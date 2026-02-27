ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ מפקד הצבא האמריקאי במזה"ת תדרך את טראמפ על תקיפה באיראן
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
איראן | סיקור שוטף

מפקד הצבא האמריקאי במזה"ת תדרך את טראמפ על תקיפה באיראן

שר החוץ של עומאן ייפגש היום סגן נשיא ארה"ב לשיחות בנושא איראן • סגן נשיא ארה"ב: לא נלך למלחמה שתימשך שנים במזרח התיכון • בכיר איראני: "האווירה עם ארה"ב הייתה חיובית" • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס 06:36
טראמפ בנאומו, אמש / צילום: ap, Alex Brandon
טראמפ בנאומו, אמש / צילום: ap, Alex Brandon

עדכונים שוטפים

05:27 - שר החוץ של עומאן ייפגש היום סגן נשיא ארה"ב

שר החוץ של עומאן בדר בוסעידי יגיע היום (שישי) לוושינגטון וייפגש עם סגן הנשיא ואנס לשיחות בנושא איראן, כך לפי מקור שמעורה בפרטים. בוסעידי הוא המתווך המרכזי בשיחות בין ארצות הברית לבין איראן והוא מגיע לוושינגטון ישירות מהשיחות בז'נווה.

03:33 - סגן נשיא ארה"ב: לא נלך למלחמה שתימשך שנים במזרח התיכון

סגן נשיא ארה"ב ג'יי-די ואנס בריאיון לוושינגטון פוסט: "הרעיון שאנחנו הולכים להיות במלחמה במזרח התיכון במשך שנים ללא סוף באופק - אין סיכוי שזה יקרה".

2:56 - בכיר אמריקאי: המפקד האמריקאי הבכיר ביותר במזרח התיכון תדרך את טראמפ על אפשרויות תקיפה באיראן

המפקד הבכיר ביותר של צבא ארצות הברית במזרח התיכון תדרך אמש (חמישי) את הנשיא דונלד טראמפ לגבי אפשרויות לפעולה צבאית נגד איראן, כך לפי בכיר אמריקאי ומקור נוסף שמעורה בפרטים. זו הייתה הפעם הראשונה שמפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM), האדמירל בראד קופר, תדרך את טראמפ מאז תחילת המשבר עם איראן בדצמבר האחרון. התדרוך שטראמפ קיבל מעלה את האפשרות שהוא קרוב להכרעה בנושא פעולה צבאית. לכתבה המלאה

22:10 - בכיר איראני: "האווירה עם ארה"ב הייתה חיובית"

בכיר איראני טען באל-ג'זירה: "העמדה האמריקאית במשא ומתן האחרון בז'נבה התקרבה יותר למציאות בשטח. השיחות הטכניות החלו בפועל, והאווירה עם הצד האמריקאי הייתה חיובית. סיכויי הצלחת המו"מ עם וושינגטון גבוהים - כל עוד גורמים שדוחפים להסלמה ולמלחמה לא יסכלו זאת". לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12