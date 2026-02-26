ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
מגזין G איזו חברת סייבר עולמית החלה להיסחר השבוע בבורסת תל אביב?
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
הטריוויה השבועית

איזו חברת סייבר עולמית החלה להיסחר השבוע בבורסת תל אביב?

במגילת אסתר מי היה המדתא, מה שמו העברי של הירק קייל, ואיזה אירוע צולם ושודר בטלוויזיה הרומנית בערב חג המולד 1989? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 09:43
פעמון הבורסה בתל אביב / צילום: Shutterstock
פעמון הבורסה בתל אביב / צילום: Shutterstock

לחשיפת התשובות גללו למטה

1. איזו חברת סייבר עולמית החלה להיסחר השבוע בבורסת תל אביב?
2. איך נקראת הקליפה החיצונית של גרעין החיטה?
3. מי כתב את הספר "ילד הכרובית"?
4. איזה אמנות לחימה החלה על גבו של פיל, כאשר הלוחם אוחז ביד אחת מקל ובשנייה חרב?
5. בענף הספורט קרלינג (במשחקי החורף האולימפיים), כמה שחקנים יש בכל קבוצה?
6. במגילת אסתר מי היה המדתא?
7. איזו להקה אירית ידועה הלחינה שיר של יהודה עמיחי באלבומה שיצא השבוע?
8. מהו הספר השני בסדרת "הארי פוטר"?
9. איזה בעל חיים מופיע על תג היחידה של פיקוד המרכז?
10. חיל האוויר של איזו מדינה פועל רק בשעות היום?
11. איזה אירוע צולם ושודר בטלוויזיה הרומנית בערב חג המולד 1989?
12. מה שמו העברי של הירק קייל?
13. ושל קולרבי?
14. איזה זמר שיחק את דמותו של הפילוסוף ברוך שפינוזה בסרט "אושר ללא גבול"(1996)?
15. מה שם האפליקציה שהיא הגרסה הסינית המקבילה לטיקטוק?

תשובה 1

פאלו אלטו

תשובה 2

סובין

תשובה 3

יהונתן גפן (שהשבוע מלאו 79 להולדתו) 

תשובה 4

אגרוף תאילנדי

תשובה 5

ארבעה שחקנים בכל קבוצה

תשובה 6

אביו של המן

תשובה 7

U2 שהלחינה את שירו "שלום בר"

תשובה 8

הארי פוטר וחדר הסודות

תשובה 9

אריה

תשובה 10

חיל האוויר השוויצרי

תשובה 11

הוצאתם להורג של הדיקטטור ניקולאי צ'אושסקו ואשתו אלנה 

תשובה 12

כרוב עלים

תשובה 13

כרוב קלח

תשובה 14

אריאל זילבר

תשובה 15

דוין, Douyin