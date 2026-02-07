ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ טראמפ מתכנן לכנס ועידה לשיקום עזה בוושינגטון במהלך ביקור נתניהו
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
הפסקת אש | סיקור שוטף

טראמפ מתכנן לכנס ועידה לשיקום עזה בוושינגטון במהלך ביקור נתניהו

הבית הלבן מתכנן לקיים ב-19 בפברואר בוושינגטון פגישת מנהיגים של "מועצת השלום" לעזה • יום קודם לכן ייפגש נתניהו עם טראמפ  טראמפ: היו לנו שיחות טובות עם איראן. הם מאוד רוצים עסקה • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס פורסם: 08:12 עודכן: 10:32
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: ap, Alex Brandon
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: ap, Alex Brandon

עדכונים שוטפים

10:27 - הנציג הפלסטיני הגיש מועמדות לנשיאות העצרת הכללית של האו"ם. השגריר דני דנון הגיב לצעד התקדימי: "המועמדות של ריאד מנסור היא ניסיון בוטה לשדרג את מעמד הנציגות הפלסטינית באו"ם בדלת האחורית. במקום לקדם את מטרות האו"ם ולשמור על אופייה המאחד של העצרת הכללית, נעשה כאן ניסיון ציני להפוך אותה לבמה של תעמולה אנטי ישראלית"

04:52 - טראמפ מתכנן לכנס ועידה לשיקום עזה בוושינגטון במהלך ביקור נתניהו. הבית הלבן מתכנן לקיים ב־19 בפברואר בוושינגטון פגישת מנהיגים של "מועצת השלום" לעזה, כך לפי בכיר אמריקני ודיפלומטים מארבע מדינות החברות במועצה. לכתבה המלאה

02:32 - טראמפ: מה שצריך לקרות עם איראן ישר בהתחלה - זה בלי נשק גרעיני. אם האיראנים היו מציעים במקור את מה שהם מציעים עכשיו - היינו מסכימים לזה

02:32 - טראמפ: היו לנו שיחות טובות עם איראן. הם מאוד רוצים עסקה. אנחנו לא ממהרים (לפעולה צבאית באיראן). ניפגש עם האיראנים שוב בתחילת השבוע. האיראנים יודעים מה יהיו ההשלכות אם הם לא יעשו עסקה לכתבה המלאה

00:14 - הנשיא טראמפ חתם על צו שמאפשר הטלת מכסים בגובה של עד 25% על מדינות שסוחרות עם איראן. לפי הצו שר המסחר ושר החוץ צריכים קודם כל לבחון כל מדינה לגופה ולהמליץ לנשיא על הטלת מכסים

פורסם לראשונה ב-N12