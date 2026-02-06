ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
ישראל במלחמה | סיקור שוטף

שר החוץ האיראני לפני השיחות בעומאן: "זוכרים מה אירע בשנה האחרונה, נכנסים למו"מ בעיניים פקוחות"

דוברת הבית הלבן: "טראמפ רוצה עסקה עם איראן, אבל אני רוצה להזכיר לאיראנים שיש לנשיא גם אופציות אחרות" • צה"ל תקף במהלך הלילה ברצועת עזה בתגובה לירי מחבלים • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס 07:30
עבאס עראקצ'י שר החוץ של איראן / צילום: ap, Vahid Salemi
עבאס עראקצ'י שר החוץ של איראן / צילום: ap, Vahid Salemi

עדכונים שוטפים

06:58 - רגע לפני תחילת השיחות - שר החוץ האיראני במסר מעומאן: "אנו זוכרים את מה שאירע בשנה האחרונה - ונכנסים למו"מ עם עיניים פקוחות"

02:23 - צה"ל תקף לפני זמן קצר ברצועת עזה, זאת בתגובה לירי של מחבלים לעבר כוחות צה"ל אתמול. אין נפגעים לכוחותינו, כך הודיע דובר צה"ל

21:55 - דוברת הבית הלבן: טראמפ רוצה עסקה עם איראן, אבל אני רוצה להזכיר לאיראנים שיש לנשיא גם אופציות אחרות. לוויט אמרה כי ארה"ב רוצה להשיג "אפס יכולת גרעינית" באיראן.

