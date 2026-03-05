ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
הטריוויה השבועית

לאילו מדינות שלחופי המפרץ הפרסי יש נמלים גם מחוצה לו?

מהו מקצועו של גיבור ספרו האחרון של הרלן קובן "תחשוב פעמיים", איזו תיאוריה פיתח יו אוורט ובאיזה מטבח נפוץ המאכל סורסטרומינג? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 09:59
ספינה של משמרות המהפכה נעה במפרץ הפרסי / צילום: ap, Vahid Salemi
ספינה של משמרות המהפכה נעה במפרץ הפרסי / צילום: ap, Vahid Salemi

לחשיפת התשובות גללו למטה

1. מה הכינוי הנפוץ יותר של העץ ער אציל?
2. בין אילו שתי מדינות מפרידים מצרי הורמוז?
3. לאילו מדינות שלחופי המפרץ הפרסי יש נמלים גם מחוצה לו?
4. מה שמה של בתו הצעירה של שאול המלך?
5. באיזה מטבח נפוץ המאכל סורסטרומינג?
6. מהן שלוש חברות התעופה הגדולות בארה"ב?
7. מה משותף למילים פיסטוק, פרדס וסרבל?
8. מהו מקצועו של גיבור ספרו האחרון של הרלן קובן "תחשוב פעמיים"?
9. מיהו האדם הראשון שקדח ושאב נפט בארה"ב?
10. מה משותף לשפות הינדי, פרסית ואנגלית?
11. בספר הילדים "מיץ פטל", מי היו שתי החיות שניסו לגלות איזו חיה היא מיץ פטל?
12. מה היה שם להקתו הראשונה של המתופף מאיר ישראל (שהלך לעולמו השבוע)?
13. איזו תיאוריה פיתח יו אוורט?
14. מהי ברית חמש העיניים?
15. מה מחירו של טיל פטריוט?

תשובה 1

דפנה

תשובה 2

איראן ועומאן

תשובה 3

לערב הסעודית נמלים בים האדום (בחופה המערבי) ולאיחוד האמירויות (נמל פוג'יירה) ואיראן (נמל צ'אבהאר) נמלים במפרץ עומאן שמעבר למצרי הורמוז

תשובה 4

מיכל

תשובה 5

במטבח השוודי, זהו דג הרינג מותסס ומומלח, מהים הבלטי

תשובה 6

 יונייטד, דלתא ואמריקן

תשובה 7

המקור של כולן בשפה הפרסית

תשובה 8

סוכן ספורטאים ואמנים

תשובה 9

אדווין לאורנטין דרייק, כונה קולונל דרייק (למרות שלא שירת בצבא)

תשובה 10

שלושתן שייכות למשפחת השפות ההודו־אירופית, שלה מוצא משותף קדום

תשובה 11

אריה וג'ירפה

תשובה 12

השדים האדומים

תשובה 13

את תיאוריית העולמות המרובים, שהיא פרשנות לתופעות של מכניקת הקוונטים

תשובה 14

ברית מודיעינית שבה משתתפות חמש מדינות: ניו זילנד, ארה"ב, אוסטרליה, בריטניה וקנדה

תשובה 15

כ־4 מיליון דולר