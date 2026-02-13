ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
איראן | סיקור שוטף

דיווח: צבא ארה"ב צפוי לפנות בימים הקרובים בסיס נוסף בסוריה

על רקע המו"מ מול איראן, כלי תקשורת בארה"ב מדווחים כי הצבא האמריקאים יפנה בימים הקרובים בסיס גדול במזרח סוריה • רויטרס: טראמפ עומד להודיע על תוכנית בשווי מיליארדי דולרים עבור עזה בפגישת מועצת השלום הראשונה בשבוע הבא • כמעט שבוע אחרי הסבב הראשון של שיחות המו"מ בין ארה"ב לאיראן, והעמימות לגבי מה שנאמר בחדרים הסגורים ממשיכה להיות גבוהה • עדכונים שוטפים 

N12שירות גלובס 07:08
דונלד טראמפ, בנימין נתניהו, עלי חמינאי / עיבוד: ap, Mark Schiefelbein
עדכונים שוטפים

01:52 - כלי תקשורת בארה"ב מדווחים כי צבא ארה"ב צפוי לפנות בימים הקרובים בסיס גדול נוסף במזרח סוריה

22:41 - צה"ל תקף לפני זמן קצר מחבל חיזבאללה במרחב א-טירי שבדרום לבנון

21:06 - טראמפ: הנשיא הרצוג צריך להתבייש על כך שלא נתן חנינה לנתניהו

21:01 - טראמפ בשיחה עם כתבים: צריך לעשות עסקה עם איראן או שזה יהיה מאוד טראומטי ואני לא רוצה שזה יקרה

טראמפ הוסיף: "אם איראן לא תעשה עסקה זה יהיה סיפור אחר לגמרי. אני חושב שייתכן שאפשר יהיה להגיע לעסקה בחודש הבא". עוד אמר הנשיא טראמפ לכתבים: הייתה פגישה טובה עם נתניהו אתמול. הוא מבין. בסוף זו החלטה שלי (אם לחתום על עסקה עם איראן)"

טראמפ, בתגובה לשאלה אם רה"מ נתניהו ביקש ממנו להפסיק לדבר עם איראן: "הוא לא ביקש ממני להפסיק לדבר איתם. אני אדבר איתם כמה שאני רוצה אבל הוא לא ביקש את זה". בנוגע לשאלה על אחריות נתיהו למחדל 7 באוקטובר אמר: "כולם אחראים, הוא לא ראה את זה מגיע ואף אחד אחר לא היה רואה את זה מגיע במקומו. הוא היה ראש ממשלה נהדר לזמן מלחמה".

20:38 - בכירים אמריקנים לרויטרס: טראמפ עומד להודיע על תוכנית בשווי מיליארדי דולרים עבור עזה בפגישת מועצת השלום הראשונה בשבוע הבא. המשלחות מלפחות 20 מדינות צפויים להגיע לפגישה. טראמפ יודיע כי מספר מדינות התחייבו לשלוח אלפי כוחות אל כוח הייצוב. עוד דווח כי טראמפ יספ ק עדכון על כוח הייצוב הבינ"ל לעזה בפגישה

20:08 - בנו של השאה רזא פהלווי לאזרחי איראן: "אני מזמין אתכם להשמיע את קולכם מבתיכם וגגותיכם ב-26-25 בבהמן (16-15 בפברואר) בשעה 20:00 בקריאת סיסמאות, להשמיע את דרישותיכם ולהפגין את אחדותכם

פורסם לראשונה ב-N12