דוח הכלכלן הראשי: "נטל המס עלה שוב בצורה משמעותית ב-2025"

"נראה שנטל המס עלה שוב בצורה משמעותית"- כך מתאר דוח חדש של אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר, שפורסם היום (ד'), את המגמות בהכנסות המדינה ממסים בשנת 2025.

הדוח עצמו עוסק אומנם בהכנסות המדינה לשנת 2024, אך מספק גם התייחסות אקטואלית יותר לנתוני השנה האחרונה. "בשנת 2024 נטל המס היה דומה לממוצע בעשור וחצי האחרונים, אך הוא צפוי לעלות בשנת 2025", נכתב בדוח.

נטל המס על הציבור הגיע ב-2025 לרמתו הגבוהה ביותר מאז 2022. באוצר אומדים את היקף המס בכ-32.8% תוצר.

"עיקר העלייה נובע משינויי חקיקה לטובת מימון הוצאות המלחמה הגבוהות וגבייה גבוהה יחסית של מס חברות כחלק מתחילת התאוששות כללית של המשק עם סיום המלחמה", מסבירים בכלכלן הראשי. הכוונה היא בין השאר להעלאת המע"מ ל-18%, הטלת היטל מיוחד על הבנקים, העברת דמי הבראה מתלושי השכר של העובדים אל קופת המדינה, הקפאת ריווח מדרגות מס הכנסה ונקודות זיכוי והטלת מס חדש על רווחים כלואים בחברות.

בהשוואה לשנים קודמות, ניתן לראות שבשנת 2023 ירד מדד נטל המס לכ-29.8% תוצר, באופן שמיוחס לצניחה בגבייה מתחילת המלחמה ב-7 באוקטובר. בשנת 2024 חזר לממוצע בעשור וחצי האחרונים, עם נטל מס של 30.9 אחוזי תוצר.

הכבדת נטל המס ב-1.9% תוצר ב-2025 היא למעשה גבוהה יותר ומורגשת יותר בכיס מכפי שהיא נשמעת, כי במקביל התוצר עצמו צמח ב-3.1% בשנה החולפת, דבר שלא בהכרח משתקף ברמת ההכנסה הפנויה של הישראלי הממוצע.

עלייה בגביית מס חברות

גורם מרכזי בעלייה מגיע מגביית מס החברות, כחלק מתחילת התאוששות כללית של המשק עם סיום המלחמה. גם בעיצומה של המלחמה, בשנים 2023-2024, שמרו נתוני הגבייה של מס החברות על רמה גבוהה יחסית - "בין היתר בזכות רווחים גבוהים של הבנקים".

באגף הכלכלן הראשי מציינים כי מתחילת 2024 ועד סיום המלחמה חלה עלייה מהירה יחסית בגביית המסים, בקצב שנתי של כ-10%. אלא שבאותה נשימה, הדוח מזהיר שלא לקחת את הנתונים כמובנים מאליהם.

"גידול מהיר בגביית המס, כפי שקרה לאחר משבר הקורונה ובמידה פחותה בשנים 2024-25, עשוי להיות זמני", נכתב בדוח, "ובטווח הארוך נטל המס ביחס לתוצר צפוי להישאר קבוע, ויש להתחשב בכך בקביעת ההוצאה הפרמננטית". במילים אחרות, באוצר מזהירים שלא נכון יהיה לשחרר את הרסן התקציבי ולבנות הוצאות קבועות על בסיס נתונים חזקים שעלולים להתברר כחד פעמיים.

הדוח מספק נקודת ייחוס בינלאומית. לפיה, ב-2024 עמד נטל המס בישראל על רמה דומה לממוצע המשוקלל ב-OECD (30.7 אחוזי תוצר). ואולם הקפיצה ל-32.8% ב-2025 צפויה למקם את ישראל גבוה יותר, בסביבות הרמה המקובלת בניו זילנד ובליטא.