהות מחמירה.

הפרשה נחשפה בסוף ינואר 2026, עם הגשת כתב אישום פדרלי נגד גובן והודעת משרד המשפטים האמריקאי לציבור. לפי משרד המשפטים, במהלך סבב סיד שנערך באפריל 2024 גייסה גובן כ־7 מיליון דולר מיותר מתריסר משקיעים, לאחר שהציגה מצגת שכללה נתונים כוזבים. בין היתר נטען כי החברה הציגה עשרות מותגים ככאלה ש"משתמשים בפלטפורמה", אף שבפועל חלקם השתתפו רק בפיילוטים מוזלים במיוחד, וחלקם כלל לא חתמו על הסכם עם החברה.

עוד נטען כי הוצגו למשקיעים נתוני הכנסות מנופחים, כולל טענה להכנסה שנתית חוזרת של 1.2 מיליון דולר - נתון שלפי הרשויות לא שיקף את פעילות החברה בפועל. בנוסף, גובן מואשמת בניהול שני סטים של ספרים חשבונאיים: אחד פנימי ואחד "מהודר", שנועד להציג מצג שווא של יציבות וצמיחה.

מהבטחה שיווקית גדולה לכתב אישום פדרלי

קלדר, שהוקמה ב־2022, פיתחה מערכת שמאפשרת למותגים להציע ללקוחותיהם החזרי כסף והטבות ישירות דרך האתר, ולקבל בתמורה הכנסה מעסקאות שמבוצעות אצל שותפים מסחריים. בפרופיל שפורסם על גובן בפורבס בינואר 2025, כשהיא נבחרה כאמור כחלק מהרשימה של 30 עד 30, צוין כי בין לקוחותיה נמנו מותג השוקולד גודייבה וארגון חברות התעופה הבינלאומי, וכי החברה גייסה 11 מיליון דולר לפי שווי של 35 מיליון דולר.

כעת טוענות הרשויות כי לפחות חלק מהנתונים הללו לא היו מדויקים. כתב האישום כולל גם טענות שלפיהן גובן השתמשה במסמכים מזויפים ובהצהרות כוזבות כדי לקבל ויזה אמריקאית לבעלי "כישרון יוצא דופן". לעת עתה, גובן מסרה ל־TechCrunch כי תפרסם בהמשך השבוע הצהרה בנושא, אולם בשלב זה, החברה עצמה טרם הגיבה רשמית.