8.6 מיליארד דולר: הרכש הביטחוני ההודי הענק מישראל

הודו היא הלקוחה הביטחונית המשמעותית ביותר של ישראל מזה שנים, עם 34% מתוך כלל המכירות בין השנים 2024-2020, כך לפי מכון שטוקהולם למחקרי שלום ( SIPRI ). בהתחשב בנתוני סיב"ט, האגף ליצוא ביטחוני במשרד הביטחון סך היצוא הביטחוני בשנים אלה הסתכם לכ־60.3 מיליארד דולר. ההודים ייבאו תוצרת ביטחונית מישראל בשנים אלו בסך כולל של כ־20.5 מיליארד דולר. אולם, פרסום של "פורבס הודו" חושף כי היקף הרכש רק מתגבר.

● מילה אחת מיותרת ברוסיה עלתה בשש שנות מאסר

● התודות לטראמפ: הודו ואירופה חתמו על "אם כל העסקאות" לסחר חופשי

סך העסקאות שעומדות על הפרק מתחילת 2026 בין הודו לבין ישראל עומד, לפי פורבס, על כ־8.6 מיליארד דולר - מה שמציב אותם במקום השלישי ברכישות הביטחוניות של ניו דלהי אי פעם. לצורך ההשוואה, כאשר ההודים רכשו 36 מטוסי רפאל מצרפת ב־2016, המחיר הכולל היה 8.7 מיליארד דולר. בימים האחרונים, סגרו הצדדים רכישה חריגה בקנה מידה בינלאומי של 114 מטוסי רפאל נוספים וטילים, תמורת סכום עצום בקנה מידה בינלאומי של 39.7 מיליארד דולר.

מכירות ישראליות בשווי 8.6 מיליארד דולר

אם כך, כיצד מסתכמות המכירות הישראליות האחרונות שעל הפרק לכ־8.6 מיליארד דולר? הנדבך הראשון הוא ערכות הנחיה מדגם ספייס 1000 ( SPICE 1000 /ברד קל) מתוצרת רפאל. ספייס היא משפחת מערכות חימוש אוויר־קרקע מדויקות ואוטונומיות, בעלת טווח של עד 100 ק"מ, שמורכבת משלושה סוגי פצצות במשקלים שונים.

ספייס 1000 הוא במשקל כ־500 ק"ג, כשהמערכת כולה, שפותחה ברפאל, זכתה בפרס ביטחון ישראל. הייחוד של משפחת ספייס הוא יכולתן לנווט ולהתביית אל המטרה באופן אוטונומי, ללא תלות ב־ GPS - וזאת באמצעות ראש ביות אלקטרואופטי בו משולב אלגוריתם מתמטי חדשני, המשווה את תמונת המטרה למה שהוא רואה בזמן אמת - וכך הוא מגיע לדיוקי פגיעה גבוהים במיוחד של פחות משלושה מטרים.

חימושים נוספים שהביאו לסכום הגדול במיוחד הם רמפייג' ואייר לורה. רמפייג' הוא בעל טווח של כ־250 ק"מ, וחיל האוויר ההודי משתמש בו במטוסי סוחוי 30 ומיג 29. הוא מדוייק מאוד, אבל הטווח שלו עומד על כ־250-150 ק"מ - מה שמסכן את מטוסי הקרב ההודיים מול מערכות ההגנה הפקיסטניות מתוצרת סין. לעומת זאת, אייר לורה הוא בעל טווח של כ־400 ק"מ, ובאמצעותו יכולים מטוסי קרב לפגוע במטרות - מבלי לסכן את עצמם מול מערכות הגנה אווירית מתקדמות.

אייר לורה, שפיתחו במפעל מל"מ של התע"א, ייעודי לפגיעה באתרי טילים, בסיסים צבאיים ומערכות הגנה אווירית. הטיל שוקל כ־1,600 ק"ג, טס במהירות סופר־סונית, ומשתמשת בניווט לווייני מוגן שיבושים. אחד היתרונות הבולטים בו הוא שיטת "שגר ושכח", קרי משגרים אותו למטרה - ולא צריך להנחות אותו לאורך הדרך. ראשי הנפץ שלו מגוונים, ויכולים להיות מיועדים לפגיעה במטרות רכות או בבונקרים. עם טווח של כ־400 ק"מ ורדיוס פגיעה של כעשרה מטרים בלבד, הוא צפוי לאפשר להודו לפגוע בכל בסיס פקיסטני.

הרכש הגדול של מודי

החימוש האחרון שמרכיב, לפי פורבס הודו, את הרכש הגדול במיוחד של ממשלת מודי הוא "אייס ברייקר" של רפאל. חימושים אלה נועדו לתקיפות בטווחים של כ־300 ק"מ נגד מטרות יבשתיות וימיות. הטיל יעיל בכל תנאי מזג האוויר, יודע לתפקד היטב בסביבות רוויות לוחמה אלקטרונית, ובעל יכולת ניווט והנחיית טילים מבוססת אינפרא אדום (IIR), שבאמצעות בינה מלאכותית יודע לרכוש ולזהות מטרות.