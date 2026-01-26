ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם בעקבות הטבח: צעד "שובר השוויון" שהאיחוד שוקל לבצע נגד איראן
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
איראן

בעקבות הטבח: צעד "שובר השוויון" שהאיחוד שוקל לבצע נגד איראן

עד כה, שורה של מדינות אירופיות, ביניהן ספרד, צרפת ואיטליה, התנגדו לביצוע מהלך מיידי נגד איראן • יחד עם זאת, ממדי הטבח באזרחים מצד משטר האייתולות בשבועות האחרונים, כך נראה, שינו את התמונה

אסף אוני 14:39
משמרות המהפכה באיראן / צילום: Vahid Salemi
משמרות המהפכה באיראן / צילום: Vahid Salemi

שר החוץ האיטלקי הודיע היום (ב') כי הוא מתכוון להציע, בתיאום עם מדינות אירופיות אחרות, להוציא מחוץ לחוק את ארגון משמרות המהפכה האיראני (ICRG) ולהגדירו כארגון טרור ברחבי האיחוד האירופי. מדובר בצעד שעשוי להגדיל משמעותית את המתיחות בין אירופה לטהרן, וכזה שישראל דחקה במדינות אירופה לבצע במהלך שלוש השנים האחרונות. עד כה, שורה של מדינות אירופיות, ביניהן ספרד, צרפת ואיטליה, התנגדו לביצוע מהלך מיידי, אך ממדי הטבח באזרחים מצד משטר האייתולות בשבועות האחרונים, כך נראה, שינו את התמונה.

כותרות העיתונים | המומחה שטוען: הסבב הבא עם איראן יהיה גדול יותר מאי-פעם
לידיעת טראמפ: סעודיה קונה נשק ממדינה מפתיעה

"שיעור האבדות בקרב האוכלוסייה האזרחית (באיראן) במהלך המחאות דורש תגובה ברורה", כתב אנטוניו טאיאני היום בצהריים ברשת X, "ביום חמישי, בפגישת שרי החוץ האירופאים בבריסל, אציע, בתיאום עם שותפים אחרים, את הכללת משמרות המהפכה ברשימת ארגוני הטרור, וכן הטלת סנקציות אישיות נגד האחראים למעשים הנפשעים הללו". באיחוד האירופי, עד כה, רק שבדיה הגדירה את משמרות המהפכה כארגון טרור. בבריטניה הודיעו שרים בממשלה על "כוונה עתידית" לעשות זאת.

ישראל פעלה באופן אינטנסיבי מאחורי הקלעים בשנתיים האחרונות כדי לקדם את המהלך, כולל לפי הערכות אספקת מודיעין שיוכיח למדינות אירופה את המעורבות של חברי משמרות המהפכה בפעולות טרור על אדמת אירופה. חולייה שניסתה לפגוע במטרות יהודיות וישראליות פעלה בגרמניה, לפי פסיקת בית משפט, מה שיכול לשמש כבסיס חוקי כלל-אירופי להכרזת ה-IRGC כארגון טרור.

חשש לגורל אזרחים באיראן שיהוו "קלפי מיקוח"

גרמניה נחשבת כעת לכוח המרכזי באיחוד האירופי שפועל כדי לקדם את המהלך, והתמיכה בו מצד איטליה נחשבת למכרעת בדרך לאישורו. היוזמה קיבלה גם תמיכה מהולנד. צרפת וספרד אמרו בעבר כי "נדרש עוד זמן", כדי לדון במשמעות המהלך ובהשלכותיו. לפי הערכות, צרפת חוששת לגורל אזרחים צרפתים המוחזקים על ידי טהרן כ"קלפי מיקוח" ונעצרו בהאשמות שווא שונות. כדי לאשר את המהלך נדרשת תמיכה פה-אחד מצד כל חברות האיחוד האירופי.

הצעד, שיכלול חברות מסחרית, איסור על הבעת תמיכה בארגון או כל קשר אחר למשמרות המהפכה, נחשב עד כה לאיום חריף נגד איראן. עצם החברות במשמרות המהפכה, המונה לפחות 200 אלף משרתים, תהפוך לעבירה שדינה מאסר ארוך, ויוטלו על חבריו הגבלות נסיעה. הסחר עם כל גוף הקשור למשמרות המהפכה יהיה אסור, וייחשב לעבירה פלילית. בעבר הזהירו גורמים כי טהרן עלולה לנתק את היחסים הדיפלומטיים אם הצעד ייצא לפועל.

שר החוץ גדעון סער אמר בתגובה כי הוא "מברך על ההצהרה החשובה של שר החוץ של איטליה אנטוניו טאיאני" הוא הוסיף: "אני קורא שוב לאיחוד האירופי לקבל את ההחלטה ההכרחית והמוסרית להכריז על משמרות המהפכה של איראן כארגון טרור״.