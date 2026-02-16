עדכונים שוטפים

00:12 - שר החוץ של איראן עבאס עראקצ'י נחת בג'נווה בשווייץ לקראת השיחות עם ארה"ב ביום שלישי. הוא צפוי להיפגש עם שרי החוץ של עומאן ושווייץ, וכן עם ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית

22:20 - צה"ל תקף מחבלים מהג'יהאד האיסלאמי בכביש ביירות-דמשק

בלבנון מדווחים שבתקיפה, שבוצעה במרחב מג'דל ענג'ר, נהרגו ארבעה פעילי טרור. בתיעוד ממנה נראה רכב פרטי עולה באש אחרי שהותקף. לקריאת הכתבה

22:01 -הקרב התודעתי על מחדל 7 באוקטובר: משפחות חללים זועמות על הכוונה לחרוט על מצבות הנופלים את השם "מלחמת התקומה"

אחרי שממשלת ישראל הציעה להסיר את המילה "טבח" משמו של חוק ההנצחה, הוויכוח מגיע גם לבתי העלמין. בממשלה אישרו את שינוי שם המלחמה ל"מלחמת התקומה", מה שיגרור כעת גם שינוי של הכיתוב על מצבות החללים. משרד הביטחון הודיע שלא ישנה את הכיתוב במצבות של חללים אם בני משפחתם יסרבו - אלא שבמקרה כזה על המצבה ייחקק הכיתוב הכללי "נפל בקרב". לקריאת הכתבה

20:26 - נספח צה"ל בבלגיה הגיע לסיור במפעל תחמושת - העובדים מחו ופתחו בשביתה

משרד ההגנה הבלגי ערך סיור לנספחים צבאיים במדינה במפעל התחמושת HERSTAL FN - ובמסגרתו הגיע גם נספח צה"ל לבלגיה, אל"ם משה טטרו. על פי דיווחים בבלגיה, כשעובדי המפעל גילו שנספח צה"ל משתתף בסיור הם הכריזו באופן ספונטני על שביתה כללית ועצרו את העבודה במפעל ל-24 שעות. במפעל אמרו כי ערכו את הסיור לבקשת משרד ההגנה וכי המפעל כלל לא מוכר תחמושת לישראל. לקריאת הכתבה

20:00 - באיראן עונים לטראמפ לקראת חידוש המשא ומתן: "אם תבחר בעימות - יהיה לקח מרתיע"

בזמן שוושינגטון נערכת לסבב נוסף של שיחות, מטהראן יצא (ראשון) מסר שמכוון לארה"ב, שלפיו אם הנשיא דונלד טראמפ בוחר בעימות - הוא יקבל "לקח מרתיע". הרמטכ"ל האיראני הגדיר את דבריו של נשיא ארה"ב כפזיזים, בפרלמנט הבהירו כי העשרת האורניום כלל אינה עומדת לדיון ובעיתון כיהאן איימו: מלחמה לא תיעצר בגבולות איראן ותטלטל את הכלכלה העולמית כולה.

רמטכ"ל הכוחות המזוינים באיראן מוסאווי ענה לנשיא ארה"ב: "דברי נשיא ארה"ב, שטוען להיותו מעצמת על, אינם הולמים נשיא והם פזיזים. אם טראמפ מתכוון למלחמה, למה הוא מדבר על משא ומתן? טראמפ צריך לדעת שהוא נכנס לעימות שיהווה לקח מרתיע, שתוצאתו תהיה שהוא לא יוכל עוד להשתלח בעולם". לקריאת הכתבה.

19:39 - צה"ל: בתגובה להפרה בצפון רצועת עזה - צה"ל ושב"כ חיסלו מחבל שפשט למחנה רעים בטבח 7 באוקטובר ותקפו מחבלים נוספים של ארגוני הטרור ברצועת עזה

19:07 - נתניהו: טראמפ חושב שהאיראנים רוצים הסכם אחרי הפספוס בפעם הקודמת, אבל אני סקפטי מאוד. אמרתי לו: האיראנים משקרים

פורסם לראשונה ב-N12