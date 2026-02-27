היזם שמפטר 4,000 עובדים ביום אחד. מה הוא יודע שאנחנו לא

ג'ק דורסי, ממייסדי טוויטר ומנכ"ל חברת התשלומים האמריקאית בלוק (Block), הודיע בדואר אלקטרוני ששלח אתמול לבעלי המניות שלו, כי החברה תקצץ קרוב למחצית מעובדיה, במה שנחשב כגל פיטורים שני לחברה בשנה האחרונה.

בלוק, החברה שעומדת מאחורי אפליקציות התשלומים Square ו- Cash App, תפטר על פי דורסי קרוב למחצית מ- 10,000 מהעובדים, לאחר שלפני פחות משנה פוטרו כ- 930 עובדים, וזאת על אף שבלוק, שנסחרת בבורסת ניו יורק לפי שווי שוק של 33 מיליארד דולר, היא חברה רווחית שייצרה רווח נקי של כחצי מיליארד דולר ברבעון השלישי של השנה שעברה.

סך הכל הרוויחה החברה 1.3 מיליארד דולר בשנת הכספים החולפת, כאשר הרווח הגולמי זינק ב- 24% ל- 2.87 מיליארד, במה שדורסי כינה כ"שנה חזקה". מיד לאחר הפרסום של המייל, קפצה מניית החברה במסחר המאוחר בכ- 24%.

"רוב החברות נמצאות בפיגור ובשנה הקרובה יגיעו לאותה המסקנה"

דורסי, אחד היזמים הסדרתיים הבולטים בעמק הסיליקון שזכור כמי ששימש שתי קדנציות כמנכ"ל טוויטר (כיום "אקס"), לא מספק בהסבר על מעשיו אלא נותן קריאת כיוון לשוק כולו. "אני חושב שרוב החברות נמצאות בפיגור ובשנה הקרובה הן יגיעו לאותה המסקנה ויבצעו שינויים מבניים דומים. אני מעדיף להגיע לשם בצורה כנה והוגנת ובתנאים שלנו, מאשר להיגרר לכך בעל כורחי".

כהסבר למהלך ציין דורסי את הופעתם של כלי בינה מלאכותית ש"שינו את המשמעות של בנייה וניהול של חברה", כתב. "אנחנו רואים את זה כבר היום אצלנו: צוות קטן בהרבה שמשתמש בכלי AI שאנחנו בונים, יכול לעשות יותר ולעשות זאת טוב יותר - והקצב הזה של השיפור הולך וגדל מדי שבוע.

"אני מאמין שבלוק תהיה בעלת ערך משמעותי יותר כחברה קטנה, מהירה ובעלת נטייה טבעית ל- AI - כל מה שאנחנו עושים כאן עכשיו נעשה לטובת המטרה הזו". לדבריו, בלוק תהיה חברה ממוקדת יותר שתתמקד בהשקות מהירות יותר של מוצרים ומעגלי למידה קצרים יותר.

את הדברים כתב דורסי במקביל לשיחת וידאו וירטואלית שניהל עם עובדי החברה, ובמהלכה ספג, על פי הניו יורק טיימס, עשרות אימוג'יז של אגודל הפונה מטה. דורסי הבטיח לפצות את העובדים המפוטרים ב- 20 שבועות שכר ועוד שבוע על כל שנת עבודה, וכן ששה חודשי ביטוח רפואי ומענק חד פעמי של 5,000 דולר. "לאלה מכם שעוזבים, אני מודה לכם ומצטער שאני גורם לכם לעבור את זה", אמר.

דבריו של דורסי נאמרים על רקע השקת כלי בינה מלאכותית לפיתוח תוכנה, בדיקות וסייבר - מכיוונן של חברות כמו קרסר, אנתרופיק (קלוד קוד) ו- OpenAI (מוצרי Codex ו- AardVark) שהוכיחו בשבועות האחרונים כי ביכולתן להוריד מניות של חברות ענק כמו IBM, סיילספורס ומאנדיי בשל היכולות המשופרות של סוכני הפיתוח האוטומטיים לייתר מוצרים או לכל הפחות תהליכי פיתוח מורכבים.

חברות טכנולוגיה נוספות נמצאות כיום במגמת פיטורים, אם כי שיעור המפוטרים רחוק מלהיות ממחצת החברה. אמזון מפטרת סך הכל 30 אלף עובדים, 10% מכלל עובדי הצווארון הלבן בחברה, פינטרסט מפטרת 15% מעובדי החברה ואילו מטא מפטרת 1,500 איש שהם 10% מכלל עובדי מעבדת משקפי המציאות שלה.