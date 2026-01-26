ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם דיווח: הודו תסכים להפחית מכסים על כלי רכב אירופיים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
הסכמי סחר

דיווח: הודו תסכים להפחית מכסים על כלי רכב אירופיים

הסכם סחר מתגבש בין האיחוד האירופי להודו עשוי להוביל להפחתה חדה במכסים על יבוא סחורה אירופית, כחלק ממהלך רחב יותר לפתיחת שווקים הדדית

אסף אוני 21:20
ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, ונשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון דר ליין / צילום: ap, Manish Swarup
ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, ונשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון דר ליין / צילום: ap, Manish Swarup

האיחוד האירופי והודו בדרך להודיע על הסכם סחר מקיף, שעשוי לראשונה להסיר כמה מהמכסים ההודיים הגבוהים על סחורה אירופית, כולל כלי רכב. ראשי האיחוד האירופי נכחו ביום ב', לראשונה אי פעם, בחגיגות יום העצמאות ההודי, וביום ג' צפויים מנהיגי שני הצדדים להתכנס לפסגה שבה יוכרזו הסכמים שונים, כולל גם הסכם רכש צבאי הודי מאירופה. לפי דיווח ברויטרס, כחלק מההסכם המסתמן, הודו תסכים להוריד את המכסים על כלי רכב אירופיים מ־110% כיום ל־40% בלבד. הצעד יהיה תקף למכסה קבועה של כלי רכב ורק לכאלה בסגמנט המחירים הגבוה יותר, מעל ל־15 אלף אירו, ולכלי רכב לא־חשמליים.

המרוץ של אירופה להשתחרר מהתלות הביטחונית בארה"ב
בעקבות הטבח: צעד "שובר השוויון" שהאיחוד שוקל לבצע נגד איראן

ההסכם עם אירופה גובש בצל סנקציות ומכסים שהטילה ארה"ב על הודו, אם בשל רכישת אנרגיה מאיראן ואם בשל מכסי מגן על תעשייה. בהודו מקווים כי ההסכם יפתח עוד יותר את השוק האירופי למוצרי טקסטיל, וגם למגזרים כמו תכשיטים. באירופה מקווים לפצות על מכסי המגן שהטילה ארה"ב, ולייצא מכוניות להודו כדי לתמוך במגזר תעשייתי זה, הנמצא במשבר.

נשיאת הנציבות פון דר ליין אמרה כי ההסכם "מספק סימן של יציבות בעולם מפולג". בסוף השבוע שעבר חתמה הנשיאה על הסכם סחר עם מדינות מרקוסור באמריקה הלטינית, במה שהיה אמור להיות הישג ליצוא האירופי, אולם ההסכם הועבר לבחינה משפטית על ידי הפרלמנט האירופי. הלובי החקלאי והירוקים באירופה התנגדו להסכם בתצורתו הנוכחית.

ההודים גם מקווים לגבש הסכם לרכש צבאי מקיף מיצרנים אירופיים במסגרת השיחות, שיימשכו עד הרגע האחרון לפי הדיווחים בתקשורת האירופית. הסכם סחר חופשי מקיף בין הודו לאיחוד האירופי נידון בחוסר הצלחה מאז 2007. האיחוד האירופי הוא כיום שותף הסחר הגדול ביותר של הודו, עם היקף סחר הדדי של כ־136 מיליארד דולר לפחות בשנה שעברה. אנליסטים הסבירו כי המכסים שהטיל טראמפ הם אלו ש"דחקו" את שני הגושים לזרז את המשא ומתן ולהתפשר בשורת נושאים.