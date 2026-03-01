עתליה שמלצר, בעלת השליטה בקבוצת שלמה, הלכה לעולמה

עתליה שמלצר, בעלת השליטה ונשיאת קבוצת שלמה, הלכה לעולמה בגיל 78. בתפקידה כנשיאת הקבוצה, שמלצר היוותה דמות מפתח בקביעת הכיוון האסטרטגי, בשימור היציבות הניהולית ובהובלת מהלכים ארוכי טווח בתחומי הרכב, הליסינג, הביטוח, הנדל"ן, הלוגיסטיקה והתעשייה.

קבוצת שלמה (קבוצת שלמה סיקסט) היא כיום אחת מחברות ההשקעה והאחזקות הגדולות והמובילות בישראל. החברה התפתחה מחברה קטנה להשכרת רכב לקונגלומרט רב-תחומי עם מחזור פעילות שנתי של מיליארדי שקלים. כיום היא מזוהה במיוחד עם פעילות הרכב שכוללת את המותג Sixt עם חברת הליסינג הגדולה בישראל, השכרת רכב, מכירת רכב וייבוא רכבי BYD באמצעות חברת שלמה מוטורס, בשותפות עם צ'מפיון. החברה גם משווקת כלי רכב באירופה. בנוסף, לקבוצה אחזקות בתחום התעשייה והספנות כולל שותפות במספנות ישראל, ייצור מלט, נדל"ן עסקי ומלונאות, פעילות בתחום התשתיות דרך חברת "אפקון" ועוד.

שמלצר הובילה גם פעילות ציבורית ופילנתרופית משמעותית, המבטאת מחויבות עמוקה לחברה הישראלית. משפחת שמלצר תומכת ביוזמות בתחומי הבריאות, המחקר והאקדמיה. בין היתר, המשפחה תרמה להקמת מכון מחקר בתחום התחבורה החכמה באוניברסיטת תל אביב הקמת מכון נוירולוגי חדש במרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) ועוד.

אסי שמלצר, יו״ר קבוצת שלמה אמר כי ״אמי הייתה מקור עוצמה, לאמונה ולדרך. לאורך השנים היא הנהיגה בשקט, באחריות ובנחישות, ושימשה עבורנו מצפן ערכי ומנהיגותי. אנו מחויבים להמשיך לפעול לאור דרכה ודרכו של אבי, להעמיק את העשייה ולהוביל את הקבוצה להמשך צמיחה, יציבות ושגשוג, מתוך נאמנות לערכים שעליהם התחנכנו".

עפרה שמלצר-רייף : ״אמי המשיכה במסירות ובענווה את דרכו של אבי, הן בהובלה העסקית והן בתרומה המשמעותית לקהילה ולחברה בישראל. היא ראתה בעשייה הציבורית שליחות של ממש ופעלה מתוך רגישות ואחריות עמוקה. נמשיך לצעוד בדרכה, לשמר את מורשתה ולהרחיב את המחויבות לערכים שהנחילה לנו יחד עם אבי ז"ל. זהו יום עצוב וכואב עבור משפחתנו, ואנו נפרדים ממנה באהבה ובהוקרה גדולה".

טובי שמלצר, מבעלי שלמה ביטוח ומשנה למנכ"ל : ״מאז לכתו של אבי, אמי הייתה עבור כולנו העוגן המשפחתי והלב הפועם של הבית. היא ידעה לאחד, לחזק ולתת ביטחון בכל עת, והשרתה תחושת יציבות ואחריות על כולנו. אנו מתחייבים להמשיך לשמור על משפחה מלוכדת ואוהבת, לפעול יחד מתוך ערבות הדדית, המשכיות וכבוד למורשת שהותירה אחריה יחד עם אבי שלמה ז"ל".