ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ יואב זיתון הוא איש התקשורת שנחשד בביצוע מעשה סדום בקטין
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
מעשה מגונה

יואב זיתון הוא איש התקשורת שנעצר בחשד שביצע מעשה סדום בקטין בן 15

זיתון, הכתב הצבאי של Ynet נעצר בשבוע שעבר • מחקירת המשטרה התברר כי הוא הכיר את הקורבן באפליקציית היכרויות - וזה סיפר לו על גילו הצעיר • הקטין סיפר למשטרה שזיתון הפיל אותו על הקרקע ואנס אותו באלימות קשה

אדר גיציס, N12 06:36
מערכת ynet (ארכיון) / צילום: דור מלכה
מערכת ynet (ארכיון) / צילום: דור מלכה

כעת ניתן לפרסם: יואב זיתון, הכתב הצבאי של Ynet, הוא איש התקשורת שנעצר בחשד שביצע מעשה סדום בנער בן 15. האירוע התרחש בשבוע שעבר, כאשר התקבל דיווח על אונס של קטין במרכז הארץ. מחקירת המשטרה התברר כי השניים הכירו באפליקציית היכרויות וקבעו להיפגש. זאת, למרות שהקטין סיפר לזיתון כי הוא בן 15.

תוך דקות מקבלת הדיווח, הגיעו למקום שוטרי מחוז מרכז מתחנת ראשון לציון ופתחו בחקירה. אלה גבו עדות מהקטין ופתחו במרדף אחר החשוד במעשה.

הקטין זומן לעדות ובהתחלה סיפר שמישהו תקף אותו ונמצאו לכך ראיות המצביעות על תקיפה, בין היתר דימום וכו'. במשטרה המשיכו בפעולות חקירה ולקחו את הטלפון של הקטין כדי להבין בדיוק מה קרה באותם רגעים - כך כאמור התברר כי השניים הכירו באפליקציית היכרויות.

השוטרים גילו שיחה בין זיתון לבין אותו נער שסיפר באפליקציה שהוא בן 15 - והשניים קבעו להיפגש. הנער הודה בפני החוקרים שאכן קרה הדבר ואז סיפר שזיתון הגיע למקום המפגש - הפיל אותו על הקרקע ואנס אותו באלימות קשה.

פורסם לראשונה ב-N12