עדכונים שוטפים

8:40 - בכיר אמריקני: ארה"ב תהיה מוכנה לשקול הצעה איראנית ל"העשרה סמלית" של אורניום

ממשל טראמפ מוכן לשקול הצעה שתאפשר לאיראן העשרת אורניום "סמלית", כל עוד היא לא תותיר לאיראן כל נתיב אפשרי לפצצה.

7:59 - משרד החוץ של סרביה: קוראים לכל אזרחינו לעזוב את איראן מיד

7:48 - יותר מ-60 מטוסי קרב אמריקנים - צילומי לווין חדשים

צילומי לוויין שפורסמו בניו יורק טיימס: יותר מ-60 מטוסי קרב אמריקניים תועדו אתמול בבסיס מוואפק סלטי בירדן. מאז יום ראשון נחתו בו לפחות 68 מטוסי תובלה.

7:39 - דיווח ברויטרס: מדינות המפרץ נערכות לעימות צבאי באיראן שלתפיסתן עלול לצאת משליטה ולזעזע את המזרח התיכון, ובממשלת ישראל מעריכים שהמגעים בין איראן לארה"ב במבוי סתום. על פי הדיווח, המתווכים העומאנים בז'נווה הכניסו מעטפה מהצד האמריקני שהייתה קשורה לתוכנית הטילים של איראן, ושר החוץ של איראן עבאס עראקצ'י סירב לפתוח אותה

21:29 - טראמפ על איראן: "32 אלף אנשים נהרגו, נתלו ממנופים. עמדו להוציא להורג. אמרתי - 'אם תתלו נתקוף מיד'. לכאורה לא תלו אף אחד. אני מרגיש רע מאוד עבור העם באיראן, הם חיו בגיהנום"



פורסם לראשונה ב-N12.