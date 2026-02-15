עדכונים שוטפים

00:47 - הפגנות ענק גם בצפון אמריקה: עשרות אלפים בלוס אנג'לס וטורונטו

בלוס אנג'לס וסן דייגו שבארה"ב ובטורונטו שבקנדה מתקיימות כעת עצרות תמיכה המוניות בעם האיראני. עשרות אלפי גולים איראנים נענו לקריאות של רזא פהלווי ויצאו להפגין בקריאה לשינוי משטר באיראן.

עשרות אלפי גולים איראנים נענו לקריאות של רזא פהלווי ויצאו להפגין בקריאה לשינוי משטר באיראן. מוקדם יותר היום נערכה במינכן הפגנה בהשתתפותו של פהלווי עצמו, שבה נכחו כרבע מיליון בני אדם

00:06 - צה"ל תקף תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון, כך עדכן דובר צה"ל

בתקיפה שבוצעה לפני זמן קצר הותקפו בין היתר מחסני אמצעי לחימה ומשגרים של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון

23:11 - שרת החוץ של קנדה אניטה אנאנד: רוצים שהמשטר באיראן יתחלף, לא נחדש את הפעילות הדיפלומטית שלנו באיראן עד שלא יתחלף המשטר

23:57 - כמו ברפיח גם בבית חאנון: התוואי שממנו יצאו המחבלים היה מוכר לכוחותינו בחטיבה הצפונית והם פעלו מסביב לשעון תקופה ארוכה כדי לייצר לחץ על המחבלים, לחנוק אותם - ולגרום להם לצאת החוצה

22:43 - הפגנת ענק במינכן - נגד המשטר באיראן

כרבע מיליון בני אדם הפגינו היום במינכן נגד המשטר באיראן ובתמיכה במחאה שדוכאה באכזריות. ההפגנה התרחשה אחרי שרזא פהלווי, בנו של השאה המודח, קרא לצאת לרחובות.

22:00 - בנו של השאה האיראני הגולה: "מתקפה עשויה להאיץ את נפילת המשטר"

רזא פהלווי, בנו של השאה האיראני הגולה, אמר היום כי "התערבות צבאית אמריקנית באיראן עשויה להציל חיים". הוא קרא לממשל טראמפ שלא להקדיש זמן רב מדי למשא ומתן עם מנהיגי איראן על הסכם גרעין. לדבריו, ישנם סימנים שהמשטר האיראני נמצא על סף קריסה - ומתקפה עשויה להאיץ את נפילתו.

"זוהי שאלה של זמן", אמר בוועידת הביטחון במינכן. "אנו מקווים שמתקפה תאיץ את התהליך ושהעם יוכל סוף סוף לחזור לרחובות ולהוביל את התהליך עד לנפילתו הסופית של המשטר".

20:19 - נתניהו וטראמפ סיכמו: ארה"ב תגביר את הלחץ הכלכלי והמדיני על איראן

הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו הסכימו בפגישתם כי במקביל למו"מ עם איראן ולהיערכות לפעולה צבאית, ארה"ב תגביר את הלחץ הכלכלי והמדיני על איראן, כך לפי שני בכירים אמריקנים.

בפגישתם ביום רביעי ראש הממשלה הזהיר את טראמפ: "גם אם תחתום עם איראן על עסקה - הם לא יכבדו אותה" טראמפ התעקש: "בוא ניתן לזה צ'אנס". למרות המחלוקות, השניים סיכמו: יופעל לחץ על איראן בכל הנוגע למכירת נפט לסין. יועציו של טראמפ, וויטקוף וקושנר, סבורים: "האיראנים אומרים את כל הדברים הנכונים".

19:04 - שר החוץ האיראני תוקף את האיחוד האירופי: "מבולבל, לא מבין מה קורה באיראן"

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, תוקף את מנהיגי אירופה. בפוסט שכתב ברשת X הוא ביקר: "עצוב לראות את ועידת הביטחון של מינכן - שהפכה לקרקס בכל הנוגע לאיראן. האיחוד האירופי מבולבל, לא יכול להבין מה קורה בתוך איראן".

לדבריו, "גרמניה מובילה את הדרך בכניעה מוחלטת של מדיניותה האזורית לישראל. המסלול הכללי של אירופה הוא איום ונורא, בלשון המעטה".

