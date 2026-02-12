אמ;לק תמיר מנדובסקי, מחבר "השקעות לעצלנים", לא רואה בעצמו גורו, הוא גם לא בעד פרישה מוקדמת, וטוען כי אין שום דרך בטוחה להתעשרות מהירה, וכל מי שאומר אחרת משקר. הוא שב ומסביר כי אי־אפשר לתזמן את השוק, ואי־אפשר לנחש את העתיד ולדעת איפה תהיה תשואה טובה יותר. לכן פשוט צריך להשקיע משלב מוקדם בעקביות במדדים רחבים, וגם כשיש ירידות, או אפילו קריסה, לא להיכנס לפאניקה ולא למכור. לאורך השנים השוק כבר ידאג שהכול יסתדר.

תמיר מנדובסקי, איך נולד "השקעות לעצלנים" (הספר שהוציא לאור ב־2021, הפך לרב־מכר ובעקבותיו יצא פודקאסט ופותחו קורסים)?

"בגיל 18, שנת 2006, חסכתי קצת כסף מעבודה כשוטף כלים במועדון לילה. רציתי לקנות מערכת תופים, ואחרי שקניתי נשאר לי קצת כסף. לא ידעתי מה לעשות איתו, אז התחלתי להשקיע במניות לפי מה שנראה לי מגניב - דרך גרועה מאוד. כעבור שנתיים פרץ משבר הסאבפריים ומכרתי הכול בפאניקה. הפסדתי כסף, וגרוע מזה - ראיתי בהמשך את השוק מתקן את עצמו, בלי שנהניתי מזה. היה נורא מבאס. מה שכן, זה היה שיעור.

"אחרי כמה שנים, סביב 2012, כשחזרתי להשקיע, כבר עשיתי את זה אחרת, לפי גישה שנקראת Common Sense Investing - פשוט לקנות מדדי מניות רחבים, לטווח ארוך. זה הכי קרוב ללקנות את הכלכלה כולה ולבנות על כוח־העל שיש לכל אדם צעיר, שהוא זמן. מדובר בהשקעה פשוטה: לקנות בדיוק את אותו הדבר לפי סכום קבוע, בכל חודש. מי שלא יעשה טעויות - כמו זו שאני עשיתי ב־2008 - יכול לראות הרבה כסף כעבור עשר ו־20 שנה".

● הצוללת | המומחה שמזהיר: "ישראל במאזן הגירה שלילי לראשונה אחרי שני עשורים"

● הצוללת | זה האיש הכי חשוב בעזה שאתם לא מכירים

● הצוללת | החוקרת שמסבירה: אלה הסיכונים שבהכרה של ישראל בסומלילנד

כמה שמת בצד בכל חודש בתקופה ההיא, סביב 2012, לצורך השקעה?

"הייתי די חסכן. מתוך משכורת של עובד מדינה חסכתי בערך חצי, אלפי שקלים בחודש. עבדתי אז במערכת הביטחון, וגרתי בסוג של 'רווקייה' עם עוד שני חבר'ה מהעבודה. עד 2020 הגעתי ל־800-750 אלף שקל. לאורך הדרך גם מכרתי דירה שהייתה לי בבאר שבע, מה שעזר לי להגיע לסכום הזה".

תמיר מנדובסקי (37) אישי: נשוי + 2, גר ברמת גן

מקצועי: מחבר רב־המכר "השקעות לעצלנים"

עוד משהו: מתופף

ואז בשנת 2020, כשפרצה הקורונה, ניסית למנוע מחברים לעשות את אותה הטעות שאתה עשית.

"כן, קראתי לחברים מיחידת המילואים שלי להרצאה בזום - בערך 80 גברים בני 40 פלוס־מינוס, אינטליגנטים. אמרתי להם: תקשיבו, עשיתי טעות גדולה ב־2008 עם כסף קטן. אל תעשו את הטעות הזאת עם כסף גדול, זה יהרוס לכם את החיים. יש לכם בקרנות הפנסיה אולי מאות אלפי שקלים".

הם רצו למכור?

"כן, הם עמדו לעשות בדיוק זה. כשהסתכלתי על הוואטסאפ שלי אחרי ההרצאה, ראיתי שהוא מפוצץ בשאלות. חשבתי לעצמי: כמה ביקוש יש לידע הזה. ואז אמרתי לענבר, אשתי, אז ארוסתי: תקשיבי, הערב הצלתי חיים של אנשים. הצלתי נישואים של אנשים".

וכך נולד "השקעות לעצלנים".

"כן, זו הייתה ההתחלה. עבדתי אז כחוקר הונאות בחברת ההייטק פיוניר, והיה לי חיסכון שצברתי משמונה שנות השקעה. ניגשתי לענבר ואמרתי לה: החלטתי. אני עוזב את העבודה. אני הולך לכתוב ספר. יש לי חזון - הזום שעשיתי עכשיו, בא לי לעשות משהו דומה בכל שבוע. יש לזה ביקוש מטורף. עדיין אין לי תוכנית עסקית, אבל זה מה שאני הולך לעשות".

איך היא הגיבה?

"היא אמרה: נחמד, זה נשמע כמו תחביב. אתה מתכוון גם לעבוד? אז אמרתי לה: יש לי משהו בראש. אני צריך שנה-שנתיים בשביל לארוז את זה יחד, להתניע את זה. אני לא דואג מבחינת הכסף - יש לי כרית ביטחון כלכלית. היא ראתה שאמרתי לה בשיא הביטחון 'אני יכול לעשות את זה', ומבחינתה זה היה בסדר.

"אני לא מספר את זה כסיפור מוטיבציה של 'תעזבו את העבודה, תהיו עצמאיים'. ההפך. אני פחדן. אם לא היה לי תיק השקעות עם 800 אלף שקל, לא הייתי הולך על זה. אנשים אומרים לי: אתה מטיף לאנשים 'להתכלב' כל החיים ואז להיות מיליונר בגיל 65, לא נשמע לי אטרקטיבי. אני מסכים. לדעתי בחור או בחורה בני 32 עם חצי מיליון שקל - זה לאין שיעור יותר משמעותי מבן 65 עם 17 מיליון שקל".

למה?

"כי בן 32 עם סכום כזה לא יכול לפרוש, אבל יכול לקבל החלטות חיים שבהיעדר הכסף הזה הוא לא היה יכול לקבל. יש מקומות עבודה שיש בהם אווירה רעילה, רודים בעובדים ומדברים אליהם לא יפה. מי נשאר במקום עבודה כזה? מי שאין לו ברירה, כי אם יעזוב - לא יהיה לו כסף לשלם את שכר הדירה הבא".

אתה מזהה שאנשים צעירים מתעניינים הרבה יותר מבעבר בשוק ההון?

"כן, ואחת הסיבות היא שיש דמוקרטיזציה של הידע. השיחה הזאת שאנחנו מנהלים היום - פעם היית שומעת אותה רק במסדרון בית הספר לכלכלה או מינהל עסקים. אדם בן 20 שמאזין לנו כרגע ונכנס למחשבון ריבית דריבית באינטרנט, הוא יוכל לגלות שהשקעה פשוטה וקבועה לאורך שנים רבות תהפוך אותו לאדם עשיר - בלי אבא עשיר, בלי חברים בממר"ם, בלי להתחתן בנישואי נוחות עם מישהי עשירה, רק תכנון והתמדה".

"נאיבי לחשוב שעלייה במדדים תימשך לנצח"

כשאתה מדבר על מדדי מניות רחבים, הכוונה היא למשל לת"א 125, S&P 500, מדד מניות גלובלי (MSCI World Index). תחדד למה אתה דוגל בסוג כזה של השקעה.

"ההיסטוריה והסטטיסטיקה ברורות וחד־משמעיות: מי שהשקיע במדדי מניות רחבים לטווח זמן ארוך, יותר מעשור, השקיע חודש בחודשו באותו הדבר והשקיע מחדש את הדיבידנדים, לא הפסיד מעולם. הוא לא הפסיד ריאלית, גם אם מביאים בחשבון אינפלציה. אם תמצאו לי מקרה כזה, אני אופתע מאוד".

להיט ההשקעה של הישראלים בשנים האחרונות, S&P 500, בעלייה כבר שנים. הבורסה הישראלית טסה ב־12% רק מתחילת השנה. אנחנו לא צפויים בשלב כלשהו לצלילה כואבת?

"בטוח תהיה מתישהו. יהיה נאיבי מאוד לחשוב שעלייה במדדים תימשך לנצח".

אתה לא חושש שהתלמידים שלך בקורסים של "השקעות לעצלנים" יבואו אליך בטענות ברגע שהתיקון החד מטה יגיע?

"יכול להיות ששנינו משקיעים 100% מניות, אבל אחד מקבל החלטה מצוינת, והשני מקבל החלטה גרועה. למה? כי השקעה מורכבת משני דברים - מה שבחרת להשקיע בו ומי אתה כמשקיע. נניח שאני משקיע ל־30 שנה, ואין לי שום תוכניות לכסף הזה. אבל את רוצה לקנות דירה בעוד חמש שנים. להשקיע ב־S&P 500 לחמש שנים - זה רעיון גרוע. נכון, רוב הסיכויים שתרוויחי, אבל רוב הסיכויים זה לא כל הסיכויים. משקיע חובבן שואל איפה התשואות הכי גבוהות, משקיע מקצועי שואל מה הסיכון שלו. הסיכון שלך במקרה הזה הוא שתצטרכי לבוא למשפחה שלך ולהגיד: נכון שתכננו לעבור לדירה גדולה יותר, אבל בסוף אנחנו עוברים לדירה קטנה יותר. אני לא מוכן לקחת את הסיכון הזה".

הכלכלן הראשי של בנק הפועלים, ויקטור בהר, אמר באחרונה בפודקאסט "כוחות השוק" של גלובס ש"צעירים לא מבינים שתיקונים היסטוריים יכולים לקחת עשר או 20 שנה", כלומר מרגע שבועה מתפוצצת ועד שהמדדים חוזרים לעצמם יכול לעבור הרבה זמן.

"נכון. מי שהשקיע סכום חד־פעמי בשיא בועת הדוט־קום במדד עולמי רחב - לקח למדד עשור להגיע לתמחור המקורי שלו. לכן אם אני משקיע עכשיו, יכול להיות שבעוד שבע שנים אהיה מופסד. אבל שימי לב לטוויסט בעלילה: לבן ה־20 או בת ה־30 שמאזינים לנו - אני מאחל להם שיתחילו להשקיע, ואז השוק ירד כמו בתקופת הדוט־קום".

תסביר.

"הנתון הזה רלוונטי רק למי שמשקיע את כל כספו בנקודה הכי גרועה - השיא - ומושך הכול בנקודה הכי גרועה, עשר שנים אחר־כך. בקיצור, מי שמנסה לתזמן, להיכנס ולצאת לפי מצב הרוח של השוק - בדרך־כלל גומר עם תשואה הרבה יותר נמוכה ממי שפשוט מפקיד בכל חודש סכום קבוע למדד רחב, ולא מתעסק ברעש. בסוף האנושות סבלנית - התגברנו על הכול. הכלכלה מתפתחת, הטכנולוגיה משתפרת, ואנחנו תמיד נשארים עם המניות הטובות ביותר. יש פה אפקט שרידות. נוקיה? מי שומע עליה. אבל אפל? היא נמצאת איתנו. יש לנו שני אייפונים על השולחן".

בוא נדבר על הדולר. הוא נחלש בחודשים האחרונים מול סל המטבעות וגם מול השקל. לכן מי שהשקיעו ב־S&P 500 ומודדים תשואה בשקלים יצאו מופסדים יחסית למי שהשקיעו בבורסה בתל אביב.

"מדד S&P 500 עשה ב־2025 תשואה חיובית - אבל נמוכה יחסית. התשואה הדולרית הייתה 16%-17% והשקלית בין 2% ל־4%. אנשים התבאסו כי היו שנתיים רצופות עם תשואה של 24% ואז פתאום שנה של 14%. מי שקראו את הספר - הם לא התבאסו, כי אחרי שנתיים סביר שתהיה אפילו שנה שלילית. פה אנשים לא הפסידו, אבל הם מסתכלים על המדד הישראלי שעשה יותר מ־50% תשואה ואומרים 'חבל שלא השקעתי שם'. זה נכון, אבל הם לא ידעו את זה מראש, כי אף אחד לא יודע מה יהיה בעתיד.

"אנשים שמעבירים את תיק ההשקעות שלהם לתל אביב כי הוא עשה בשנה שעברה 52% - הם לא יקבלו השנה 52%. יש בסטטיסטיקה מונח שנקרא רגרסיה לממוצע. הסיכוי הרב יותר הוא שאם אתם כל פעם מנסים לחקות את המדד המנצח, תקבלו תשואה שהיא בהכרח נמוכה מהממוצע".

ההשקעה בנדל"ן והסיבה לא לחשוף את התיק

איך נראה תיק ההשקעות שלך? אתה מוכן לחשוף אותו?

"אני לא חושף אותו, לא כי זה סודי, אלא כי מה שהגיוני לי לא בהכרח הגיוני לאחרים. אנשים צריכים להתאים את התיק למטרות האינדיבידואליות שלהם".

אתה יכול להמחיש זאת?

"כן, בשנת 2016 ישבתי עם חבר לבירה. הוא שאל אותי 'במה אתה משקיע עכשיו?' ואמרתי לו. הוא התחיל להשקיע בדיוק באותו דבר, ועשה רווחים, אבל אז ב־2020 הוא מכר בפאניקה, למרות שאמרתי לו לא למכור. ניסיתי להסביר לו, אבל הוא לא הבין מה הוא עושה. לא הייתה לו כרית ביטחון כלכלית - כסף שאתה שם בצד כדי להסתדר לא משנה מה. לא הייתה לו אסטרטגיה, למשל להכין את עצמו לתיק שיורד ב־40%. אז הוא מכר והפסיד, וההפסד הוא לא רק ההון שמכר בשיא הפאניקה, אלא העובדה שהוא לא חזר להשקיע עד היום, והילדים שלו יגדלו בבית שבו אבא הפסיד את הכסף בבורסה, וגם הם לא ישקיעו. אז חבל".

אתה משקיע בנדל"ן?

"כן, יש דירה בבעלותי ברמת גן שאני משכיר. במקביל אני גר בשכירות עד שאעבור לדירה חדשה שקניתי לאחרונה (ראו בהמשך). נדל"ן היה בין ההשקעות הראשונות שלי. 100 אלף השקלים הראשונים שחסכתי - השקעתי אותם בדירה בבאר שבע, ועם עזרה מאבא שלי השקענו 200 אלף שקל, והשאר במשכנתה".

אמרת לפני כשנה ל"כוחות השוק" שזו הייתה עסקה משעממת ומשנת חיים. למה?

"כי קניתי דירה פשוטה. לא עשיתי איזו עסקה מדהימה. היא עלתה חצי מיליון שקל".

בכמה מכרת?

"מכרתי כעבור שבע שנים ב־750 אלף שקל, והרווח שלי היה סביב 400 אלף שקל. זה קרה בלי שעשיתי שום דבר מיוחד. השוק הרים את הערך של הדירה, וגם אם הייתי מוכר אותה בדיוק באותו המחיר - עדיין הייתי מורווח. בנדל"ן פועלים שני כוחות: עליית הערך שכולנו מכירים ושחיקת החוב. לקחתי משכנתה, מישהו אחר החזיר לי את המשכנתה? כשמכרתי את הדירה היה לי פחות חוב. סגרתי את המשכנתה והשאר נשאר אצלי.

"לכן נדל"ן הוא אפיק כל־כך רווחי. יש גם שחיקת חוב וגם עליית ערך, וכל זה תוך כדי פטור ממס - על שכירות, מס רכישה ומס שבח (על מכירת ורכישת דירה יחידה, כתלות במחיר הנכס - ה"ו). תבינו, 400 אלף שקל נטו בחשבון הבנק - בשביל להכניס אותם היום אני צריך להרוויח 800 אלף שקל, בגלל מסים. זה כמו עשור של עבודה בשנות ה־20 שלי".

לכן אמרת "עסקה משנת חיים".

"כן, כי באותן שנים עבדתי קשה מאוד, ואחרי העסקה הזאת נפל לי האסימון שאפשר אחרת. זה יצר שינוי תודעתי. בפעם הראשונה הבנתי שאפשר לנתק את המשוואה שלפיה זמן שווה כסף".

"מאחל לכולם לעבוד עד יומם האחרון כי הם רוצים"

איך הגעת מ־800 אלף שקל שחסכת עד שנת 2020 לפנטהאוז בתל אביב שקנית באחרונה ב־21 מיליון שקל?

"אנשים לא מאמינים לי שאני לא אוהב לדבר על זה, אבל אם כבר זה יצא לתקשורת - ולא ביוזמתי - אני מרגיש את הצורך להגיד את הדבר הבא: אתם לא תקראו את הספר 'השקעות לעצלנים' ותוכלו בסוף לקנות בית במיליוני שקלים רבים. מי שרוצים להרוויח הרבה מאוד כסף בטווח זמן קצר - וזה בהחלט לא כסף בטוח - אז רק דרך הקמה של עסק מצליח".

איך אתה התעשרת מהספר, הקורסים והפודקאסט?

"נתחיל מהספר. הוצאתי אותו בהוצאה עצמית - כלומר עשיתי הכול לבד: הוצאה לאור, עריכה, הפצה. היתרון הגדול הוא שרוב הרווח נשאר אצלי: הספר נמכר בחנות ב־80 שקל, אני מקבל 40-35 שקל, ואם קונים ממני ישירות אז הסכום גבוה יותר. תעשי את המתמטיקה: 200 אלף כפול 40-30 שקל, רק מזה כבר יש כסף רציני.

"משם הדברים התגלגלו: אנשים התחילו לפנות אליי ולבקש שיעורים פרטיים, התחלתי לתמחר, הביקוש גדל אז העליתי מחירים, ובשלב מסוים הפכתי את זה לתוכנית מקוונת, כך שאני לא צריך להיות שם פיזית.

"לצד זה יש שיתופי פעולה עסקיים שאני מרוויח מהם, אבל ביחס למחזור של העסק אלה לא הכנסות משמעותיות. 90%-80% מההכנסות מגיעות מלקוחות משלמים. למשל, אם הסטודנטים בקורסים שלי נעזרים בסוכנות ביטוח מסוימת והם מצליחים להפחית את דמי הניהול שלהם, אז גם אני אתוגמל על ההפניה. התלמידים שלי שפותחים תיקי מסחר באחד מבתי ההשקעות - גם אני מתוגמל על זה, במודל חבר מביא חבר. אני מקבל יום־יום הצעות לשיתופי פעולה עסקיים, ואת הרוב אני דוחה".

כשהתחלת לחסוך בגיל 24, הייתה לך מטרה מול ה?

"המטרה הייתה חופש - לא חופש מעבודה, כי אני די בטוח שאעבוד כל החיים. מי שמחפש הרצאות על פרישה מוקדמת, אני לא הכתובת. אני מאחל לכולם לעבוד עד יומם האחרון כי הם רוצים, לא כי הם חייבים. אין נוסחה להצלחה, אני לא מאלה שאומרים 'תעשה מה שעשיתי ותצליח'. בחרתי דרך, היו בה עליות וירידות ופניות לא נכונות, אבל בסוף, נטו עסקית, זה הצליח".

טיפ אחרון לסיום?

"להתחיל מוקדם. זה הטיפ של וורן באפט: להתחיל מוקדם ולחיות הרבה זמן. אתם היום הכי צעירים שתהיו אי־פעם. אם התלבטתם עד עכשיו - זה זמן טוב לפחות ללמוד.

וורן באפט. ''המליץ להתחיל להשקיע מוקדם'' / צילום: ap, Nati Harnik

"ההשקעה הכי טובה היא בידע. אין דרך להתעשר מהר ובטוח. מי שמבטיח לכם את זה, משקר. מאות שנים אנשים מבטיחים את זה ולא מקיימים. אבל יש דרך להתעשר לאט: לחסוך כל חודש, להשקיע במדדים רחבים ולא לעשות טעויות. זה הכול. צאו לדרך".