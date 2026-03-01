כעת ניתן לפרסם: יואב זיתון, הכתב הצבאי של Ynet, הוא איש התקשורת שנעצר בחשד שביצע מעשה סדום בנער בן 15. האירוע התרחש בשבוע שעבר, כאשר התקבל דיווח על אונס של קטין במרכז הארץ. מחקירת המשטרה התברר כי השניים הכירו באפליקציית היכרויות וקבעו להיפגש. זאת, למרות שהקטין סיפר לזיתון כי הוא בן 15.

תוך דקות מקבלת הדיווח, הגיעו למקום שוטרי מחוז מרכז מתחנת ראשון לציון ופתחו בחקירה. אלה גבו עדות מהקטין ופתחו במרדף אחר החשוד במעשה.

הקטין זומן לעדות ובהתחלה סיפר שמישהו תקף אותו ונמצאו לכך ראיות המצביעות על תקיפה, בין היתר דימום וכו'. במשטרה המשיכו בפעולות חקירה ולקחו את הטלפון של הקטין כדי להבין בדיוק מה קרה באותם רגעים - כך כאמור התברר כי השניים הכירו באפליקציית היכרויות.

השוטרים גילו שיחה בין זיתון לבין אותו נער שסיפר באפליקציה שהוא בן 15 - והשניים קבעו להיפגש. הנער הודה בפני החוקרים שאכן קרה הדבר ואז סיפר שזיתון הגיע למקום המפגש - הפיל אותו על הקרקע ואנס אותו באלימות קשה.

