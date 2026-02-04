בתאגיד השידור הציבורי מעדכנים כי קרן נויבך תסיים להגיש את התוכנית היומית "סדר יום" בכאן חדשות ברשת ב'. נויבך תמשיך את עבודתה בתאגיד השידור הישראלי, ותעמיק ביצירה דוקומנטרית ובהסכת יומי, שיעלה בחודשים הקרובים לשידור. בתוכניתה נתנו במה מדי יום לעדויות ניצולי וניצולות הטבח, למשפחות החטופים ולהורים השכולים. אחד ההישגים שצוינו בהודעת התאגיד הוא המאבק העיתונאי סביב מחדל "מוצב נחל עוז" וסיפורן של התצפיתניות שנרצחו ונחטפו. בהודעה נכתב כיצד נויבך וצוותה, הציפו את שרשרת הכשלים וההתעלמות מהאזהרות.

בתאגיד החמיאו גם לצוות שעמל על התוכנית איתה. "לצידה של נויבך עבד על התוכנית "סדר יום" מתחילת הדרך, צוות יוצא דופן במסירותו ובמחויבותו. את התוכנית ערכה מיומה הראשון מירית הושמנד-מיטראני. ובשנתיים האחרונות עורכת את התוכנית רווית לוי-דמבסקי, כשלצידה המפיקה הקבועה דנית שוקרון-ידידיה", נכתב.

נויבך מסרה בהודעה לעיתונות כי "השנתיים וחצי האחרונות היו משמעותיות יותר מכל דבר שעשיתי אי פעם. המלחמה, החטופים, הסיפור הגדול של כולנו, שעדיין נמשך, ובתוך הימים הקשים, זו הייתה זכות עצומה להיות שם ולעבור יחד עם המאזינים והמאזינות שלנו את המסע הזה. אבל כבר זמן רב בוער בי הדבר הבא. והדבר הבא הוא לספר את הסיפור האקטואלי שלנו בדרך אחרת.

"התוכנית 'סדר יום' היא מפעל עיתונאי"

"לא ברדיו חי, שעתיים צפופות ביום, עם הפרסומות והחדשות המתפרצות. אם יש משפט שלא בא לי להגיד יותר זה: 'סליחה, אני ממש מתנצלת, אבל נגמר לנו הזמן'. אני רוצה להיות מסוגלת לספר חדשות ואקטואליה בצורה מעמיקה שיש בה זמן, קשב וסבלנות לפרטים. זה הפרק הבא במסע שלי ואני מזמינה לשם את כל מי שהיו איתי ב'סדר יום' ואת כל מי שמרגישים ומרגישות שככה הם רוצים שיספרו להם חדשות", מסרה.

קרן נויבך, היא בעלת ניסיון רב של מעל 35 שנה, היא שירתה בגלי צה"ל ובהמשך הייתה כתבת פוליטית ומדינית בערוץ הראשון. לאורך השנים היא זכתה בפרסים, בהם פרס סוקולוב לעיתונות משודרת, פרס אומ"ץ לחשיפת שחיתות שלטונית, אות אביר איכות השלטון, אות זכויות האדם ע"ש אמיל גרינצוויג ופרס תוכנית האקטואליה הטובה בטקס פרסי הרדיו. היא אף זכתה באות אבירות מרכז פרס לשלום ולחדשנות לנשים פורצות דרך בחברה הישראלית זאת בשנת 2024.

נויבך החלה להגיש את התוכנית "סדר יום" כבר משנת 2008, בעוד שהתאגיד היה קול ישראל. התוכנית אותה הגישה, שארכה כשעתיים כיומן צוהריים, הייתה אחת הבמות העיתונאיות המרכזיות במסגרת התאגיד השידור הציבורי. לפי סקר TGI, שיש לגביו השגות רבות בתעשייה, "סדר יום" בכאן חדשות ברשת ב' הגיעה לשיעור חשיפה של כרבע מיליון מאזינים מדי יום, זינוק של 16% לעומת החציון הראשון של השנה החולפת.

גל ברגר, מנהל כאן חדשות ברשת ב' מסר בהודעה כי "קרן היא עיתונאית מהמוכשרות בישראל, אני מודה לה על הגשה מופלאה לאורך השנים ובפרט בימי המלחמה שבהם התבלטה התוכנית בהגשתה כאחת ממובילות סדר היום בישראל אף יותר מבשיגרה, ואני שמח לקראת הפרויקט הבא של קרן בחטיבת כאן חדשות. התוכנית 'סדר יום' היא מפעל עיתונאי שהיה נכסי ציבורי מובהק ומנכסיה השידוריים של רשת ב' למשך יותר מעשור וחצי ואני מודה הודיה גדולה לכל מי שנטל חלק בעשייה הכרוכה בהבאת התוכנית לשידור לאורך השנים. פנינו לקראת תוכנית חדשה, שבימים אלה ממש טווים את חוטיה האחרונים".