עדכונים שוטפים

10:27 - הנציג הפלסטיני הגיש מועמדות לנשיאות העצרת הכללית של האו"ם. השגריר דני דנון הגיב לצעד התקדימי: "המועמדות של ריאד מנסור היא ניסיון בוטה לשדרג את מעמד הנציגות הפלסטינית באו"ם בדלת האחורית. במקום לקדם את מטרות האו"ם ולשמור על אופייה המאחד של העצרת הכללית, נעשה כאן ניסיון ציני להפוך אותה לבמה של תעמולה אנטי ישראלית"



04:52 - טראמפ מתכנן לכנס ועידה לשיקום עזה בוושינגטון במהלך ביקור נתניהו. הבית הלבן מתכנן לקיים ב־19 בפברואר בוושינגטון פגישת מנהיגים של "מועצת השלום" לעזה, כך לפי בכיר אמריקני ודיפלומטים מארבע מדינות החברות במועצה. לכתבה המלאה



02:32 - טראמפ: מה שצריך לקרות עם איראן ישר בהתחלה - זה בלי נשק גרעיני. אם האיראנים היו מציעים במקור את מה שהם מציעים עכשיו - היינו מסכימים לזה



02:32 - טראמפ: היו לנו שיחות טובות עם איראן. הם מאוד רוצים עסקה. אנחנו לא ממהרים (לפעולה צבאית באיראן). ניפגש עם האיראנים שוב בתחילת השבוע. האיראנים יודעים מה יהיו ההשלכות אם הם לא יעשו עסקה לכתבה המלאה



00:14 - הנשיא טראמפ חתם על צו שמאפשר הטלת מכסים בגובה של עד 25% על מדינות שסוחרות עם איראן. לפי הצו שר המסחר ושר החוץ צריכים קודם כל לבחון כל מדינה לגופה ולהמליץ לנשיא על הטלת מכסים



פורסם לראשונה ב-N12