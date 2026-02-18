לראשונה: רכיבים לצוללות של גרמניה ייוצרו בישראל

חברת TKMS (טיסנקרופ מערכות ימיות) הגרמנית וחברת אלביט חנכו קו ייצור חדש בישראל לייצור רכיבי מבנה תת־ימיים לצוללות. כחלק משיתוף־הפעולה אלביט תקים מתקן ייצור חדש לרכיבי GRP (פוליאסטר מחוזק בסיבי זכוכית) תת־ימיים עבור צוללות.

החברות חנכו אתמול (ג') מתקן ייצור חדש בצפון הארץ, המיועד לייצור רכיבי GRP תת־ימיים עבור צוללות. המתקן מהווה צעד נוסף בהעמקת הקשר בין שתי החברות, והוא חלק משיתופי־הפעולה של TKMS תחת מטריית רכש הגומלין בישראל.

הקמת המתקן מהווה אבן־דרך משמעותית בפיתוח והרחבת בסיס הייצור הביטחוני הישראלי. המפעל, שממוקם באזור עדיפות לאומית, צפוי בשלב ראשון להעסיק עשרות עובדים, תוך שהמהלך כולו מתבצע במסגרת הסכם תעשייתי בין החברות, שבמסגרתו יוקמו מתקני ייצור חדשים ויפותחו טכנולוגיות מתקדמות המבוססות על הידע והניסיון של TKMS.

ההסכם מאפשר לחברה־הבת של אלביט, "אלביט סאיקלון", שמתמחה בתכנון, פיתוח וייצור מבנים תעופתיים לשוק האזרחי והצבאי, להרחיב את סל המוצרים שלה, לשווקם בשווקים בינלאומיים חדשים ולבסס מומחיות מקומית בייצור רכיבים תת־ימיים מתקדמים - תחום שלא יוצר בישראל עד כה.

חוזים נוספים במאות מיליוני דולרים

מוקדם יותר היום (ד') הודיעה אלביט כי זכתה בחוזים בהיקף כולל של כ-277 מיליון דולר מלקוח בינלאומי עבור אספקת צריחי 30 מ"מ וחימושים. החוזים יבוצעו במשך תקופה של שלוש שנים.

UT30 MK2 הוא צריח מאויש או בלתי מאויש, מודולרי ובעל ארכיטקטורה פתוחה, המגביר את עוצמת האש של נגמ"שים (APCs) מבלי להתפשר על בטיחות הלוחמים. עיצובו המודולרי והארכיטקטורה הפתוחה שלו מאפשרים הסבה קלה בין תצורות מאוישות ובלתי מאוישות וכן שילוב מגוון טילים ומערכות תצפית.

עם פרופיל נמוך במיוחד, ה־UT30 MK2 משלב מגוון מערכות נשק, ובהן תותח ראשי בקוטר 30 מ"מ, מקלע מקביל 7.62 מ"מ וטילי נ"ט.

אתמול הודיעה החברה גם כי זכתה במספר חוזים בסכום כולל של כ־435 מיליון דולר מלקוח בינלאומי. במסגרת החוזים תספק החברה מגוון מערכות מתקדמות, ובהן מערכות יבשה, וכן תבצע פרויקט פיתוח עבור פתרון הגנה חדשני. החוזים יבוצעו במהלך תקופה של שש שנים.