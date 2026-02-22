עדכונים שוטפים

06:33 - השליח האמריקאי וויטקוף לפוקס ניוז: הנשיא טראמפ אינו מבין למה האיראנים לא נכנעו, תחת לחץ כזה עם כמות הכוח הימי שיש לנו שם. למה הם לא באו אלינו והצהירו: איננו רוצים נשק - אז הנה מה שאנחנו מוכנים לעשות. "עדיין קשה להביא אותם למקום הזה" טען וויטקוף

6:24 - הסנאטור גראהם: גורמים בסביבת טראמפ מייעצים לו לא לתקוף באיראן

הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם אמר ל-N12 הלילה (בין שבת לראשון) כי כמה גורמים בסביבתו של הנשיא טראמפ מייעצים לו שלא להפציץ את איראן. גרהאם קרא לנשיא להתעלם מהם ולהורות על תקיפה.

מקורבו של הנשיא האמריקאי אמר כי הוא מבין את החששות מפני מבצעים צבאיים רחבי היקף במזרח התיכון לאור הסתבכויות העבר. "עם זאת, הקולות המייעצים לנשיא להימנע מהסתבכות מתעלמים מההשלכות של מתן אפשרות לרוע של מנהיגי איראן להימשך ללא כל רסן", הוא הדגיש. לכתבה המלאה

05:01 - שגריר ארה"ב בישראל נשאל אם לישראל זכות על שטחי מדינות ערב: "זה בסדר אם הם יקחו את הכול"

מדינות ערביות ומוסלמיות ובהן מצרים, ירדן, טורקיה, סעודיה וקטאר גינו בהצהרה משותפת דבריו של שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי, בריאיון לטאקר קרלסון "שבהם ציין כי הוא מקבל את שליטתה של ישראל על שטחים השייכים למדינות ערביות ובהן הגדה המערבית הכבושה"

בריאיון, שאל קרלסון את האקבי "אם לישראל יש זכות על כל השטח מהנילוס ועד הפרת, שזה למעשה כל המזה"ת" והאחרון ענה: "זה בסדר אם הם יקחו את הכול"

00:27 - תופי המלחמה באיראן: דיווח - משמרות המהפכה מקדמים כוחות לגבול עיראק

בעוד השעון לעבר הדד-ליין של ממשל טראמפ מתקתק, איראן נערכת לתרחיש של התנגשות חזיתית. משמרות המהפכה החלו בשינוע מסיבי של כוחות וציוד צבאי כבד לעבר גבול עיראק. במקביל, גל מחאות סטודנטים שוטף את טהרן ומשהד עם מסר לבית הלבן: "תנו את המכה - אנחנו נשלים את העבודה". לכתבה המלאה

00:20 - אלפים מחו בירושלים ובתל אביב נגד הממשלה; עימותים עם המשטרה בכיכר פריז

מחאות נגד הממשלה התקיימו אמש (שבת) בירושלים ובתל אביב. במוקדים השונים נשמעו קריאות לדרג המדיני לקחת אחריות על הכשלים שהובילו לטבח 7 באוקטובר, בעוד שבירושלים נרשמו עימותים בין מפגינים לכוחות המשטרה, שפעלו לפינוי הצירים בכיכר פריז בעקבות שיבוש התנועה על ידי המפגינים. 2 מפגינים עוכבו בידי השוטרים, והצירים נפתחו לתנועה.

יפעת זיילר, שאיבדה חמישה מבני משפחתה, תקפה את הממשלה בנאום חריף בהפגנה בתל אביב: "זה לא רק טבח, זה מחדל והפקרה". ראש המל"ל לשעבר של בנט טוען: הגיעו לנתניהו אזהרות מודיעיניות לפני 7 באוקטובר. לכתבה המלאה

