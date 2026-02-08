ענק התרבות הלך לעולמו: מתי כספי נפטר בגיל 76

פרידה מאגדת מוזיקה ישראלית: המוזיקאי מתי כספי, מעמודי התווך של הפסקול הישראלי, אחד מהאומנים הפורים והמשפיעים בארץ, הלך לעולמו הלילה (בין שבת לראשון) בגיל 76, כך הודיעה משפחתו. הוא הותיר אחריו את אשתו וארבעת ילדיו.

"בלב כואב ועצב עמוק אנו מודיעים על פטירתו של בעלי האהוב ואבינו היקר, האור בחיינו נכבה", נמסר מהמשפחה. אהבתו ויצירתו שהשאיר תמיד ימשיכו להיות חלק מאיתנו לעד. היית ותישאר המהות לקיומנו".

בחודש מאי 2025 חשף כספי כי חלה בסרטן ושיתף את עוקביו ברשתות החברתיות: "חליתי בסרטן מתקדם עם גרורות בכל הגוף. לדאבוני עליי לבטל את כל הופעותיי על מנת שאוכל להתמקד בטיפולים במסגרת הלך הריפוי. שלכם תמיד, מתי". כספי, שהתגורר בשנים האחרונות בחו"ל, היה מטופל בבית חולים בארץ.

נשיא המדינה יצחק הרצוג: "כמו בשורה באחד משיריו הבלתי-נשכחים - 'מישהו דואג לי שם למעלה' - מוקדם מדי נפרד מאיתנו מתי כספי, מגדולי היוצרים הישראליים בדורנו, ועבר לדאוג לנו מלמעלה. ואנחנו נשארנו עם יצירותיו המופתיות, עם המנגינות שעשו חסד עם טקסטים נפלאים והעניקו להם חיי נצח, עם הלחנים שעיצבו את המוסיקה הישראלית עשרות שנים, עם העיבודים בהם ניכרה כל-כך טביעת האצבע הייחודית שלו".

עוד הוסיף הרצוג: "במשך כמעט שישה עשורים ליווה אותנו כשרונו הענק: הילד מקיבוץ חניתה שכבר בגיל חמש ניגן במספר כלים היה לחייל בלהקת פיקוד הדרום, זמר עם קול ייחודי שקל כל-כך לזהות, מפיק מוסיקלי שפתח דלתות בפני זמרות וזמרים רבים, וגם איש מיוחד עם חצי חיוך בזווית הפה וחוש הומור שאפשר היה לפגוש רק אצלו. מתי כספי איננו, אבל תרומתו למוסיקה הישראלית ולחיינו נוכחת כל-כך ותמשיך ללוות את עולם התרבות שלנו לדורות קדימה. תנחומיי למשפחתו ולכל אוהביו. יהי זכרו ברוך".

בחודש יולי 2025 כספי סיפר בריאיון לחדשות 12 שהוא מוצא את עצמו "נזקק לסיוע כלכלי מכיוון והטיפולים החיוניים אינם כלולים בסל הבריאות". בתוך כך ותוך חמישה ימים בלבד - גוייסו יותר מחמישה מיליון שקלים עבור המשך הטיפול הרפואי שלו.

לפני פחות מחודש הוקדש לכספי פרק בתוכנית "הכוכב הבא לאירוויזיון" ושם הוא נשמע בפעם האחרונה בפני הציבור. "אני מתרגש מעצם העובדה שיצירותיי ממשיכות להיות רלוונטיות ושהדור הצעיר ממשיך את דרכי. הייתי רוצה להיות שם אתכם ולחבק כל אחד מכם אך לצערי הדבר נבצר ממני. המחווה הזו מחדשת כל תא בגופי ומחזקת את נפשי וזה גורם לי להאמין שאנצח את המחלה הזו. חשוב לי שתדעו שאני מעריך ומרגיש את אהבתכם ואת התמיכה שאני מקבל מכולכם. מאחל לכם מעומק ליבי המון הצלחה".

שיר ראשון - כבר בגיל 17

כספי היה אומן רב-תחומי; מלחין, מפיק, רב-נגן, מעבד וזמר הן כמלחין. לפי אקו"ם, יצירתו מקיפה יותר מאלף שירים, חלקם נכתבו לאומנים אחרים ואחרים ביצע בעצמו. היצירה שלו ידועה במורכבות שלה ושירים רבים שלו הפכו ללהיטים. בין יצירותיו הידועות ניתן למנות את השירים "ברית עולם", "ילדותי השנייה", "הנה הנה" שכתב אהוד מנור והלחין וביצע כספי, "איך זה שכוכב" שכתב המשורר נתן זך, "בלילות הקיץ החמים" שכתב דן מינסטר ועוד רבים.

כספי נולד בנובמבר 1949 בקיבוץ חניתה שבגליל המערבי. כשהיה בכיתה א' למד לנגן בחלילית ובמנדולינה. מגיל 10 למד לנגן בפסנתר אחרי שבקיבוץ התרצו והסכימו לרכוש עבורו פסנתר. בגיל 17 כבר הקליט את שירו הראשון.

את שירותו הצבאי החל כספי ב-1968 בלהקת פיקוד דרום, שם פצח בקריירה המוזיקלית שלו כמלחין ומנהל מוזיקלי. אחרי שהשתחרר מצה"ל המשיך לשתף פעולה עם גדי אורון ויעקב נוי והשלושה הפכו ללהקת "לא אכפת להם". אחרי הוצאת האלבום הקליטה מספר שירים נוספים.

בתקופה זו החל לעבוד אומנים רבים, בין היתר עם חוה אלברשטיין, ירון לונדון, הדודאים, ששי קשת, צוות הווי חיל התותחנים, נתנאלה, להקת גייסות השריון ועוד. ב-1974 הוציא את אלבומו הראשון שנשא את שמו. לאורך הקריירה שלו הוציא 18 אלבומי אולפן בסך הכול, לצד אוספים ואלבומי הופעות.

באוגוסט 2025 נערך עבורו מופע הצדעה באמפי פארק רעננה בהשתתפות שורה של אומנים ואומניות שהתייצבו על הבמה. כספי עלה על הבמה כשהוא נעזר בכסא גלגלים ופרץ בבכי כשהחל לדבר ולהודות למוזיקאים על הבמה ולקהל: "אני רוצה להודות לחברים הטובים שתומכים בי בתקופה הזו. מעל לכל למשפחתי, שבזכותה אני כאן".

בריאיון ל-N12 ב-2022, על רקע הקורונה וההחלטה שלו לעזוב את הארץ, סיפר כספי על המחלה האוטואימונית שתקפה אותו ב-2019. "אני מרגיש טוב באופן כללי, קודם כל מאחר שאני לא לוקח תרופות בכלל. אח שלי איתן, חלה במחלה אוטואימונית ונפטר מהכדורים. הסיבה למחלה כזו היא טראומה רגשית. מתישהו הגוף מגיב. ברגע שהוזמנתי לקבל זריקה כימותרפית עזבתי את התרופות. התחלתי לטפל בעצמי ללא תרופות. לאחרונה הבנתי באופן ברור לחלוטין שהברכה 'תהיה בריא' נחשבת לקללה אצל כל חברות התרופות. הם רוצים אותך מאריך ימים וחולה. חברות התרופות זה הגוף החזק ביותר בעולם".

פורסם לראשונה ב-N12