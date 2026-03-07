ברחוב זאב ז'בוטינסקי בטלביה בירושלים, נמכרה דירת 3 חדרים בשטח של 111 מ"ר בבניין בן 100 שנה, תמורת 5.45 מיליון שקל. הדירה במרחק של 20 דקות הליכה מהכותל.

המחיר המבוקש תמורת הדירה עמד על 5.9 מיליון שקל והיא עמדה כחודשיים וחצי על המדף.

הדירה ברחוב זאב ז'בוטינסקי בטלביה בירושלים / צילום: אלרוי ששון

"מי שרוצה למכור - מוכר"

אלרוי ששון מרי/מקס שירז נדל"ן שתיווך בעסקה מספר ש"הקונה היא אישה שמתגוררת ברחוב, ראתה את השלט למכירה, ראתה את הדירה והתאהבה בה, עקב אופיה המיוחד. המוכרות הן יורשות, מדובר באזור מאוד מבוקש בירושלים וברחוב עם אופי מיוחד ויוקרתי. לדירה עצמה יש המון פוטנציאל - זו דירה מרווחת עם תקרות מאוד גבוהות, כארבעה מטרים גובה, בבניין שנבנה ב־1926.

הדירה ברחוב זאב ז'בוטינסקי בטלביה בירושלים / צילום: אלרוי ששון

"הרוכשת הציעה בהתחלה 5 מיליון שקל והתחיל משא ומתן שנמשך כחודש במהלכו היא ביקרה בנכס מספר פעמים.

"באזור הזה אין הרבה עסקאות כי מדובר באזור קטן ומאוד מבוקש עם אופי ייחודי. אבל השוק מתעורר - החודש סגרתי כבר שש עסקאות. מי שרוצה למכור מוכר.

"ברמת המחירים יש קצת ירידה, אבל זה מאוד תלוי באזור. באזורים שהביקוש בהם חזק כמו ברמות, בארנונה, ברחביה, בבית הכרם - המחירים בהתאם. בשכונות הפחות מבוקשות, המגמה שונה".

הדירה ברחוב זאב ז'בוטינסקי בטלביה בירושלים / צילום: אלרוי ששון

דירות יד שנייה שנמכרו

ירושלים

ברחוב לוץ צ'ארלס בנווה יעקב, דירת 4 חדרים, 114 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, ב־3 מיליון שקל.

ברחוב אליהו מרידור בפסגת זאב, דירת 4 חדרים, 86 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, ב־2.26 מיליון שקל.

ברחוב מרגלית ברכס חלילים במבשרת ציון, דירת 3 חדרים, 61 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, ב־1.89 מיליון שקל.

ברחוב אבנר גרשון בארמון הנציב, דירת 5 חדרים, 107 מ"ר, בקומה 8 מתוך 12, עם חניה כפולה, ב־3.19 מיליון שקל.

מודיעין

ברחוב עמק זבולון בשכונת המגינים, דירת 4 חדרים, 136 מ"ר, בקומה 1 מתוך 3, עם חניה, ב־2.95 מיליון שקל.

ברחוב נהר הירדן בשכונת מוריה, דירת 4 חדרים, 123 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, עם חניה, ב־3.12 מיליון שקל.

ברחוב יצחק שמיר בשכונת מורשת, דירת 3 חדרים, 80 מ"ר, בקומה 1 מתוך 9, ב־2.65 מיליון שקל.

בית"ר עילית

ברחוב רבי עקיבא בשכונת האתרוג, דירת 5 חדרים, 114 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 4, ב־3.3 שקל.

ברחוב הרב שך בשכונת התמר, דירת 4 חדרים, 93 מ"ר, בקומה 2 מתוך 6, עם חצר בשטח 10 מ"ר, ב־2.35 מיליון שקל.

ברחוב דרכי איש בגבעה ב', דירת 5 חדרים, 109 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, ב־2.83 מיליון שקל.

בנימינה

בדרך העצמאות בבנימינה, בית בן 7 חדרים, 233 מ"ר, ב־3.89 מיליון שקל.

ברחוב הגדיש, בית בן 4 חדרים, 136 מ"ר, ב־2.32 מיליון שקל.

ברחוב הארז, בית בן 5 חדרים, 131 מ"ר, עם גג בשטח 51 מ"ר,

לפי שווי של 2.8 מיליון שקל.

אשקלון

בשדרות שפירא, דירת 4 חדרים, 78 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4,

ב־940 אלף שקל.

ברחוב מילרוד אליעזר, דירת 3 חדרים, 47 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3,

ב־780 אלף שקל.

בשדרות עמק יזרעאל, דירת 4 חדרים, 91 מ"ר, בקומה 3 מתוך 3, עם חניה, ב־1.6 מיליון שקל.

ברחוב הר תבור, בית בן 5 חדרים, 160 מ"ר, חצר בשטח 200 מ"ר,

ב־3.5 מיליון שקל.

כל העסקאות מאתר רשות המסים, מהתקופה האחרונה