ארה"ב ואיראן יחדשו את שיחות הגרעין ביום שלישי בז'נווה

לקראת סבב המו"מ: וויטקוף העביר מסרים ליועצו הבכיר של ח'אמנאי באמצעות עומאן •  דיווח: צבא ארה"ב נערך למבצע ממושך של כמה שבועות נגד איראן, אם יידרש לכך • עדכונים שוטפים

08:00
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ והמנהיג העליון של איראן עלי חמינאי / צילום: ap, Alex Brandon, khamenei.ir
עדכונים שוטפים

7:09 - ארה"ב ואיראן יחדשו את שיחות הגרעין ביום שלישי בז'נווה

ארה"ב ואיראן צפויות לקיים סבב שני של שיחות גרעין בז'נווה שבשווייץ ביום שלישי, בניסיון להגיע להסכם שימנע מלחמה, כך לפי בכיר אמריקני ושלושה מקורות המעורים בפרטים. לכתבה המלאה.

1:51 - איום נוסף של טראמפ: הנשיא העלה לרשת החברתית שלו תמונה של נושאת מטוסים, ללא כיתוב נוסף בפוסט

1:25 - סוכנות הידיעות רויטרס: צבא ארה"ב נערך למבצע ממושך של כמה שבועות נגד איראן, אם יידרש לכך

לפי אחד הגורמים האמריקנים ששוחח עם רויטרס, צבא ארה"ב עשוי לתקוף גם מתקנים של המשטר ושל כוחות הביטחון האיראניים, ולא רק מתקני גרעין. לדברי אותו גורם, בארצות הברית מצפים לתגובה איראנית במקרה כזה, שתוביל לחילופי מהלומות ותקיפות הדדיות לאורך זמן

פורסם לראשונה ב-N12