המושג

רזרבות תקציביות: כספים בתקציב המדינה שמיועדים לאפשר גמישות פעולה במקרה של שינויים כלכליים.

למה צריך רזרבות?

כשמסגרת התקציב מאושרת בממשלה, הממשלה מסמיכה את שר האוצר לקבוע את שיעורי הרזרבה בתקציב השנתי. מטרתה העיקרית של הרזרבה היא לאפשר גמישות פעולה במצבים כלכליים משתנים לנוכח הצורך לעמוד בכללים הפיסקליים (מגבלת ההוצאה ויעד הגירעון).

בנוסף, סעיפי הרזרבה עשויים לשמש תחנת מעבר לתקציב המיועד לפעילות כלשהי אשר מסיבה כלשהי אינו בבסיס התקציב, והוא מועבר במהלך השנה מסעיפים אלה. סעיף הרזרבה הכללית משמש גם תחנת מעבר להעברות תקציב בין שני סעיפי תקציב.

סוגי הרזרבות

יש מספר סוגים של רזרבות. אחד הנפוצים הוא הרזרבה לעמידה במגבלה הפיסקלית. היא מיועדת לשמש מקור תקציבי זמין לצרכים המתעוררים במהלך השנה, בלי לפגוע בעמידה במגבלת ההוצאה הכללית.

הרזרבה הזו לא זמינה לשימוש המשרד במהלך השנה, אך אם לקראת סוף השנה מתברר שאין מניעה לעמוד במגבלות ההוצאה, היא יכולה להתפנות לשימוש המשרד או למימון החלטות ממשלה שונות.

סוג אחר הוא הרזרבה להתייקרות. זו רזרבה שמשמשת במקרים שבהם נדרשת תוספת תקציב במהלך השנה עקב עליות מחירים או התייקרות עלויות שכר. אם הרזרבה הזו לא מנוצלת במהלך השנה, היא במקרים רבים מועברת למימון צרכים תקציביים אחרים לקראת סוף השנה. בתקציב המדינה יש גם רזרבות אחרות כמו רזרבה למימון בחירות, רזרבה לתמיכה בקופות חולים ורזרבה לתוכניות הבראה.

רזרבות "סמויות"

לצד הרזרבות הפורמליות, מקובל לדבר גם על רזרבות לא רשמיות - שזכו לכינוי "רזרבות סמויות". כאן מדובר על תוכניות תקציביות שבזמן הכנת התקציב מתוקצבות מראש ביתר, ובמהלך השנה מועבר מהן תקציב לתוכניות אחרות.

יחד עם זאת, ייתכן שבחלק מהמקרים יש במשרדים תוכניות מטה המתוקצבות מראש בתקציב שיועד להעברה בהמשך השנה לתוכניות אחרות בעבור מטרה מסוימת, מכיוון שטרם התקבלה ההחלטה הסופית על חלוקת התקציב. במקרים האלה לא בהכרח מדובר ברזרבות "סמויות".

