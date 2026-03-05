לחשיפת התשובות גללו למטה

1. מה הכינוי הנפוץ יותר של העץ ער אציל?

2. בין אילו שתי מדינות מפרידים מצרי הורמוז?

3. לאילו מדינות שלחופי המפרץ הפרסי יש נמלים גם מחוצה לו?

4. מה שמה של בתו הצעירה של שאול המלך?

5. באיזה מטבח נפוץ המאכל סורסטרומינג?

6. מהן שלוש חברות התעופה הגדולות בארה"ב?

7. מה משותף למילים פיסטוק, פרדס וסרבל?

8. מהו מקצועו של גיבור ספרו האחרון של הרלן קובן "תחשוב פעמיים"?

9. מיהו האדם הראשון שקדח ושאב נפט בארה"ב?

10. מה משותף לשפות הינדי, פרסית ואנגלית?

11. בספר הילדים "מיץ פטל", מי היו שתי החיות שניסו לגלות איזו חיה היא מיץ פטל?

12. מה היה שם להקתו הראשונה של המתופף מאיר ישראל (שהלך לעולמו השבוע)?

13. איזו תיאוריה פיתח יו אוורט?

14. מהי ברית חמש העיניים?

15. מה מחירו של טיל פטריוט?