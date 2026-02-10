אחרי השיאים של דצמבר 2025, מגיע ה"תיקון" של ינואר: על פי נתוני בנק ישראל שפורסמו הבוקר (ג'), היקף המשכנתאות החדשות שניטלו על ידי הציבור בחודש שעבר עמד על כ־8.68 מיליארד שקלים. בכך חוזר היקף המשכנתאות החדשות לרמה שהייתה, פחות או יותר, לאורך החודשים האחרונים של 2025 - למעט דצמבר שובר השיאים, שבו היקף המשכנתאות החדשות עמד על 11.17 מיליארד שקלים.

בהתבוננות על שנים עברו אפשר לראות כי לרוב, לאחר נתונים גבוהים יחסית בדצמבר, הגיע מעין "תיקון" מסוים בחודש ינואר שאחריו. הדוגמה המובהקת לכך התקבלה לפני שנה בדיוק: בדצמבר 2024 ניטלו משכנתאות חדשות בהיקפי שיא של כל הזמנים, כ־13.8 מיליארד שקלים, ובינואר שאחריו ניטלו משכנתאות בהיקף של כ־7.2 מיליארד שקלים, כמעט מחצית מזה. בדצמבר 2024 הסיבה להיקף המשכנתאות הגדול הייתה העלאת המע"מ באחוז אחד החל בינואר 2025.

אחד הנתונים הבולטים של דצמבר 2025 היה היקף גבוה מאוד - הגבוה אי פעם למעשה - בנטילת הלוואות "לכל מטרה", או הלוואות שלא למטרת מגורים בביטחון דירת מגורים, כפי שהן מוגדרות על ידי בנק ישראל. בינואר 2026 היקף זה ירד, כמו כל המספרים בחודש זה, אך בהשוואה להיקף המשכנתאות הכולל שמרו משכנתאות אלו על כוחן. כך, אם בדצמבר 2025 היקף משכנתאות אלו עמד על 791 מיליון שקלים, בינואר 2026 הוא הסתכם ב־638 מיליון שקלים, ושיעורו כ־7.35% ביחס להיקף המשכנתאות החדשות שניטלו בחודש זה. למעשה, מדובר בשיעור הגבוה ביותר אי פעם שהתקבל בקטגוריה זו, וסכום ההלוואות בה הוא מהגבוהים שהתקבלו עד היום.

גם הלוואות הבולט והבלון, שרובן משמשות כיום לאותן "הלוואות קבלן", הניתנות במסגרת מבצעי המימון לרכישת דירה חדשה, שמרו על כוחן: היקפן הסתכם בינואר 2026 בכ־1.32 מיליארד שקלים, כ־15.2% מכלל המשכנתאות שניטלו בינואר. סכום הלוואות אלו דומה בינואר לחודשים הקודמים, למעט חודש דצמבר החריג, ושיעורן מסך ההלוואות דומה לשיעורן לאורך רוב השנה החולפת.