לחשיפת התשובות גללו למטה

1. איזו חברת סייבר עולמית החלה להיסחר השבוע בבורסת תל אביב?

2. איך נקראת הקליפה החיצונית של גרעין החיטה?

3. מי כתב את הספר "ילד הכרובית"?

4. איזה אמנות לחימה החלה על גבו של פיל, כאשר הלוחם אוחז ביד אחת מקל ובשנייה חרב?

5. בענף הספורט קרלינג (במשחקי החורף האולימפיים), כמה שחקנים יש בכל קבוצה?

6. במגילת אסתר מי היה המדתא?

7. איזו להקה אירית ידועה הלחינה שיר של יהודה עמיחי באלבומה שיצא השבוע?

8. מהו הספר השני בסדרת "הארי פוטר"?

9. איזה בעל חיים מופיע על תג היחידה של פיקוד המרכז?

10. חיל האוויר של איזו מדינה פועל רק בשעות היום?

11. איזה אירוע צולם ושודר בטלוויזיה הרומנית בערב חג המולד 1989?

12. מה שמו העברי של הירק קייל?

13. ושל קולרבי?

14. איזה זמר שיחק את דמותו של הפילוסוף ברוך שפינוזה בסרט "אושר ללא גבול"(1996)?

15. מה שם האפליקציה שהיא הגרסה הסינית המקבילה לטיקטוק?