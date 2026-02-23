העסקה הסודית של איראן ורוסיה: טילים נגד מטוסים ב-500 מיליון דולר

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1העסקה הסודית של איראן נחשפת: טילים נגד מטוסים מרוסיה בחצי מיליארד

איראן הסכימה עם רוסיה בחשאיות על רכש של אלפי טילים נישאים נגד מטוסים, בהיקף של כחצי מיליארד דולר; כך חושף הפייננשל טיימס הבריטי. לפי הדיווח, העסקה מהווה "ניסיון של איראן לשקם את יכולות ההגנה האווירית שלה", אחרי שאלו נפגעו באופן משמעותי במלחמה מול ישראל ביוני האחרון. מדובר בהסכם שנחתם בדצמבר 2025, לפי הדיווח, לאספקת כ-500 יחידות שיגור ניידות מסוג VERBA ו-2,500 טילים מסוג 9M336, במשך שלוש השנים הקרובות, לפי מסמכים רוסיים שהשיג העיתון.

לפי הדיווח, מדובר באחת ממערכות ההגנה האווירית הניידות המתקדמות ביותר שהרוסים מייצרים, והטילים משוגרים מהכתף ומסוגלים ליירט בין השאר גם טילי שיוט, כתב"מים, מסוקים ומטוסים הנעים באטיות יחסית. "הם מאפשרים לכוחות קרקע ליצור במהירות הגנה על תא שטח רחב יחסית מבלי להסתמך על מתקני רדאר קבועים החשופים יותר לתקיפה", נכתב בדיווח.

האספקה אמורה להתחיל בשנה הבאה, אך לפי העיתון "ייתכן שמספר קטן של מערכות כבר נשלחו לאיראן". העיתון הצביע על הקשרים ההדוקים בתחום החימוש בין איראן לרוסיה, ועל כמה טיסות מטען בשבועות האחרונים שלפי החשד הכילו ציוד צבאי שרוסיה שלחה לבסיסים במדינה, על רקע החשש מהתקפה אמריקאית קרובה.

מאת מיילס ג'ונסון, צ'רלס קלובר ומקס סדון. מתוך ה-FT. לקריאת הכתבה המלאה.

2בשיא המתיחות: בהודו מתכוננים לביקור רה"מ מודי בישראל

ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי צפוי להגיע ביום רביעי הקרוב - למרות המתיחות הגואה עם איראן - לביקור בישראל, וכלי התקשורת בהודו מנתחים את הרקע והסוגיות העיקריות שעומדים מאחורי האירוע המשמעותי. אתר ערוץ הטלוויזיה ההודי NDTV כתב הבוקר (ב') כי הביקור מתרחש אחרי שלוש פעמים שביקור של ראש הממשלה הישראלי נתניהו בהודו נדחה מסיבות שונות, ומסמל את הרצון של שתי המדינות להעמיק את הקשרים ביניהן.

לפי הדיווח, מודי יזכה ל"כבוד הנדיר" של לשאת נאום בפני הכנסת. שתי המדינות צפויות לחתום במהלך הביקור בן היומיים על שורת הסכמים בתחום הביטחון, המדע והחקלאות. משלחת הודית שביקרה בישראל בחודש שעבר חתמה על הסכם מקיף לייצור ביטחוני ולשיתוף פעולה בתחום. ההודים, לפי הדיווח, היו מרוצים מהשימוש במערכות ישראליות, כולל כתב"מים, במהלך המערכה הקצרה מול פקיסטן במאי האחרון. לפי הערוץ, שיתוף הפעולה הביטחוני צפוי להתמקד בהגנה אווירית, בנשק לייזר, ובכתב"מים מתקדמים. בכלי התקשורת ההודים העניקו מקום נרחב בימים האחרונים לשבחים שחלק ראש הממשלה נתניהו למנהיג ההודי ול"יחסים האישיים הקרובים" בין המנהיגים.

מאת אדיטיה ראג' קאול. מתוך NDTV. לקריאת הכתבה המלאה.

3"כאפיות בבוכנוולד": פרו-פלסטינים מתכננים הפגנה במחנה הריכוז הגרמני

כמה ארגוני שמאל פרו-פלסטיניים גרמנים מתכננים לקיים הפגנות מחאה מול אתר הזיכרון במחנה הריכוז בוכנוולד, בהפגנה שכותרתה "כאפיות בבוכנוולד"; כך מדווחים בימים האחרונים כלי התקשורת בגרמניה.

לפי הולט, ההפגנות מצד ארגוני השמאל הרדיקלי מתוכננות להתקיים ב-12 באפריל, סביב ציון מועד שחרור המחנה, שבו נרצחו עשרות אלפי יהודים ואחרים. הארגונים הפיצו קריאה ברשתות החברתיות לבוא להפגנה. הם מוחים על כך שלא ניתן להיכנס לאתר הזיכרון עם כאפייה כ"סמל הזדהות עם הפלסטינים", כפי שקרה באפריל בשנה שעברה, אז מפגינה פרו-פלסטינית ניסתה להיכנס לטקס הזיכרון השנתי. בית משפט במדינת המחוז תורינגיה אישר את החלטת הנהלת אתר הזיכרון אז למנוע את הכניסה.

ההנהלה מסרה לולט כי "מדובר בשימוש פסול בשואה וניצול זכרם של הקורבנות לצרכים פוליטיים ציניים" וקראה לבטל את ההפגנה, המתוכננת להתקיים מול הכניסה למחנה. המפגינים דורשים כי טקס הזיכרון השנה יעסוק בין השאר ב"ג'נוסייד בעזה".

מתוך די ולט. לקריאת הכתבה המלאה.