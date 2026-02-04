ביג רוצה לסדר ליו"ר ולמנכ"ל עלות שכר שנתית של 20 מיליון שקל

חברת המרכזים המסחריים ביג תביא לאישור בעלי המניות שלה בחודש הבא תגמול חלומי לשני מנהליה הבכירים. לפי הדיווח לבורסה, ליו"ר איתן בר זאב ולמנכ"ל חי גאליס צפויה הקצאה משמעותית של אופציות למניות: לבר זאב מתוכננת הקצאת 100 אלף אופציות למניות אשר שוויין מוערך ב-14 מיליון שקל, ולגאליס - 60 אלף אופציות למניות, בשווי מוערך של כ-9 מיליון שקל. סך האופציות שיינתנו לכלל עובדי החברה מוערכות בשווי של 88.7 מיליון שקל.

● משתלם לעבוד אצל ליאורה עופר: כמה יקבל המנכ"ל ב-2026?

● איך הגיעה חברת BUYME לשווי של מיליארד שקל

גם תנאי העסקתם השנתיים של בר זאב ולגאליס אמורים לעבור שדרוג, ויעמדו על עלות שנתית של 11.7 מיליון שקל ו-7.5 מיליון שקל בהתאמה, ככל שיאושרו על ידי בעלי המניות. תנאי העסקתו של גאליס יורכבו משכר בעלות של 2.7 מיליון שקל, ומבונוס בגובה של עד 2 מיליון שקל. בנוסף הוא יקבל תשלום מבוסס מניות בשווי (שנתי) של 2.7 מיליון שקל. עלות השכר של בר זאב תורכב משכר בסיס של 4.6 מיליון שקל, בונוס של 2.3 מיליון שקל, ותשלום מבוסס מניות בסך של 4.8 מיליון שקל.

בסוף השבוע פרסמה ביג בבורסה דוח להצעה פרטית מהותית בכדי להיערך להקצאה. בהודעתה בקשר להקצאה המתוכננת למנכ"ל גאליס נכתב כי החל לעבוד בביג בספטמבר 2003, ומונה לתפקיד המנכ"ל ביולי 2019. מר גאליס, צוין שם, "צבר ידע וניסיון רב בתחומי פעילותה של החברה. כמו כן, הוא תורם רבות לחברה ומהווה נדבך מרכזי במערך הניהול והתפעול של החברה". תנאי העסקתו של מר גאליס ציינו בדירקטוריון, "הינם סבירים, ראויים והוגנים בשים לב לכישוריו וניסיונו העסקי".

הכנסות ביג ברבעון השלישי של 2025 צמחו בכ-16% לכ-695 מיליון שקל. שיעור התפוסה בנכסיה בישראל עמד על 100% בקירוב, ובאירופה על כ-99%. הפדיונות במרכזים בישראל צמחו בכ-6%, ובמרכזים באירופה - בכ-6.3%.