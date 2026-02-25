טראמפ: "לא אאפשר למקור מספר 1 של טרור בעולם להשיג נשק גרעיני"

עדכונים שוטפים

6:13 - טראמפ חתם את נאומו: "עידן הזהב שלנו הגיע. העתיד היותר שלנו יהיה עטור תהילה יותר מאי פעם. שאלוהים יברך את אמריקה". הנשיא טראמפ דיבר במשך יותר מ-90 דקות - נאום "מצב האומה" הארוך ביותר של נשיא לפחות מאז 1964, כך לפי CNN

5:48 - טראמפ באיום ישיר על איראן: "לא אאפשר למקור מספר 1 של טרור בעולם להשיג נשק גרעיני"

בצל מתיחות השיא מול איראן ודשדוש בדעת הקהל האמריקאית: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נשא הלילה (בין שלישי לרביעי) דברים מול הקונגרס בנאום "מצב האומה". בתחילת נאומו התמקד בהישגי הממשל, לדבריו, בתחום הכלכלי: " האומה שלנו שוב לוהטת". ושיגר איום מרומז לטהרן: "האויבים שלנו מפוחדים יותר מאי-פעם"

הנשיא הבהיר כי הוא תומך בדיפלומטיה: "אנחנו מנהלים איתם משא ומתן - אבל לא שמענו את מילות המפתח: לעולם לא יהיה לנו נשק גרעיני. אף מדינה לא צריכה להטיל ספק בנחישות האמריקאית".

על חמאס: "תאמינו או לא - חמאס עבד יחד עם ישראל - והם חפרו וחפרו. לפעמים הם עברו על מאות גופות. עבודה קשה. החזרנו את כל ה-28. זה היה קשה".

טראמפ השתלח בקודמו: "ביידן היה אסון", כינה את ונצואלה "בעלת ברית" - והתייחס גם ל"ראש העיר הקומוניסט של ניו יורק": "דווקא בחור נחמד". לכתבה המלאה

22:00 - בכירים בישראל משוכנעים - איראן וארה"ב לא יגיעו לפריצת דרך

גורמים ביטחוניים ומדינים בכירים ששוחחו עם חדשות 12 מבהירים כי זו לא שאלה של אם - אלא שאלה של מתי: "זו תהיה הפתעת השנה אם איראן תסכים לפתרון דיפלומטי אמיתי". האמריקאים נחושים למצות את המשא ומתן, אך מסרבים למריחה ועבודה בעיניים. לכתבה המלאה

20:12 - "חישובי איראן לא ישתנו תחת לחץ, כל תקיפה תוביל לסכסוך נרחב"

מהדי מוחמדי, יועצו של יו"ר הפרלמנט האיראני: "ערב השיחות ביום חמישי, דבר אחד צריך להיות ברור: חישובי איראן, לא משנה כמה לחץ יופעל, לא ישתנו תחת לחץ. כעת, טראמפ חייב להחליט: לשנות את חישוביו ולבחור בדרך חדשה, או להמשיך בדרך הנוכחית שנכשלה".

פורסם לראשונה ב-N12