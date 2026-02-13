לידיעת חברי דן: זה הרווח הפנטסטי של בעלי השליטה

תחום התחבורה הציבורית בישראל ממשיך לייצר רווחים עצומים לגופים המשקיעים בו. עסקת מכירת השליטה בחברת התחבורה הציבורית דן מסדרת לבעלי השליטה, קבוצת ווליו-LBH , רווח מרשים של פי 5 על ההשקעה, בתוך שש שנים בלבד, כך על פי בדיקת גלובס.

● פיטורים בפאלו אלטו לאחר השלמת רכישת סייברארק, מתוכם עשרות בישראל

● נובוקיור הישראלית קיבלה אישור FDA, והמניה זינקה בחדות

ווליו-LBH מוכרת את חלקה (50%) בחברת דן תחבורה, שכוללת את פעילות התחבורה הציבורית של דן, תמורת 1.4 מיליארד שקל ולפי שווי של 2.8 מיליארד שקל.

הרוכשים כעת הן קבוצה בהובלת מנכ"ל דן, אופיר קרני, שיהפוך לבעל שליטה בפועל. הקבוצה שלו כוללת את כלל ביטוח וזרועות ההשקעה הריאליות של הבנקים, לאומי פרטנרס ומזרחי טפחות אינווסט ומשקיעים נוספים שהביא קרני. בעקבות מבנה השותפות, הנתח של 50% המניות שנרכשו כעת יתחלקו בין כלל ביטוח (25%) ושני הבנקים (24%), קרני עצמו (3%) והמשקיעים הנוספים (8%). בשאר מניות דן מחזיקים כ-1,100 נהגים ותיקים של חברת דן.

רווח של פי 5 על ההשקעה

לאחר המכירה ווליו-LBH תישאר עם החזקתה (50%) בפעילות משמעותית שפוצלה מתוך דן. הכוונה היא לזרוע נדל"נית בעלת נכסים משמעותיים שגם מקימה משרדים ומבני מגורים, וכוללת גם את החזקתה במתקן ההתפלה שורק. פעילות הנדל"ן פוצלה קודם למכירת עסקי התחבורה של דן ומתכוננת להנפיק בבורסה לפי שווי של 1.5-2 מיליארד שקל.

את השליטה בדן רכשה ווליו-LBH מנהגי החברה בפברואר 2020, תמורת כ-500 מיליון שקל ולפי שווי של כמיליארד שקל. מאז, על פי ההערכות, היא קיבלה דיבידנדים משמעותיים שכיסו את עלות הרכישה.

בשורה התחתונה, הקבוצה השקיעה כ-500 מיליון שקל, מוכרת את חלקה בתחבורה הציבורית תמורת 1.4 מיליארד שקל, קיבלה דיבידנדים של מאות מיליוני שקלים וממשיכה להחזיק בחצי מפעילות הנדל"ן בשווי של 750 מיליון שקלים נוספים לפחות. בכך היא משלימה עסקה חלומית עם רווח שעשוי להגיע ליותר מ-2 מיליארד שקל - קרוב לפי 5 על ההשקעה תוך שש שנים בלבד.

ווליו-LBH , מורכבת משותפות של בית ההשקעות ווליו בייס, שמעון בן חמו (מנכ"ל מקורות לשעבר), עופר לינצ'בסקי, (לשעבר מנכ"ל רכבת ישראל וכיום מנכ"ל גדות מסופים), ויאיר אפרתי מווליו בייס מיזוגים ורכישות. ווליו בייס עצמה נשלטת בחלקים שווים ע"י עידו נויברגר, ויקטור שימריך, נתן חץ (אלוני חץ), דודי ורטהיים (קוקה קולה, קשת, בנק מזרחי טפחות) ובית ההשקעות מיטב של משפחות סטפק וברקת.

דן תחבורה התאגדה ב-1945 כאיחוד של ארגוני הסעות בארץ ישראל המנדטורית והיא חברת האוטובוסים השניה בגודלה בישראל, אחרי אגד. היא מעסיקה מעל ל-4,000 נהגים ויש לה כ-2,600 אוטובוסים.

החברה מייצרת ההכנסות של כ-2.5 מיליארד שקל בשנה והיא מייצרת רווח תפעולי תזרימי (EBITDA) של 450-500 מיליון שקל בשנה. מנגד, יש לה חוב שמכביד על התוצאות בשורה התחתונה.