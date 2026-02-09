עדכונים שוטפים

7:50 - דיווח חריג מלבנון: "כוח מיוחד של ישראל חטף מפקד בכיר"

7:41 - התקשורת באיראן מדווחת: הפרלמנט באיראן קיים הבוקר דיון סגור ובו שר החוץ עבאס עראקצ'י ומפקד הכוחות המזוינים עבד-רחים מוסאווי עדכנו על מצב שיחות הגרעין ועל ההתפתחויות הביטחוניות באזור

3:00 - "האיראנים מנסים בכל הכוח לשקם את פרויקט הטילים הבליסטיים": האם מדובר באיום אסטרטגי?

בזמן שהעיניים בישראל היו מופנות במשך שנים לגרעין, באיראן נבנה איום מקביל: ייצור של אלפי טילים בליסטיים עם טווח שמגיע לכל נקודה במדינת ישראל. תא"ל במיל' צביקה חימוביץ', לשעבר מפקד ההגנה האווירית: "פוטנציאל של אלפי טילים בקטלניות של חצי טון חומר נפץ כל טיל, זה איום שישראל לא יכולה להרשות לעצמה".

פרופ' אלוף במיל' יצחק בן ישראל, לשעבר ראש מפא"ת ויו"ר סוכנות החלל, הסביר על התחרות שנוצרה ביום האחרון של "עם כלביא": "אנחנו מחדשים את המלאים של המיירטים שלנו והאיראנים מנסים לחדש את המלאים של הטילים שלהם. אין שום סיבה בעולם לחשוב שבתחרות הזאת יהיה משהו לטובתם. זה יהיה פחות ממה שהיה קודם".

ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש בהמשך השבוע בוושינגטון עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וידרוש שהמשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן יוביל להגבלת כמות הטילים הבליסטיים שהאיראנים רשאים להחזיק. לכתבה המלאה

2:48 - לקראת ביקור הנשיא הרצוג באוסטרליה, בעקבות הטבח בחוף בונדי בחודש דצמבר, מפגינים פרו פלסטינים נאספו סמוך לבית העירייה. למשטרה באוסטרליה הותר להשתמש בסמכויות נדירות לפיזור הקהל ולהגביל את תנועתו

00:22 - דיווח: ארה"ב גירשה פלסטינים לישראל במבצע חשאי

בגרדיאן הבריטי דווח שבחודש האחרון נחתו בנתב"ג שתי טיסות מארצות הברית שנשאו מהגרים פלסטינים בלתי חוקיים. הפלסטינים הוטסו כאשר הם אזוקים, והוסעו ליהודה ושומרון עם חפציהם בשקית. הצעד ככל הנראה הגיע במסגרת מדיניות אכיפת ההגירה האגרסיבית של ממשל טראמפ. לכתבה המלאה

23:26 - נשיא ארה"ב לח'אמנאי: "הוא צריך לדאוג מאוד"

נשיא ארה"ב התראיין הלילה (ראשון) לרשת NBC לקראת משחק הסופרבול והתייחס שם בין היתר גם לנושא איראן. לדברי טראמפ, המנהיג העליון של איראן עלי ח'אמנאי "צריך לדאוג מאוד".

הוא גם נשאל על הדיווחים לפיהם באיראן מנסים לשקם את תוכנית הגרעין, ובתשובתו הזכיר את הפצצת אתרי הגרעין במלחמת 12 הימים. "זה מה ששמעתי שהם (האיראנים) עושים. אם הם יצליחו אני אגיד להם שאשלח בחזרה את המפציצים לעשות את העבודה שלהם שוב", אמר טראמפ. "אני אמרתי שאם הם יעשו את זה, יקרו להם דברים מאוד רעים".

22:26 - דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית איסנא: בכיר איראני יבקר בימים הקרובים בעומאן, ההערכה שיואץ התהליך המדיני במשא ומתן עם ארה"ב

22:01 - דיווח ב-AP: איראן גזרה היום שבע שנות מאסר על כלת פרס נובל לשלום נרגס מוחמדי לאחר שפתחה לאחרונה בשביתת רעב בעקבות תנאי המעצר הקשים שלה

פורסם לראשונה ב-N12