בתגובה לרפתנים: סמוטריץ' מאיים לפתוח את שוק החלב ליבוא

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מתכוון לחתום "בימים הקרובים" על צו לביטול מכסים בשוק החלב לפרק זמן ממושך, כך אומרים במשרד האוצר. עוד לדברי האוצר "כוונת השר באה ברקע המחסור המכוון שמקדמים גורמים בענף ובמטרה לאפשר אספקת חלב שוטפת לאזרחי ישראל". לפי שעה מדובר בעיקר באיום, שנועד להיות התשובה לאיום ארגון יצרני החלב בהפסקת אספקת החלב הגולמי למחלבות.

● הדיונים על חוק ההסדרים: אלו החוקים שפוצלו ממנו

● שביתת הרפתנים מזניקה את רכישות תחליפי החלב בעשרות אחוזים ויותר

הרקע הוא, כאמור, "שביתת הרפתנים" שהוכרזה היום (ג') בתגובה לרפורמה במשק החלב שמציע האוצר, במסגרתה נמנעו הרפתנים מלהעביר את החלב הגולמי למחלבות, וכך יצרו מחסור בחלב ושיבושים ברשתות השיווק. רשתות רבות הכריזו על הגבלת כמות החלב שלקוחות מורשים לרכוש, או שהחלב נגמר ולא היה ניתן לרכוש אותו כלל. זה כמובן נגרם מעצם האיום, ובהמשך עצירת אספקת החלב תמשיך לשבש את שרשרת האספקה התקינה, שנחשבת בעייתית גם בימים כתיקונם.

במחלבת רמת הגולן אמרו לגלובס כי המשלוחים שייצאו היום כבר יהיו חסרים, בייחוד במוצרי חלב שלוקח זמן קצר לעבד אותם, כמו חלב ניגר למיניו. בגבינות, שלוקח כמה ימים לעבד אותן לפני שהן נשלחות לרשתות השיווק, דווקא ייקח יותר זמן עד שיראו השפעה. על-פי יוני דמרי, מנהל אגף המשק בתנועת המושבים ורפתן ממושב גילת, מחר (ד') אספקת החלב צפויה להימשך, ומדובר בשלב הזה ב"צעד הרתעתי" בלבד. נכון למועד פרסום שורות אלו, ההחלטה הסופית עוד לא התקבלה.

שר האוצר סמוטריץ' אמר אתמול (ב') בכנסת כי אם אספקת החלב תיעצר, הוא יפתח מיידית את כל המכסים על כל סוגי מוצרי החלב. בנוסף הוא כתב כי "הרעיון התורן ההזוי הזה - שאני מבטיח שלא שילמתי עליו - מסביר מצוין למה חייבים רפורמה". כרגע, הרפורמה בשוק החלב עברה לוועדה ייעודית בראשות ח"כ אוהד טל מהציונות הדתית. אם היא תתקדם, ארגוני הרפתנים כנראה ישקלו חזרה לצעד הזה, אך עדיין מוקדם מכדי לדעת מה הם יחליטו. ובהתאם - גם מה יחליט שר האוצר לגבי הורדה חד צדדית של המכסים עוד טרם הרפורמה.