10 מיליון ודי: שוויץ תצביע במשאל עם על הגבלת האוכלוסייה

תושבי שוויץ יצביעו כבר בקיץ הקרוב במשאל עם שייקבע אם המדינה העשירה תציב "חסם עליון" של עשרה מיליון תושבים בעתיד, כך הודיעה הממשלה אתמול (ד'). מפלגת ימין המתנגדת להגירה, היא שיזמה את המשאל בשנה שעברה, והצליחה לגייס 100 אלף חתימות כנדרש. הדרישה שלה היא כי ייקבע שברגע ששוויץ תגיע למספר היעד הנ"ל, היא תפרוש מאמנות בינלאומיות המאפשרות הגירה כלשהי למדינה. הנימוק לרצון לשמור את האוכלוסייה קבועה הוא הדאגה לשירותים הציבוריים והחברתיים, וחשש כי הגירה מוגברת תיצור עומס שלא יאפשר לאזרחים לקבל שירותים מספיקים מהרשויות.

ההצבעה במשאל עם בסוגייה, מתרחשת על רקע דיון טעון באירופה בנוגע להגירה כאפשרות לצמיחה דמוגרפית וכלכלית. ברוב מדינות אירופה שיעור הילודה נמוך מזה הדרוש לשמור על אוכלוסייה קבועה, ומדינות צומחות מבחינת תושבים באמצעות הגירה בלבד. שוויץ במיוחד נחשבת למדינת הגירה מוצלחת, ויותר מרבע מתושביה הם בעלי אזרחות זרה ואינם מחזיקים בדרכון שוויצרי. ספרד הודיעה בחודש שעבר על כוונתה להפוך בין 500 ל-800 אלף מהגרים לא חוקיים לתושבים חוקיים, והנימוק של ראש הממשלה היה השגשוג הכלכלי שלדבריו נוצר כתוצאה מכך. דנמרק, מנגד, הבהירה כי לא תקבל מהגרים באופן מסיבי משום שהדבר מאיים על מודל מדינת הרווחה שלה ועל מודל הפנסיה שלה.

עד שנת 2035 יתגוררו כ-10 מיליון תושבים בשוויץ

כיום חיים בשוויץ תשעה מיליון תושבים וסקרים שהתקיימו בעבר בסוגיה, מצאו כי 48% מהתושבים תומכים בהצעה הנוכחית להגביל את מספר התושבים בשוויץ לעשרה מיליון. הממשלה ורוב מפלגות המיינסטרים מתנגדות להצעה, ולדבריהן קבלה של החוק החדש תפגע ביתרון התחרותי של שוויץ, תמנע הגירה חיובית של חוקרים ויזמים וגם עבודה מצד כוח אדם מיומן ומוכשר שכעת מהגר למדינה בהליך מסודר. לפי התחזיות הנוכחיות, עד שנת 2035 יתגוררו כעשרה מיליון תושבים בשוויץ.

הממשלה הודיעה כי משאל העם יתקיים ב-14 ביוני השנה. לפי הצעת מפלגת הימין SVP, כאשר האוכלוסייה תגיע ל-9.5 מיליון יאסר איחוד משפחות של מהגרים, וכאשר האוכלוסייה תגיע ל-10 מיליון תושבים תיאסר תנועה חופשית כפי שמתחייב מ"אמנת שנגן", בשל הסיכון להגירה למדינה. המשאל מחריג מהרף את התסריט שבו המדינה תצמח באופן "אורגני", משום ששיעור הילודה יעלה ויהיו יותר לידות ממקרי מוות. הרקע לדרישה היא העובדה כי האטרקטיביות של שוויץ הובילה להגירה מוגברת אליה, גם מצד עובדים מיומנים אך גם מצד מהגרים ממדינות "עולם שלישי" באמצעות נישואים ואיחוד משפחות.

המשאל אושר תחת הכותרת "לא לשוויץ עם 10 מיליון תושבים", ובניגוד לאחרים שיזמה מפלגת SVP הוא נחשב בעל סיכויים לעבור. המפלגה מכנה אותו "משאל בנושא שוויץ ברת-קיימא".