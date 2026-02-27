מפקד הצבא האמריקאי במזה"ת תדרך את טראמפ על תקיפה באיראן

עדכונים שוטפים

05:27 - שר החוץ של עומאן ייפגש היום סגן נשיא ארה"ב

שר החוץ של עומאן בדר בוסעידי יגיע היום (שישי) לוושינגטון וייפגש עם סגן הנשיא ואנס לשיחות בנושא איראן, כך לפי מקור שמעורה בפרטים. בוסעידי הוא המתווך המרכזי בשיחות בין ארצות הברית לבין איראן והוא מגיע לוושינגטון ישירות מהשיחות בז'נווה.

03:33 - סגן נשיא ארה"ב: לא נלך למלחמה שתימשך שנים במזרח התיכון

סגן נשיא ארה"ב ג'יי-די ואנס בריאיון לוושינגטון פוסט: "הרעיון שאנחנו הולכים להיות במלחמה במזרח התיכון במשך שנים ללא סוף באופק - אין סיכוי שזה יקרה".

2:56 - בכיר אמריקאי: המפקד האמריקאי הבכיר ביותר במזרח התיכון תדרך את טראמפ על אפשרויות תקיפה באיראן

המפקד הבכיר ביותר של צבא ארצות הברית במזרח התיכון תדרך אמש (חמישי) את הנשיא דונלד טראמפ לגבי אפשרויות לפעולה צבאית נגד איראן, כך לפי בכיר אמריקאי ומקור נוסף שמעורה בפרטים. זו הייתה הפעם הראשונה שמפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM), האדמירל בראד קופר, תדרך את טראמפ מאז תחילת המשבר עם איראן בדצמבר האחרון. התדרוך שטראמפ קיבל מעלה את האפשרות שהוא קרוב להכרעה בנושא פעולה צבאית. לכתבה המלאה

22:10 - בכיר איראני: "האווירה עם ארה"ב הייתה חיובית"

בכיר איראני טען באל-ג'זירה: "העמדה האמריקאית במשא ומתן האחרון בז'נבה התקרבה יותר למציאות בשטח. השיחות הטכניות החלו בפועל, והאווירה עם הצד האמריקאי הייתה חיובית. סיכויי הצלחת המו"מ עם וושינגטון גבוהים - כל עוד גורמים שדוחפים להסלמה ולמלחמה לא יסכלו זאת". לכתבה המלאה

