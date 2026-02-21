ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
המניות שנותרו מחוץ לחגיגה בבורסה - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים
המניות שנותרו מחוץ לחגיגה בבורסה - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

בזמן שהשוק בת"א ממשיך להציג ביצועים חסרי תקדים גם בפתח שנת 2026, סקטור אחד נותר מחוץ לחגיגה - ה-IT • יו"ר ענקית ההשקעות מסביר: כך תגנו על התיק שלכם • מניות התוכנה צונחות לאחרונה בעקבות החשש מפגיעת ה־AI בעסקיהן, כשבין הנפגעות גם כמה ישראליות בולטות • האם עידן עופר פספס את אקזיט חייו בחברת הספנות צים?

מניות ה-IT בתל אביב חוו צניחה / עיבוד: טלי בוגדנובסקי
טכנולוגיה: חברות הייטק ישראליות

ירידות של כ-30% מתחילת השנה: המניות שחוטפות חזק, והסיבות
איתן גרסטנפלד 19.02.2026
אבישי אברהמי, ניר זוהר, ערן זינמן, רועי מן, מיכה קאופמן / צילום: אלן צצקין, נתנאל טוביאס, NYSE
טכנולוגיה: בינה מלאכותית | בדיקת גלובס

צניחת מניות התוכנה: היזם הישראלי שהפסיד יותר מ-2 מיליארד דולר
שירי חביב-ולדהורן 17.02.2026
ביל גייטס, וורן באפט, ביל אקמן, קתי ווד / צילום: ap, Brendan McDermid, Richard Brian, Andres Kudack, Nati Harnik,
מיליארדרים

משקיעי העל חושפים את ההשקעות שלהם, לפחות על אחת הם חלוקים
בועז בן נון 18.02.2026
עידן עופר / צילום: סיון פרג'
עידן עופר

בדקנו: האם עידן עופר פספס את אקזיט חייו בחברת הספנות צים?
שירי חביב ולדהורן 17.02.2026
הרטלי רוג'רס, יו''ר המילטון ליין / צילום: זיו קורן
המילטון ליין | ראיון

יו״ר ענקית ההשקעות מסביר: כך תגנו על התיק שלכם
חזי שטרנליכט 19.02.2026