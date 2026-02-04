ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
השכר הממוצע בחודש דצמבר: 14,677 שקל. וכמה בהייטק?

מדובר בעלייה של 3.1% לעומת דצמבר 2024 • עלייה זו גבוהה אפילו יותר מהאינפלציה השנתית שנרשמה באותו חודש, 2.5%, כך שמדובר למעשה בעלייה ריאלית שמתגברת על ההתייקרויות

עידן ארץ 13:00
אילוסטרציה: Shutterstock, Rita Kapitulski

השכר הממוצע למשרת שכיר בחודש דצמבר 2025 עמד על 14,677 שקל - כך מדווחת היום (ד') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). מדובר בעלייה של 3.1% לעומת דצמבר 2024. עלייה זו גבוהה אפילו יותר מהאינפלציה השנתית שנרשמה באותו חודש, 2.5%, כך שמדובר למעשה בעלייה ריאלית שמתגברת על ההתייקרויות.

מספר משרות השכיר של עובדים ישראלים עמד בדצמבר על 4.161 מיליון, שהם עלייה של כ-1.6% לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת, בדומה לקצב גידול האוכלוסייה.

מספר המשרות של עובדים לא-ישראלים (זרים ופלסטינים) עלה מ-203 אלף בדצמבר 2024 ל-236 אלף, דבר שעשוי לייצג את העלייה בכמות העובדים הזרים בישראל במהלך שנת 2025, לאחר שהעובדים הפלסטינים נחסמו מלהגיע לישראל במהלך המלחמה.

בהייטק, לו זמינים נתונים חודש נובמבר בלבד, השכר עומד על 31,332 שקל בחודש, עלייה משמעותית של 5.9% לעומת נתוני נובמבר 2024. גם בהשוואה לנתוני נובמבר לכלל העובדים (עלייה של 4.6%) מדובר בעלייה משמעותית, וכמובן שגבוהה יותר מהאינפלציה בנובמבר, שעמדה על 2.4%.

כמות המשרות בהייטק עמדה על 402.9 אלף, עלייה של 1.2% בלבד לעומת נובמבר 2024. שיעור משרות ההייטק מכלל המשרות במשק יורד בהדרגה בשל גידול מהיר יותר בשאר המשק, ועומד כעת על 9.8%. בשיא, שיעור זה עמד על מעל 10%.