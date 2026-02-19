ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
הטריוויה השבועית

איזה שחקן NBA הפך לאחר פרישתו להיסטוריון וסופר, בירתה של איזו מדינה היא נואקשוט ומה מקור המילה נשנוש? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 09:43
בכמה נמכר השבוע קלף פוקימון נדיר? / צילום: Shutterstock
בכמה נמכר השבוע קלף פוקימון נדיר? / צילום: Shutterstock

לחשיפת התשובות גללו למטה

1. בכמה נמכר השבוע קלף פוקימון נדיר?
2. באיזו מדינה מתקיים פסטיבל התפוזים?
3. איזה רחוב בתל אביב נקרא על שם הרמב"ן?
4. השבוע חוגגים את ראש השנה הסיני, על שם איזה חיה ואיזה יסוד נקראת השנה הנוכחית?
5. מה מקור כינויו של הזמר באד-באני?
6. מה מקור המילה נשנוש?
7. איזה שיר הלחין מתי כספי לסרט "חגיגה בסנוקר"?
8. היכן בגוף האדם נמצא הקפל האפיקנטי?
9. מהי הקסגרמה?
10. איזה שחקן NBA הפך לאחר פרישתו להיסטוריון וסופר?
11. בירתה של איזו מדינה היא נואקשוט?
12. מה הייתה המטרה הראשונית לשמה פיתחו רוברט קוקס ולאונרד פיש את ספריי החוטים?
13. מה מאפיין את בעלי החיים האקטותרמיים?
14. לפי המקרא, מהי המצווה הראשונה שקיבלו בני ישראל כעם, טרם יציאתם ממצרים?
15. מיהי אחותה הגדולה של סולאנז' נואלס?

תשובה 1

 16.492 מיליון דולר, ובכך קבע שיא עולם למכירה של קלף אספנות במכירה פומבית

תשובה 2

באיטליה בעיר איבריה

תשובה 3

נחמני

תשובה 4

סוס, אש

תשובה 5

אירוע מילדותו שבו נאלץ ללבוש תחפושת של ארנב לבית הספר

תשובה 6

שילוב של יידיש וגרמנית, nashn (ביידיש) או naschen (בגרמנית), המתארות אכילת ממתקים או חטיפים בין הארוחות 

תשובה 7

נעימת הנושא הרומנטית שהלחין לסרט הפכה לשיר "ברית עולם"

תשובה 8

בעין, זהו קפל עור בעפעף העליון (הוא הגורם למראה עיניים מלוכסנות) 

תשובה 9

צורה גאומטרית של כוכב בעל שישה קודקודים (מגן דוד למשל) 

תשובה 10

 כּרים עבדול-ג'באר (ששיחק בקבוצות מילווקי באקס ולוס אנג'לס לייקרס) 

תשובה 11

מאוריטניה 

תשובה 12

הם ניסו ליצור תחבושת בריסוס שתסייע במקרים של שברים או נקעים

תשובה 13

טמפרטורת הגוף שלהם תלויה בסביבה החיצונית (נחשים למשל)

תשובה 14

מצוות קידוש החודש

תשובה 15

הזמרת ביונסה