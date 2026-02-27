המכשול הכי גדול של המכונית הזו הוא המחיר שלה

"סין היא שוק הרכב המוביל בעולם. שיתוף פעולה עמה חיוני להישרדות של אירופה... מי שיתעלם מהפוטנציאל העצום ומהחדשנות של שוק הרכב הסיני יחמיץ הזדמנויות מצוינות לצמיחה גלובלית והצלחה כלכלית". הציטוטים האלה לא שייכים לבכירי ממשל סינים, אלא נאמרו בשבוע שעבר על ידי לא אחר מאשר אוליבר זיפסה, יו"ר ב.מ.וו ומי שהיה עד לאחרונה יו"ר איגוד יצרני הרכב של אירופה.

זיפסה, שיתלווה בשבוע הבא לקנצלר גרמניה בביקורו בסין, לצד בכירים נוספים מתעשיית הרכב הגרמנית, מנסה כיום להגן על האינטרסים "הסיניים" של היצרנים הגרמנים, ושל ב.מ.וו במיוחד. מדובר בעיקר במותג "מיני", שאמור היה לפתוח בסין פרק חדש ולספק לחברה הגרמנית בסיס לייצור ויצוא המוני של כלי רכב חשמליים במחיר נגיש.

● מקורות רשמיים: ישראל מקדמת יבוא כלי רכב מהודו

● פגוש קדמי בחצי מחיר: פסק הדין ששם סוף לחגיגה של מחירי החלפים

ב.מ.וו כבר השקיעה מאות מיליוני דולרים בפיתוח סדרת דגמים חדשה תחת השם ACEMAN והקמת מפעל ייצור מתקדם עבורם. אבל החלטת האיחוד האירופי להטיל מכסים של עשרות אחוזים על כלי רכב חשמליים מתוצרת סין החל מ־2024, כולל על מותגים אירופיים שמייצרים בסין, הקפיצה את מחיר הרכב באירופה וטרפדה את התוכנית. במקביל חסם ממשל טראמפ יצוא של כלי רכב מתוצרת סין לארה"ב והפרויקט כולו הפך להיות מקור להפסדים.

בישראל לא מוטלים מכסים חריגים על האייסמן, אך הוא נכנס לשוק בשנה שעברה עם מחיר חדירה לא ריאלי של 299 אלף שקל ולא הותיר חותם על השוק. מאז הוא הוזל בכמעט 40 אלף שקל. האם זה יספיק?

עיצוב חיצוני

חיצונית מעצבי הרכב עשו עבודה יעילה בשמירה על העיצוב המוכר של המותג מיני, תוך יצירת בידול משאר הדגמים. זו עדיין מכונית קצרה כמו רוב אחיותיה, עם אורך של 4.1 מ' מקצה לקצה. אבל בתוך האורך המוגבל שילבו מראה של קרוס־אובר קומפקטי עם חמש דלתות בגודל מלא, שמצליח לא להיראות כמו פשרה מכווצת.

הרכב די רחב, גבוה מהממוצע בפלח ומציג עיצוב "טכני" עתיר זוויות. הגריל הטרפזי המוכר של המותג עדיין ממוקם בחרטום אבל את מקום הפנסים העגולים של המיני האירופיות מחליפים כעת פנסים מעוינים עם תאורה מעוצבת.

פרופיל הצד כולל ידיות דלתות שקועות, זוויות חדות על הדלתות וקשתות גלגלים בעיצוב ייחודי. הגג נמתח לאחור בקו אופקי ופוגש בשמשה אחורית צרה ובאלמנטים שלקוחים מעולם הקרוס־אובר כמו דלת אחורית רחבה שבולטת החוצה ומעין "פלטת חיכוך" בתחתיתה. בצבעים הנכונים זו מכונית שמושכת לא מעט תשומת לב.

פנים הרכב

הכניסה לתא הנוסעים נוחה באופן מפתיע תודות לדלתות קדמיות בגודל סביר, מסגרת גג גבוהה ומושבים קדמיים שמאפשרים תנוחת ישיבה גבוהה יחסית להבדיל מהמושבים המסורתיים של המיני קופר הרגילה, שממוקמים "על האספלט". המושבים נוחים ותומכים היטב בפניות הדוקות והמושב האחורי שטוח ורחב מספיק כדי לאכלס שני מבוגרים וילד ביניהם.

בהנחה שהיושבים מלפנים לא מסיטים את המושב שלהם לאחור עד הסוף מרחב הרגליים מתקבל על הדעת והוא טוב יותר ממה שזכור לנו מהמיני חמש דלתות, תודות לתוספת מבורכת של 4 ס"מ לבסיס הגלגלים. עם זאת הרצפה אינה שטוחה לגמרי כמקובל בכלי רכב חשמליים ודורשת מהיושב במכרז לאמץ תנוחת ישיבה פחות טבעית. מרחב הראש סביר.

תא המטען, בנפח צנוע של 300 ליטר, ימלא מטלות לוגיסטיות עירוניות אבל לא הרבה יותר מכך.

עיצוב פנים "צעיר" והנדסת אנוש שוברת שגרה הם סימן היכר ייחודי של המותג מיני וגם האייסמן מיישר קו עם המשפחה. כל המידע מוצג על מסך גדול שמעוצב במתכונת של דיסקית שטוחה ודקיקה ש"מרחפת" מעל עמדת הפיקוד. מסך ה־OLED הצבעוני והחד מציג ממשק גרפי מקורי ונאה, שמשתנה בהתאם למצב הנהיגה. מי שרגיל לעיצוב הקוביסטי המוכר של רוב המסכים בשוק יצטרך קצת זמן כדי להסתגל למיקום התפריטים.

כגיבוי יש לא מעט מתגים פיזיים בעיצוב ה"ניאו־נוסטלגי" המוכר של מיני ויש גם מערכת פיקוד קולי סבירה באנגלית. הנדסת האנוש מתוכננת היטב והשליטה נמצאת במרחק השטת אצבע מההגה, אם כי קרוב לוודאי שיהיו לקוחות שיתקשו להסתגל להיעדר לוח מחוונים מקובל.

לקוחות מיני ידועים בחיבתם לפריטי עיצוב לא שגרתיים וגם באייסמן ניתן למצוא כאלה בשפע, כמו תא אחסון דמוי ארנק על הקונסול המרכזי, מחזיקי כוסות בעיצוב ייחודי ועוד. פחות אהבנו את דיפון הבד המחוספס מחומרים ממוחזרים שמכסה את עמדת הפיקוד וצפוי להקשות על ניקוי כתמים. מנגד איכות החומרים והייצור גבוהה ואינה נופלת מזו של דגמי המיני האירופיים ובידוד הרעשים מצוין.

האבזור התקני מכובד כמתבקש מהמחיר וכולל בין השאר מושבים קדמיים חשמליים עם ריפוד דמוי עור ייחודי, מצלמות היקפיות, שליטה מרחוק באמצעות אפליקציה ועוד. גג חשמלי אינו כלול בחבילה.

מנוע וסוללה

בחרטום נמצא מנוע חשמלי בודד בהספק של 218 כ"ס והוא מספק ביצועים נמרצים למרות, שעם משקל עצמי של כמעט 1.8 טונות הרכב כבד במאות קילוגרמים מדגמי הבנזין של המותג. הזינוק מאפס ל־100 קמ"ש מתבצע בקצת יותר משבע שניות והמכונית מעפילה ללא מאמץ למהירויות שיוט בין־עירוניות גבוהות. מצב התכנות הספורטיבי מחדד משמעותית את תגובת הדוושה אבל גם במצבים הרגועים יותר אין בעיה לצאת לעקיפות מהירות ונחושות, כולל בעלייה.

את המנוע מזינה סוללה בקיבולת של 54.2 קילוואט־שעה, שאמורה לספק טווח של עד 396 ק"מ ב־WLTP. כצפוי, הפעלת המזגן גוזלת לא מעט כוח ובתנאי נהיגה ישראליים טיפוסיים אפשר לצפות לסביבות 350 ק"מ, פלוס מינוס. זה טווח סביר לרכב שעיקר ייעודו עירוני אבל עדיין נמוך מהממוצע של הדגמים החשמליים בפלח המחיר הזה.

על הכביש

הערך המוסף האמיתי של האייסמן נמצא על הכביש. אחר שכבר התרגלנו לכבות את מתג חשק הנהיגה עם הכניסה למכוניות חשמליות, גילינו שאפשר גם אחרת. למכונית יש היגוי חד ומהיר והעברות משקל סופר־מהירות למרות המשקל הנכבד, נטיית גוף אפסית, בלמים מאוזנים ותחושה של מכונית קרטינג חוקית לכביש. בקיצור, מכונית שמצליחה לספק הנאה על כבישים הרריים מפותלים.

המחיר הוא כיול קשיח של המתלים, שמעביר לתא הנוסעים לא מעט שיבושי אספלט, בעיקר במהירויות נמוכות. הלקוחות הנאמנים של מיני, במיוחד של דגם הקופר, מכירים את התחושה - אבל מי שרוצה רכב עירוני מפנק יצטרך לחפש במקום אחר.

מחיר

המיני אייסמן הוא רכב של ניגודים. מצד אחד זו מכונית סופר־מיני חשמלית שמותאמת היטב לצרכים של משפחות עירוניות ובנויה היטב. מצד שני היא מכוילת לספק הנאה מנהיגה רצינית במחיר של ספיגת זעזועים קשיחה. אבל המכשול הגדול ביותר שעומד בדרכה הוא מחיר של כ־259 אלף שקל, שמגביל אותה לקומץ לקוחות "בוטיק". כאלה שרוצים רכב חשמלי שמותאם היטב לתנועה בעיר הצפופה ושומר על המרכיב הנשכח של הנאה מנהיגה. וכאלה יש מעט מאד בשוק.

חלק מהמתחרות

וולבו EX30 טווין מוטור

240 אלף שקל לגרסה כפולת ההנעה של הקרוס־אובר הקומפקטי מבית וולבו. עיצוב מינימליסטי, תא נוסעים מרווח ומאובזר ותא מטען קטן. שני מנועים מייצרים 428 כ"ס, טווח חשמלי עד 448 ק"מ.

וולבו EX30 טווין מוטור / צילום: יח''צ

סמארט 1 בראבוס

253 אלף שקל לגרסה הספורטיבית של סמארט 1. עיצוב אופנתי, תא נוסעים מאובזר ואיכותי והתנהגות כביש חדה. תאוצה ל־100 קמ"ש ב־3.9 שניות וטווח חשמלי עד 400 ק"מ.