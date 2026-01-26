דיווח: הודו תסכים להפחית מכסים על כלי רכב אירופיים

האיחוד האירופי והודו בדרך להודיע על הסכם סחר מקיף, שעשוי לראשונה להסיר כמה מהמכסים ההודיים הגבוהים על סחורה אירופית, כולל כלי רכב. ראשי האיחוד האירופי נכחו ביום ב', לראשונה אי פעם, בחגיגות יום העצמאות ההודי, וביום ג' צפויים מנהיגי שני הצדדים להתכנס לפסגה שבה יוכרזו הסכמים שונים, כולל גם הסכם רכש צבאי הודי מאירופה. לפי דיווח ברויטרס, כחלק מההסכם המסתמן, הודו תסכים להוריד את המכסים על כלי רכב אירופיים מ־110% כיום ל־40% בלבד. הצעד יהיה תקף למכסה קבועה של כלי רכב ורק לכאלה בסגמנט המחירים הגבוה יותר, מעל ל־15 אלף אירו, ולכלי רכב לא־חשמליים.

ההסכם עם אירופה גובש בצל סנקציות ומכסים שהטילה ארה"ב על הודו, אם בשל רכישת אנרגיה מאיראן ואם בשל מכסי מגן על תעשייה. בהודו מקווים כי ההסכם יפתח עוד יותר את השוק האירופי למוצרי טקסטיל, וגם למגזרים כמו תכשיטים. באירופה מקווים לפצות על מכסי המגן שהטילה ארה"ב, ולייצא מכוניות להודו כדי לתמוך במגזר תעשייתי זה, הנמצא במשבר.

נשיאת הנציבות פון דר ליין אמרה כי ההסכם "מספק סימן של יציבות בעולם מפולג". בסוף השבוע שעבר חתמה הנשיאה על הסכם סחר עם מדינות מרקוסור באמריקה הלטינית, במה שהיה אמור להיות הישג ליצוא האירופי, אולם ההסכם הועבר לבחינה משפטית על ידי הפרלמנט האירופי. הלובי החקלאי והירוקים באירופה התנגדו להסכם בתצורתו הנוכחית.

ההודים גם מקווים לגבש הסכם לרכש צבאי מקיף מיצרנים אירופיים במסגרת השיחות, שיימשכו עד הרגע האחרון לפי הדיווחים בתקשורת האירופית. הסכם סחר חופשי מקיף בין הודו לאיחוד האירופי נידון בחוסר הצלחה מאז 2007. האיחוד האירופי הוא כיום שותף הסחר הגדול ביותר של הודו, עם היקף סחר הדדי של כ־136 מיליארד דולר לפחות בשנה שעברה. אנליסטים הסבירו כי המכסים שהטיל טראמפ הם אלו ש"דחקו" את שני הגושים לזרז את המשא ומתן ולהתפשר בשורת נושאים.