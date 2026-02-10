ג'רי סיינפלד אמר פעם שקשה להבין את ענפי הספורט של המשחקים האולימפיים של החורף - "מה זה ביאטלון?", הוא אמר, "שילוב של סקי וירי? מה זה קשור? זה כמו לעשות תחרות שחייה ולשלב בה חניקה...". זו פחות או יותר התהילה לה זוכה האחות הקטנה של המשחקים האולימפיים של הקיץ. מכל הבחינות המשחקים שהתחילו ביום שישי האחרון הם מצומצמים יותר, יש בהם מספר קטן יותר של ענפי הספורט, כמות דלה יותר של ספורטאים וגם התקציב הכללי צנום הרבה יותר.

● כמה כסף שווה טיפוס על מגדל בגובה 500 מטר? "הסכום מביך"

● גם מרתון לא יעזור לכם: מקסימום הקלוריות שאפשר לשרוף נחשף

אם צוללים למעמקי ההיסטוריה, ניתן לראות שהמשחקים האולימפיים של החורף הושקו לראשונה ב-1924 (28 שנים לאחר האולימפיאדה הראשונה של הקיץ), בשאמוני שבאלפים הצרפתיים והעלות להקמת התשתיות וההפקה כולה היו 3.5 מיליון דולר בלבד. 102 שנים אחרי, באולימפיאדת החורף ה-25 נבחרה איטליה (שאירחה את אולימפיאדת החורף ב-1956 ו-2006) לארח את הספורטאים בארבעה אתרי תחרות מרכזיים: מילנו (באצטדיון סן סירו), קורטינה ד'אמפצו שבהרי הדולומיטים, ליביניו שבהרי האלפים ובפרדצו שבמחוז טרנטו - העלויות כבר נסקו ל-1.7 מיליארד דולר. לשם השוואה, על פי נתונים שפורסמו על ידי הוועד האולימפי הבינלאומי, משחקי החורף האולימפיים האחרונים, שהתקיימו בבייג'ינג 2022 עלו 3.9 מיליארד דולר, ואילו למשחקים האולימפיים של הקיץ שהתקיימו בפריז 2024 נדרש תקציב של 8.2 מיליארד דולר.

רהמשחקים האולימפיים של החורף היקרים ביותר התקיימו בסוצ'י 2014 ועלו 51 מיליארד דולר בשל הצורך לבנות מתקנים חדשים לענפי הספורט הייחודיים של הקיץ, בנוסף לכפר אולימפי חדש לכל הספורטאים וכלי התקשורת. הם שברו את השיא הקודם שהיה שייך למשחקי הקיץ שהתקיימו בבייג'ינג 2008, שהושקעו בהם 44 מיליארד דולר.

359 מיליון דולר על בניית אולם הוקי קרח

על פי דברי הוועדה המארגנת האיטלקית של המשחקים, התקציב המקורי, שעמד על כ-1.3 מיליארד דולר לאירוח המשחקים, עלה כאמור ל-1.7 מיליארד דולר, כאשר עלויות התשתית הנלוות לכך עלו גם הן. סכום נוסף כלל 4.2 מיליארד דולר, ששימש לשיפור התשתיות למשחקים באיטליה. כגון עלות שיפוץ מרכז ההחלקה בקורטינה בסך 141 מיליון דולר וכ-359 מיליון דולר שהוצאו על בניית אולם ההוקי קרח, כך דווח באתר ספורטס-פרו.



93 מדינות שלחו כ-2,900 ספורטאים (53% גברים ו-47% נשים), שיתחרו ב-16 ענפי ספורט חורפיים ובהם: סקי אלפיני, ביאתלון, בובסליי (מזחלת שלג קבוצתית), סקלטון (גלישת יחיד על מזחלת) החלקה אומנותית וכיוצא באלה. למרות שישראל לא נחשבת מעצמת ספורט חורפי, המשלחת הישראלית כוללת 10 ספורטאים בהם שמונה גברים ושתי נשים, אשר יתחרו בחמישה ענפי ספורט: סקי אלפיני, קרוס קאנטרי, סקלטון, בובסליי והחלקה אומנותית.

עם פתיחת הקופות הוצעו למכירה כ-1.5 מיליון כרטיסים למשחקי החורף ולמשחקים הפאראלימפיים שמתקיימים מיד בתום התחרויות, כך דווח בטיים מגזין. מחירי הכרטיסים משתנים בהתאם לענף הספורט ולמיקום באולם. למרות הדימוי שהמחירים לתחרויות גבוהים, ניתן לרכוש כרטיסים החל מ-30 אירו (36 דולר) וכמחצית מהכרטיסים עולים פחות מ-100 אירו (119 דולר). על מנת למשוך צופים צעירים לצפות בתחרויות, הוצע במהלך המכירה מבצע מיוחד שבו יכלו בני 26 ומטה לקנות שני כרטיסים לטקס הפתיחה במחיר של אחד. יחד עם זאת לא הכל ורוד בגזרת הכרטיסים, שכן המושבים היקרים ביותר לטקס הסיום בארנה של ורונה מגיעים לגובה של 2,900 אירו (כ-3,500 דולר). בהמשך לכך, אירוע הספורט היקר ביותר הוא גמר ההוקי לגברים, כך נכתב בטיים, שעבורו נמכרו כרטיסים במחירים שנעים בין 450 ל-1,400 אירו (520 ל-1,600 דולר).

הספורטאים הכי מרוויחים

נראה כי המרוויחה הגדולה של משחקי החורף הנוכחיים, תהיה גולשת הסקי איילין גו שמייצגת את סין ב-12 החודשים האחרונים שתרוויח מחסויות, תמריצים ומענקים בסכום של 23 מיליון דולר, מה שהופך אותה לספורטאית האולימפית עם השכר הגבוה ביותר במשחקים הללו. מאחוריה נמצא כוכב ההוקי של נבחרת ארה"ב, אוסטון מתיוס, שישלשל לכיסו סכום של כ-20 מיליון דולר.

יש לזכור בנוסף, שבחלק גדול מהמדינות ישנו תשלום ייעודי לספורטאים והם כוללים בונוסים על זכייה במדליות. הוועד האולימפי והפאראלימפי של ארה"ב, למשל, התחייב ל-37,500 דולר עבור כל מדליית זהב, 22,500 דולר עבור כל מדליית כסף ו-15אלף דולר עבור כל מדליית ארד במשחקי החורף. עבור ספורטאי המדינה המארחת, המספרים נעים בין כ-71 אלף דולר ל-213 אלף דולר, תלוי בצבע המדליה.

ספורטאית נוספת שעל פי פורבס הכנסותיה מסתכמות ב-8 מיליון דולר לשנה, היא גולשת הסקי האלפיני לינדזי וון שתכננה לכבוש שוב את הפודיום באיטליה, אך לפני כיומיים היא התרסקה באופן קשה על המדרונות המושלגים וחולצה באמצעות מסוק לבית החולים הקרוב. וון, שעובדת עם יותר מתריסר מותגים, כולל דלתא איירליינס, לנד רובר ורולקס, מצליחה מדי שנה לייצר הכנסות באופן רציף לאורך השנים, וההערכה שהיא אף הכפילה את הכנסותיה מאז המשחקים האולימפיים של בייג'ינג 2022.