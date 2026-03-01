איראן מודיעה רשמית - חמינאי חוסל: "המנהיג העליון מת"

עדכונים שוטפים

5:10 - סוכנות ידיעות איראנית מאשרת: עלי שמח'אני ומפקד משמרות המהפכה חוסלו

סוכנות הידיעות האיראנית נור ניוז מאשרת כי יועץ המנהיג העליון ואחראי תוכנית הגרעין עלי שמח'אני ומפקד משמרות המהפכה מוחמד פאכפור חוסלו.

4:40 - וושינגטון פוסט: טראמפ אישר את התקיפות באיראן לאחר שכנועים של נתניהו ושל מוחמד בן סלמאן

בוושינגטון פוסט דיווחו כי טראמפ החליט לאשר את התקיפות באיראן לאחר שבועות ארוכים של שכנועים מצד ראש הממשלה בנימין נתניהו ויורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן. בעוד שבאופן פומבי דחפה סעודיה לפתרון דיפלומטי וקראה להימנע מעימות צבאי - בן סלמאן קיים בשבועות האחרונים כמה שיחות טלפון עם טראמפ ודחק בו להורות על מבצע צבאי באיראן.

4:21 - באיראן מאיימים: "בעוד רגעים תחל הפעולה ההרסנית בהיסטוריה"

משמרות המהפכה של איראן מאיימים: "בעוד רגעים תחל הפעולה ההתקפית ההרסנית ביותר בהיסטוריה של כוחות המשטר האיסלאמי של איראן".

3:32 - אזעקות נשמעו בשל חשד לחדירת כלי טיס עוין בצפון

התרעות נשמעו בבית הלל, דפנה, הגושרים, כפר גלעדי, כפר יובל, מטולה, מנרה, מעיין ברוך, מרגליות, משגב עם, ע'ג'ר, קיבוץ דן, קריית שמונה, שאר ישוב, שניר ותל חי. בפיקוד העורף עדכנו שהאירוע הסתיים.

3:26 - דיווח ברשת CBS: לפחות 40 גורמים במשטר האיראני נהרגו במתקפות

03:05 - ארגון זכויות אדם: כוחות ביטחון באיראן ירו על אזרחים שחגגו

ארגון זכויות האדם האיראני Hengaw: כוחות הביטחון האיראניים פתחו באש לעבר אזרחים שחגגו ברחובות בטהראן, ראשת וסנאנדג' את ההודעה על מותו של חמינאי. על פי דיווחים רבים, כוחות הביטחון תקפו באלימות את האזרחים ואף ירו לעברם, טרם ברור אם מישהו נהרג בשל האלימות הקשה

2:36 - טראמפ: יש מועמדים טובים להחליף את חמינאי

טראמפ אמר כי הוא מאמין שפתרון דיפלומטי עם איראן עדיין אפשרי "בקלות", ואמר שהתקיפות מפעילות לחץ עצום על איראן: "הרבה יותר קל עכשיו מאשר לפני יום, כמובן, כי הם חוטפים מכות קשות".

טראמפ נשאל מי שולט כעת באיראן לאחר מותו של חמינאי, והשיב: "אני יודע בדיוק מי, אבל אני לא יכול להגיד לך". על השאלה אם יש מישהו שהוא רוצה לראות כעת עומד בראש איראן, השיב הנשיא: "כן, אני חושב שכן, יש כמה מועמדים טובים".

טראמפ נשאל על התקיפות של איראן, ואמר: "זה מה שציפינו, פחות ממה שחשבנו, למעשה, חשבנו שזה יהיה כפול".

02:30 - צה"ל החל בגל תקיפות נוסף נגד מערך הטילים הבליסטיים

דובר צה"ל: החל גל תקיפות נוסף נגד מערך הטילים הבליסטיים ומערכות ההגנה האווירית של איראן. באיראן מדווחים על תקיפה בטהראן. שני גורמים אמריקאיים רשמיים אמרו לרשת CBS כי צבא ארה"ב תוקף כעת באיראן יחד עם צה"ל.

2:28 - באיראן מדווחים: בתו ונכדתו של חמינאי נהרגו

התקשורת הרשמית באיראן מאשרת: בתו ונכדתו של המנהיג העליון חמינאי נהרגו בתקיפות הישראליות.

02:27 - חיל האוויר ממשיך לתקוף את מערך הטילים הבליסטיים

דובר צה"ל: חיל האוויר ממשיך לפגוע במערך הטילים הבליסטיים ובמערכות ההגנה האיראניות

02:06 - פיקוד העורף מעדכן שאפשר לצאת מהמרחב המוגן

02:02 - הגסת': "לא נסבול טילים עוצמתיים המכוונים לעבר העם האמריקאי"

שר ההגנה של ארה"ב פיט הגסת': למשטר האיראני ניתנה ההזדמנות, אך הוא סירב להגיע להסכם וכעת הוא נושא בתוצאות. במשך כמעט 50 שנה איראן תקפה והרגה אמריקאים, ותמיד ביקשה להשיג את כלי הנשק החזקים בעולם כדי לקדם את מטרתה הרדיקלית".

"אמש, בשונה מכל נשיא קודם, הנשיא טראמפ החל לטפל בסרטן הזה. לא נסבול טילים עוצמתיים המכוונים לעבר העם האמריקאי. הטילים הללו יושמדו, יחד עם התעשייה שמייצרת אותם; הצי האיראני יושמד. וכפי שהנשיא טראמפ אמר כל חייו - לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני".

01:55 - באיראן מדווחים על תקיפות בכמה אזורים במדינה

דיווחים באיראן על תקיפות בשיראז, בנדר עבאס, דזפול, שוש, אורמיה וערים נוספות באיראן.

01:48 - מטח נוסף לאזור המרכז ובמקביל - ירי לצפון

התרעות נשמעו באזור המרכז, השרון והשפלה. אזעקות נשמעו גם ביישובים רבים באזור הצפון. בפיקוד העורף מדגישים: יש להישאר במרחבים המוגנים באזורים שבהם הופעלו התרעות.

01:43 - אזעקות באזור ירושלים והשפלה

התרעות נשמעו באזור ירושלים, השפלה, לכיש ויהודה ושומרון. בפיקוד העורף מדגישים: יש להישאר במרחבים המוגנים באזורים שבהם הופעלו התרעות.

01:37 - אזעקות נשמעות בכל אזור הצפון

01:34 - זוהו שיגורים לצפון - אזעקות בדקות הקרובות

01:08 - סיכום מד"א של היום הראשון של "שאגת הארי"

צוותי מד"א הוזנקו לעשרות זירות ברחבי ישראל בעקבות אירועי פגיעה שונים. חובשים ופרמדיקים העניקו טיפול רפואי ופינו 121 נפגעים, בהם - אישה בשנות החמישים לחייה שנהרגה, 2 פצועים במצב בינוני ו-119 פצועים במצב קל.

מהזירה של הנפילה בתל אביב - צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבתי החולים איכילוב ושיבא בתל השומר 28 נפגעים, בהם - אישה בשנות החמישים ללא סימני חיים שנקבע מותה במקום, 2 פצועים במצב בינוני ו-25 פצועים במצב קל.

01:08 - אבו דאבי: הרוג אחד ו-7 פצועים בתקיפה שכוונה לנמל התעופה הבין-לאומי זאיד

00:36 - בני של השאה, רזא פהלווי: "הרפובליקה האסלאמית הגיעה למעשה לקיצה"

בני של השאה, רזא פהלווי: "עם מותו של חמינאי, הרפובליקה האסלאמית הגיעה למעשה לקיצה. כל ניסיון של שרידי המשטר למנות לו יורש - כבר נכשל. למי שייקבע במקומו לא תהיה לא לגיטימציה ולא הישרדות, והוא ללא ספק יהיה שותף לפשעי המשטר הזה. ‏למרות שזו תחילתה של החגיגה הלאומית הגדולה שלנו, זה לא סוף הדרך. היו ערניים ומוכנים. הזמן לנוכחות מסיבית ונחרצת ברחובות קרוב מאוד. יחד, מאוחדים ואיתנים, נשיג את הניצחון הסופי, ונחגוג את חירותה של איראן ברחבי מולדתנו המפוארת".

00:20 - שדה התעופה בדובאי הותקף, 4 אנשי צוות נפגעו

בדובאי אישרו: כטב"ם איראני פגע באחד האולמות בנמל התעופה, ארבעה אנשי צוות נפצעו וקיבלו טיפול רפואי מיידי. נגרם נזק קל לאחד מאולמות היציאה, רוב הטרמינלים פונו מראש מנוסעים.

00:02 - נקבע מותה של הפצועה אנוש בפגיעה הישירה בתל אביב

פורסם לראשונה ב-N12