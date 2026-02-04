חברת הביטוח כלל החליטה להפסיק את ההתקשרות מול בית החולים הדסה כך שביטוח הבריאות הפרטי של כלל לא יכסה יותר טיפולים רפואיים בבתי החולים שלה (הדסה עין כרם והר הצופים) ומטופלים שירצו לבצע ניתוחים דווקא בהדסה לא יוכלו לעשות זאת, או שישלמו מחיר מלא ואחר כך יבקשו החזר חלקי מחברת הביטוח.

● שלב הניסוי הקליני: האם זו התרופה שתעצור את תהליך ההזדקנות?

● שנים לא הייתה פריצת דרך בטיפול בכאב כרוני. זה עומד להשתנות?

במקום זאת, המטופלים יוכלו לקבל את הניתוחים הללו בבית חולים אחר בבירה, שערי צדק, שנמצא בהסדר עם כלל ואף הורחב בעקבות המצב החדש. בשורה התחתונה, מקווים בכלל ביטוח, שהמטופלים לא אמורים להיפגע ולא אמור להיות הבדל משמעותי מבחינת זמינות של רופאים, או כמות הרופאים שיכולים לתת מענה (יותר מ-200 רופאים) עבורם.

מחירים גבוהים בעשרות ואף מאות אחוזים

הפיצוץ בין הצדדים הגיע לאחר מו"מ שנמשך יותר משנה. בפועל כלל הפסיקו לעבוד עם הדסה בחודש נובמבר האחרון. הסיבה למחלוקות היא המחירים הגבוהים בעשרות ואף מאות אחוזים, שגובה בית החולים הדסה ביחס לבתי חולים אחרים בישראל. ניסיון של הדסה להתגמש קצת ולתת הצעה קצת פחות יקרה בינתיים לא נענה מצידה של כלל.

אפשר גם להבין מדוע. העלות שמשלמות חברות הביטוח לבתי החולים כוללת שני תשלומים, האחד לבית החולים עצמו והשני לרופא. לדברי גורמים בשוק, הפערים עשויים להגיע במקרים מסוימים עד לפי 5 בהדסה לעומת בתי חולים אחרים במרכז הארץ. כלומר, אם בבתי חולים אחרים שכר הרופא יכול לעמוד על 3,000 שקל למשל לניתוח פשוט, בהדסה הוא יכול להגיע גם ליותר מ-15 אלף שקל. בניתוחים מורכבים יותר שכר המנתח יכול להגיע ל-15 אלף שקל בשאר הארץ ול-45 אלף שקלים בהדסה.

מי שכמובן עלולים לספוג את המחירים הגבוהים הללו הם ציבור המבוטחים, או כלל עצמה שאינה מעוניינת בכך ולכן החליפה את הספק, כלומר בית החולים.

מכלל ביטוח ופיננסים נמסר בתגובה: "החברה אינה נוהגת להגיב או לפרט בפומבי על מערכות היחסים העסקיות שלה עם ספקיה. החברה מעניקה למבוטחיה שירות מקצועי ואיכותי ברמה הגבוהה ביותר הן בירושלים והן בכל רחבי הארץ, מעידים על כך סקרי שביעות רצון הלקוחות והסוכנים, המציבים אותה בעקביות בצמרת הענף.

"החברה פועלת בראש ובראשונה באחריות כלפי מבוטחיה וכלל הציבור בישראל, מתוך ראייה ארוכת טווח של יציבות מוצרי הביטוח ועלויותיהם, בכדי להבטיח שמוצרי ביטוח פרטיים ינוהלו באופן אחראי ולא יגיעו למצבי אי-ודאות כפי שאירעו בתחומים אחרים בענף בשנים האחרונות".

בכך רומזת כלל למה שקרה בתחום ביטוחי הסיעוד. שם כזכור חברות הביטוח החליטו כולן לצאת מהתחום לאחר שהפרמיות שמשלמים המבוטחים לא מכסות את העלויות עבור חברות הביטוח והמוצר הפך הפסדי עבורן. כך נותר השוק ללא מענה בתחום מאז תחילת העשור ובינתיים לא נמצא פתרון למצב. יש מי שמקווים שהמדינה תהפוך את הביטוח הסיעודי לחיסכון חובה, כמו החיסכון לפנסיה. אפשרות נוספת, שבינתיים אף אחד לא מוכן לעשות, היא לייקר את מחירי ביטוחי הסיעוד לציבור.

מהדסה טרם נמסרה תגובה.