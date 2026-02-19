לחשיפת התשובות גללו למטה

1. בכמה נמכר השבוע קלף פוקימון נדיר?

2. באיזו מדינה מתקיים פסטיבל התפוזים?

3. איזה רחוב בתל אביב נקרא על שם הרמב"ן?

4. השבוע חוגגים את ראש השנה הסיני, על שם איזה חיה ואיזה יסוד נקראת השנה הנוכחית?

5. מה מקור כינויו של הזמר באד-באני?

6. מה מקור המילה נשנוש?

7. איזה שיר הלחין מתי כספי לסרט "חגיגה בסנוקר"?

8. היכן בגוף האדם נמצא הקפל האפיקנטי?

9. מהי הקסגרמה?

10. איזה שחקן NBA הפך לאחר פרישתו להיסטוריון וסופר?

11. בירתה של איזו מדינה היא נואקשוט?

12. מה הייתה המטרה הראשונית לשמה פיתחו רוברט קוקס ולאונרד פיש את ספריי החוטים?

13. מה מאפיין את בעלי החיים האקטותרמיים?

14. לפי המקרא, מהי המצווה הראשונה שקיבלו בני ישראל כעם, טרם יציאתם ממצרים?

15. מיהי אחותה הגדולה של סולאנז' נואלס?