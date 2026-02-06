מחיר הביטקוין צלל אתמול במעל 10% והשלים נפילה לרמה של 65 אלף דולר למטבע, קריסה של 48% במחיר ביחס למחירי השיא (כ-126 אלף דולר למטבע) שרשם רק בחודש אוקטובר האחרון. הנפילה הזו מחזירה את המטבע הדיגיטלי הגדול ביותר כל הדרך למחיר שבו הוא נסחר לפני שנתיים, בפברואר 2024, רגע לאחר שהמטבעות קיבלו את האישור מרשות ניירות ערך האמריקאית, ה-SEC, להקמת קרנות מחקות ביטקוין.

גם שאר המטבעות הדיגיטליים חוו צלילה בשיעורים דומים. כך, האתר'יום צנח ב-11% למחיר של 1935 דולר למטבע, כשבכך הוא משלים קריסה של 31% רק בשבוע האחרון. הבייננס צולל גם הוא ב-10%, הריפל ב-22% וסולנה ב-13%.

כמה כסף נמחק מהקריפטו?

מאז שווי השיא באוקטובר, שוק הקריפטו איבד מערכו סכום אסטרונומי של כמעט 2.2 טריליון דולר בשווי שוק. רק בחודש האחרון, הוא איבד 940 מיליארד דולר משוויו. מי שמשלמות את המחיר הן גם מניות חברות הקריפטו, כמו סטרטג'י של מייקל סיילור או קויינבייס, משלימות נפילות של 70% ו-50% במהלך חצי השנה האחרונה.

צריך לומר שההתנהגות של שוק הקריפטו מפתיעה במיוחד. לכאורה, הוא היה אמור ליהנות מכל חוסר הוודאות הגאופוליטית, כמו האפשרות למלחמה של ארה"ב-איראן ותפיסתו של נשיא ונצואלה מדורו, או בנושאים כלכליים כמו איומי טראמפ לכבוש את גרינלנד והמאבקים שלו מול מדינות אירופה ומלחמת הסחר. אם זה החשש מפני התמחור הגבוה בשווקים, אם זה המשך הריצה של הבינה המלאכותית, ואפילו הנפילה השבוע של מניות התוכנה. אבל במקום לעלות - כפי שקרה לזהב עד לאחרונה - מטבעות הקריפטו דווקא מאבדים גובה.

למה זה קורה?

הנפילות בשוק הקריפטו לא מתרחשות בחלל ריק. גם בשוק המניות האמריקאי, שנמצא בטווח של תמחורים גבוהים, ניכרת עצבנות המשקיעים וכל מניה שמאכזבת "חוטפת". כך קרה בשבוע שעבר אחרי דוחות מיקרוסופט , והשבוע אחרי דוחות חברת השבבים AMD וענקית הטכנולוגיה אלפאבית (גוגל) . במקביל, גם מחירי מתכות הזהב והכסף, שזינקו עד לאחרונה בחדות, משלימים בימים האחרונים ירידה של עשרות אחוזים בשוויים.

באשר לשוק הקריפטו, בשוק ניתנים הסברים שונים. ב-CryptoQuant טענו כי "הביקוש המוסדי התהפך באופן מהותי". לדבריהם, קרנות סל אמריקאיות, שרכשו 46,000 ביטקוין בתקופה זו בשנה שעברה, יהיו "מוכרות נטו" בשנת 2026. לפי הדוח שלהם, "ביטקוין שבר מתחת לממוצע הנע של 365 יום בפעם הראשונה מאז מרץ 2022 וירד ב-23% ב-83 הימים שחלפו מאז הקריסה - גרוע יותר מהשלב הדובי של תחילת 2022". הכוונה היא לניסיון של מנתחים טכניים לקבוע מה כיוון המגמה של נכס לאורך זמן. שבירה שלו נחשבת כסימן רע.

אפשרות נוספת שצוינה בשוק היא "פירוקים כפויים" - בעקבות רובוטים או פקודות מסחר אוטומטיות, כאשר נחצה רף מחיר מסוים, משקיעים מוכרים את הפוזיציה שלהם באופן אוטומטי. לדברי מנואל וילגאס פרנצ’סקי מיוליוס בר, "הביקוש לקריפטו דעך במהירות לקראת סוף השבוע שעבר, והוביל ליציאות נטו של קרוב ל־2 מיליארד דולר מקרנות סל אמריקאיות לביטקוין. המהלך המשלים לירידות הגיע מכיוון המטבעות היציבים. אנו מעריכים כי פדיונות בהיקף מצטבר של יותר מ־4 מיליארד דולר נרשמו במטבעות היציבים המרכזיים".

לדבריו, התרחש בעצם אפקט דומינו של מינוף. "פוזיציות לונג ממונפות חוסלו בהיקף נרחב, כאשר יום שבת האחרון סימן את מספר החיסולים הגבוה ביותר מאז המשבר באוקטובר, עם למעלה מ־300 אלף פוזיציות". התוצאה היא שכאשר המחיר החל לרדת, נסגרו פוזיציות באופן אוטומטי, מה שהוביל לעוד מכירות בשוק. פרנצ'סקי מוסיף כי "הגורם הבולט ביותר הוא שהדבר התרחש בחודש שהתאפיין בנפחי המסחר הנמוכים ביותר בחוזים העתידיים על ביטקוין ואת’ריום זה למעלה משנה. היסודות הכלכליים של הקריפטו רחוקים מלהיות נקודת אור. במקום לשמש כנכס מגן בעת לחץ בשווקים, הביטקוין הגיב כמו נכס סיכון מובהק, עם רגישות גבוהה במיוחד לתנועות בשוקי המניות".

כאמור, הקריפטו לא לבד. מה שהחל את הדרמה האחרונה בשווקים ולהתרחקות מנכסי סיכון, היא בחירתו של קווין וורש ליו"ר הפד. וורש נחשב ככזה שמתנגד למאזן הגבוה של הפד האמריקאי, ולכן הוא צפוי להוביל מדיניות של ריסון מוניטרי, כלומר פחות כסף בשווקים. מחירי נכסים כמו קריפטו, מניות וגם נדל"ן, זינקו לאורך שנות הריבית האפסית כיוון שהיה בכלכלה "יותר מדי כסף". דילול כסף בשוק צפוי להחזיר משקיעים לנכסים סולידיים יותר ולא להצריך אותם לחפש אחרי תשואה בנכסים אקזוטיים.

מה אומרת ההיסטוריה?

בניגוד לשוק המניות, בו צניחה של 30% מהשיא היא לא פחות מאירוע היסטורי, כשמדובר בביטקוין זה כמעט דבר שבשגרה. בעשור האחרון בלבד ראינו לא פחות מ־7 פעמים שהמטבע צלל ב־30% או יותר, פעמיים מתוכן התרחשו רק בשנה שעברה. החדשות הרעות: בשבע הפעמים הללו, הנפילה הממוצעת הייתה של כ־50%. החדשות הטובות: בשנה העוקבת לאותן נפילות, ברוב המקרים, המטבע המבוזר זינק בשיעורים תלת־ספרתיים, ופעם אחת ביותר מ־1,000%.

למרות כל אותן נפילות בדרך, חלקן גם בשיעורים של כ־80% ויותר, המטבע הצליח להתאושש עד כה גם מהצניחות הגדולות ביותר (פרט לזו האחרונה כמובן, לפחות בינתיים). כך למשל, 2022 הייתה אחת השנים הגרועות שידע שוק הקריפטו. שורה של מטבעות מבוזרים קרסו, יחד עם קרנות ובנקים שפעלו בתחום. הסערה הגיעה לשיאה עם התפוצצות פרשת סם בנקמן פריד בסוף אותה השנה, שהורשע לימים בהונאת משקיעים, הלבנת הון וקשר פלילי. בורסת הקריפטו שהוביל בנקמן פריד, FTX, שהייתה מהגדולות בעולם, קרסה בזמנו.

הביטקוין מחק באותם ימים כ־77% מהשיא האחרון שלו, ונסחר סביב רמות שפל (16.5 אלף דולר) חודשים ארוכים. בשוק כבר הכריזו על מותו של המטבע המבוזר. אבל מאז ועד היום, הביטקוין כבר התאושש ב-250% - כולל הנפילה הנוכחית.

מה הצפי להמשך?

המשקיע המפורסם מייקל ברי, שחזה את משבר הסאב־פריים בארה"ב (אך מאז, הספיק לנפק שלל תחזיות שגויות) אמר שהביטקוין הוא נכס ספקולטיבי בלבד, שלא הצליח להפוך באמת לדרך לגידור סיכונים, בניגוד למתכות (כמו זהב). מהבחינה הזו הוא צודק: שוק הקריפטו מתנהג בשנים האחרונות כמו אופציה ממונפת על שוק המניות - ונופל הרבה יותר מהשוק עצמו בזמני משבר. כך, למשל, בירידות של שנת 2022, הביטקוין צלל ב-70%, בזמן שמדד ה-S&P 500 האמריקאי ירד רק בכ-20%.

באתר CNBC ציטטו את מריון לאבור, אנליסטית בדויטשה בנק, שכתבה אמש ללקוחות כי "לדעתנו, המכירה המתמדת הזו מאותתת שמשקיעים מסורתיים מאבדים עניין, והפסימיות הכללית לגבי קריפטו גוברת". ג'ון בלנק, האסטרטג הראשי ב-Zacks Investment Research, מעריך שהביטקוין עוד מסוגל ליפול לרמה אפילו של 40 אלף דולר למטבע, וכי ייתכן ש"חורף הקריפטו" יימשך עוד חודשים.

ברויטרס ציטטו את ניק פוקרין, אנליסט השקעות ומייסד שותף של Coin Bureau, שטען כי "ברור ששוק הקריפטו נמצא כעת במצב כניעה מלא", והוסיף כי "אם מחזורים קודמים הם משהו שאפשר להתייחס אליו, זה כבר לא תיקון לטווח קצר, אלא מעבר מהפצה לאיפוס - ואלה בדרך כלל אורכים חודשים, לא שבועות".

בראיון ל-CNBC, אמרה מאיה ווינוביץ’, מנכ"לית נכסים דיגיטליים ב-FG Nexus, כי "ריצת השוורים בקו ישר שציפו לה אנשים רבים עדיין לא באמת התממשה. ביטקוין כבר לא נסחר על בסיס 'הייפ', הסיפור איבד קצת מהעלילה הזו, הוא נסחר על בסיס נזילות טהורה וזרימת הון".

פרנצ’סקי מיוליוס בר מעריך כי "הקריפטו יישאר רגיש במיוחד לגורמי־על שמכתיבים כיום את השווקים הפיננסיים. ירידות בשוקי המניות בארה"ב צפויות להוביל לתוצאה דומה במחירי הקריפטו בטווח הקצר. אנו ממליצים על זהירות בניסיון לרדוף אחר חזרה לממוצע בשוק הקריפטו, שכן היסודות הכלכליים שלהם הורעו במידה רבה והסביבה המאקרו־כלכלית נותרת מורכבת".

ואילו בבית ההשקעות אופנהיימר מציעים להסתכל לטווח רחוק יותר. לדעתם, "תעשיית הנכסים הדיגיטליים נמצאת בעיצומה של תהליך התבגרות. המעבר ממערכת ספקולטיבית ומבודדת לתשתית פיננסית המגובה בחקיקה פדרלית בארה"ב וברגולציה אירופית אחידה, מחדדות שהתעשייה כאן כדי להישאר [...] מבנה התעשייה מתוכנן כעת לאפשר כניסה של הון מוסדי [...] עם הזמן, אנו צופים מגמה רחבה של טשטוש הגבולות בין עולם הקריפטו לעולם הפיננסים המסורתי. המגמה הזו כבר אינה תיאורטית. ההכרזות האחרונות של בנק ג'יי פי מורגן, המתכנן לאפשר שימוש בנכסי קריפטו כבטחונות בפעילות מוסדית ובמימון מסחרי, ושל רשת התשלומים Zelle שבוחנת שילוב של מטבעות יציבים במערכת העברות הבינלאומיות שלה, ממחישות כיצד טכנולוגיית הבלוקצ’יין חודרת אל לב המערכת הפיננסית המסורתית. חדירה זו צפויה להביא לשינוי עמוק במבנה היעילות התפעולית, עם קיצור זמני סליקה, הורדת עלויות, ושיפור בשקיפות ובניהול הנזילות".