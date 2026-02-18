אילו קופות החולים המובילות בתחום בריאות הנפש והתפתחות הילד?

משרד הבריאות מפרסם היום (ד') לראשונה דוח מעקב אחרי הקצאת התקציבים המיוחדים מחוץ לסל, המכונים "מבחני תמיכה" - תקציבים ייעודיים שמקדיש משרד הבריאות לתחומים מיוחדים שהוא מעוניין לקדם. המשרד עוקב אחרי אופן חלוקת התקציבים ותוצאות ההקצאה בקופות השונות, והתוצאה היא דוח המאפשר לעקוב אחר ביצועי הקופות בתחומים בהם ניתנים מבחני התמיכה.

בסך הכל עמד תקציב מבחני התמיכה בשנת 2025 על 3.3 מיליון שקל. זוהי עלייה לעומת 2.9 מיליון שקל ב-2024, השנה שעבורה נערכה ההשוואה בין הקופות בדוח הנוכחי. ההשוואה לשנים מוקדמות יותר היא פחות משמעותית, כי המשרד העביר חלק מתקציבי מבחני התמיכה לתוך הסל. כמו כן, בוטלו תקציבים מהשנים 2020-2021, שנועדו לטיפול בקורונה.

הדוח מדגיש ארבעה תחומים. הראשון בהם הוא תחום בריאות הנפש, ואחד המדדים שנבחנו לצורך התמיכה הוא היקף המגעים בין מטפלים לחברי קופה, פר 1,000 נפש. לאומית, הקופה הקטנה ביותר, היא המנצחת במדד זה בקרב מטופלים מבוגרים, עם 431 מגעים ל-1,000 נפש במבוגרים, ואחריה בפערים לא גדולים, מאוחרת, מכבי. כללית, הקופה הגדולה במדינה היא האחרונה במדד במבוגרים. בקרב הילדים, הפערים גדולים יותר - מכבי מנצחת עם 308 מגעים ל-1,000 נפש, לאומית במקום השני עם 253 מגעים, אחר כך כללית ולבסוף מאוחדת.

בסך הכל הגדילו מבחני התמיכה את הפעילות בתחום בריאות הנפש בין 2022 ל-2024 ב-25%. הגידול המשמעותי ביותר חל בכללית (שכפי שראינו לעיל, היא הייתה זקוקה לשיפור הזה), ואילו בלאומית חל השיפור הקטן ביותר.

בתחום בריאות הילד, מכבי היא המובילה (736 טיפולים ל-1,000 נפש בהסדר, 323 טיפולים ל-1,000 ננפש בהחזר), וגם הצומחת ביותר בתחום זה, בתקופת מבחן התמיכה. אחריה נמצאות כללית (545 בהסדר, 218 בהחזר), ואחריהן מאוחדת ולאומית.

מבחן תמיכה משמעותי נוסף ניתן להקמת מרכזי שיקום. קופת חולים כללית הקימה שבעה מרכזים מצומצמים חדשים, מאוחדת הקימה ארבעה, וקופת חולים לאומית הקימה שני מרכזים רחבים חדשים. שלוש קופות אלו ניצלו את כלל ההקצאה שניתנה להם במסגרת המבחן. קופת חולים מכבי הגישה תוכנית קטנה מהנדרש ועל-כן לא נתמכה כלל במסגרת מבחן זה.

ירידה באלימות בקופות החולים

אחת החדשות הטובות, יחסית, העולות מן הדוח היא ירידה באלימות בקופות החולים, גם היא נושא שתוקצב במבחני התמיכה. בקופת חולים כללית חלו "רק" 907 אירועי אלימות ב-2024, לעומת 1,463 ב-2023. במכבי: 500 אירועים לעומת 1,440. במאוחדת נשאר המספר יחסית קבוע על כ-380 אירועים, ובלאומית 83 אירועים לעומת 212, כך שהירידה הממוצעת היא סביב 47%. ניתן רק לקוות כי היא נשמרה גם ב-2025.

הדו"ח בחן גם הקמת מרפאות בישובים במגזר הערבי. בתחום זה, הכללית, מכבי ומאוחדת הקימו כל אחת שש מרפאות חדשות בישובי המגזור, ולאומית הקימה חמש מרפאות.

מבחני התמיכה לשנת 2025 כללו משימות כמו: העתקת משרדי ההנהלה הראשית מחוץ לתל אביב לצרכי התייעלות, הקמת תשתיות לניוד מידע בין ארגוני בריאות, הטמעת טכנולוגיות בשירותי בריאות מרחוק, הגנת סייבר, ברחת אשפוזי הבית, מעקב וטיפול אחר מבוטחים עם עודף משקל והשמנה, הפעלת תוכניות לתיאם טיפול, מניעת התמכרויות ועוד. מה הייתה הצלחת היישום? את זאת נדע בדוח הבא.