האיחוד האירופי והודו הודיעו היום (ג') כי חתמו על "אם כל עסקאות" הסחר החופשי, אחרי שנים של משא-ומתן עקר בין הצדדים. העובדה שהודו ניצבת כעת בפני מכסי מגן של 50% על-ידי ארה"ב, והאיחוד האירופי מתמודד עם מכסי מגן של 15%, סייעה לדחוף את שני הצדדים להגיע להסכמות.

בין היתר, המכס ההודי על יבוא מכוניות מסוימות יירד מ-110% ל-40%, יתאפשר יצוא יין אירופי להודו ומוצרי מזון אחרים, בעוד ההודים יוכלו לייצא לאיחוד האירופי טקסטיל, תכשיטים ומוצרים נוספים ללא מכסים. שני הגושים מייצגים יחד כ-2 מיליארד תושבים, רבע מאוכלוסיית העולם.

ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, אמר הבוקר כי מדובר ב"אם כל העסקאות", וכי העסקה תסייע לשגשוג הכלכלי של הודו. מודי הוא במדה הרבה הרוח החיה מאחורי שורת הסכמי סחר שנחתמו על-ידי הודו, אחת הכלכלות המובילות בעולם מבחינת צמיחה כלכלית שנתית, בין היתר עם בריטניה ואוסטרליה.

האיחוד האירופי הוא שותף הסחר הגדול ביותר של הודו, עם סחר הדדי שנתי בשווי יותר מ-140 מיליארד דולר. גם באיחוד האירופי בירכו על הצעד וחזו כי היצוא האירופי להודו יוכפל בעזרת ההסכם החדש עד לשנת 2032.

למרות ההכרזה, ההסכם עדיין צריך לעבור אישור של הפרלמנט האירופי, שהוכיח בשבוע שעבר כי ביכולתו לטרפד הסכמי סחר. הסכם שנחתם בסוף השבוע האחרון מול מדינות מרקוסור (ברזיל, ארגנטינה, אורוגוואי ופארגוואי) נשלח ל"בחינה משפטית" שיכולה להימשך שנים בבית הדין האירופי לצדק. הרקע לעיכוב הוא התנגדות חריפה של הלובי החקלאי האירופי לפתיחת השוק לתחרות מצד מגדלי בשר וחקלאים מאמריקה הלטינית. מול הודו, עם זאת, המגזר החקלאי צפוי לעמוד בפני תחרות פחותה, בין היתר משום שההסכם לא כולל יצוא אורז וסוכר לאיחוד האירופי.

נקודת אור לתעשיית הרכב האירופית

מבחינת האירופים, משמעות ההסכם היא חדירה מוגברת לשוק שאופיין עד כה במכסים ובתעריפים גבוהים במיוחד. במיוחד לתעשיית הרכב האירופית ההסכם עשוי לסמל נקודת אור בשנתיים של ירידה במכירות, תחרות גוברת ורגולציה חונקת. מסתמן כי העסקה תהיה מוגבלת רק למכוניות לא חשמליות, ובכמות קבועה, אך היא עשויה להגביר את המכירות של כלי רכב אירופיים בהודו.

"אני מברך את העוסקים בכל התחומים, במיוחד בטקסטיל, באבנים יקרות ובתכשיטים, בנעליים ובמוצרי עור; העסקה הזו תוכיח את עצמה כמאוד טובה למגזרים אלה", אמר ראש ממשלת הודו בנאום לאומה, כשהכריז על העסקה.

בהמשך היום צפוי מודי, לצד נשיאת הנציבות אורסולה פון דר ליין, לשאת דברים במסגרת הכרזה רשמית כחלק מפסגה הודית-אירופית המתקיימת בדלהי. פון דר ליין אמרה בעבר כי החתימה על ההסכמים עם מדינות מרקוסור והודו מייצגת את הרצון האירופי "לבחור בסחר חופשי על פני מכסים ותעריפים".

הפרטים המדויקים של ההסכם עדיין לא פורסמו, וייתכן כי חלקים גדולים ממנו נשמרו לדיונים עתידיים. במקביל אליו, האיחוד והודו צפויים להכריז על הסכם שיתוף-פעולה ביטחוני שיאפשר רכש מוגבר בתחום זה מחברות אירופיות.