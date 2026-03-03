ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
קטאר

בשל חסימת מיצרי הורמוז והמתקפות של איראן: קטאר עוצרת ייצור גז, דשנים וכימיקלים

על פי סוכנות הידיעות הקטארית, חברת האנרגיה הלאומית QatarEnergy הודיעה שהיא עוצרת את הייצור של חלק מהכימיקלים והמוצרים התעשייתיים המיוצרים במדינה • קטאר היא יצואנית הגז השלישית בגודלה בעולם אחרי ארה"ב ורוסיה

עידן ארץ 16:30
מיכלית גז נוזלי (LNG) בנמל קטאר / צילום: ap
מיכלית גז נוזלי (LNG) בנמל קטאר / צילום: ap

בעקבות חסימת מיצרי הורמוז ותקיפת אתרי הפקה בידי איראן, קטאר בלמה את ייצור הגז שלה. כעת, מתחילים להיפגע גם תעשיות פטרוכימיות התלויות בכך כמו כימיקלים ודשנים. קטאר היא יצואנית הגז השלישית בגודלה בעולם אחרי ארה"ב ורוסיה, ויצואנית הדשן החנקתי הרביעית בגודלה בעולם אחרי רוסיה, סין ועומאן.

על פי סוכנות הידיעות הקטארית, חברת האנרגיה הלאומית QatarEnergy הודיעה שהיא עוצרת את הייצור של חלק מהכימיקלים והמוצרים התעשייתיים המיוצרים בקטאר. הגז הטבעי שהיא מפיקה הוא חומר גלם חשוב עבור התעשיות הללו. עוד מפרסמים בקטאר שבעקבות ההפסקה של יצוא גז טבעי נוזלי (LNG), קטאר תפסיק את הייצור של מגוון מוצרים כמו אוריאה, פולימרים, מתנול אלומיניום ועוד. אוריאה היא אחד המרכיבים המרכזיים בדשן חנקתי, בו קטאר היא כאמור מובילה עולמית. גם שאר המוצרים ברשימה הם חלק ניכר מהמוצרים שקטאר מייצאת. כך שלמעשה, המלחמה והמתקפות האיראניות משאירות את קטאר כמעט ללא יצוא, ומדגיש את התלות הקטארית בהפקת הגז והנפט שלה, למרות כל המאמצים לביזור וגיוון כלכלי.

אך מעבר להפסדים הניכרים לקטאר, עלולה להיות לכך השפעה על מחירי הדשנים העולמיים: כנראה מחשש לתרחיש כמו היום, מחירי הדשנים החנקתיים בעולם עלו בכ-20% מינואר 2025 עד ינואר 2026 על פי מרכז המידע של הפדרל ריזרב האמריקאי. כעת, המחיר עלול לעלות אפילו יותר, ולהקשות על חקלאים ברחבי העולם, כחלק מאפקט הדומינו של סגירת מיצרי הורמוז. יעדי היצוא העיקריים של דשן חנקתי מקטאר הם ברזיל, ארה"ב, מקסיקו והודו, כך על פי ה-OEC, המנטרים סחר בסחורות. QatarEnergy מסרו שהם "מעריכים את כל השותפים הרלוונטיים וימשיכו לשתף מידע זמין".

חברות ישראליות כמו ICL וקבוצת חיפה מייצרות מגוון סוגי דשנים, וב-2024 הן ייצאו דשנים בשווי כולל של 1.84 מיליארד דולר. זאת למדינות כמו ברזיל, ארה"ב, סין והודו.