כך הסתננו שלושה מרגלים איראנים לגוגל ומסרו מידע לטהרן

חבר מושבעים פדרלי הגיש כתב אישום נגד שלושה מהנדסים מעמק הסיליקון באשמת גניבת סודות מסחריים מגוגל ומחברות טכנולוגיה אחרות והעברת מידע רגיש לאיראן.

השלושה הם אזרחים איראניים שהצליחו להתברג לחברות הענק: סמנה גנדאלי, בת 41, אחותה סורור גנדאלי, בת 32, ומוחמדג'וואד ח'וסראווי, בן 40 - כולם תושבי סן חוזה - הם נעצרו ביום חמישי האחרון והופיעו בבית משפט מחוזי פדרלי באותו יום.

על פי כתב האישום סורור שהתה בארה"ב עם אשרת סטודנט, סמנה הפכה מאוחר יותר לאזרחית ארה"ב, וח'וסראווי, בעלה, ששירת בעבר בצבא האיראני הפך לתושב קבע חוקי בארה"ב.

השלישייה עומדת בפני אישומים של קשירת קשר לביצוע גניבת סודות מסחריים, גניבה וניסיון גניבה של סודות מסחריים, ושיבוש הליכי משפט.

התובעים טוענים כי שלושת הנאשמים ניצלו את תפקידיהם בחברות טכנולוגיה מובילות המפתחות מעבדי מחשב ניידים כדי להשיג מאות קבצים סודיים, כולל חומרים הקשורים לאבטחת מעבדים וקריפטוגרפיה.

סמנה וסורור עבדו בגוגל לפני שהצטרפו לחברה שלישית ששמה לא נמסר. ח'וסראווי עבד בחברה נפרדת המפתחת פלטפורמות מערכת על שבב (SoC) עבור טלפונים חכמים ומכשירים ניידים אחרים.

בהצהרה ל-CNBC, גוגל מסרה כי זיהתה את הגניבה לכאורה באמצעות ניטור אבטחה שגרתי לפני שהפנתה את המקרה לרשויות אכיפת החוק. "שיפרנו את אמצעי ההגנה כדי להגן על המידע הסודי שלנו והתרענו מיד לרשויות אכיפת החוק לאחר שגילינו את האירוע הזה", אמר דובר החברה.

ענקית הטכנולוגיה הצביעה גם על אמצעים להגנה על סודות המסחר שלה, כולל הגבלת גישת העובדים למידע רגיש, אימות דו-שלבי עבור חשבונות גוגל הקשורים לעבודה ורישום העברות קבצים לפלטפורמות צד שלישי כמו טלגרם.