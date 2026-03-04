איראן מהווה בסך הכול כ־4% מהיצע הנפט העולמי, ולמרות זאת, ברקע האירועים האחרונים ומבצע "שאגת הארי", מחירי הנפט קפצו ונגעו ברף של 85 דולר לחבית ברנט - עלייה של כ־15% בשבוע האחרון. הסיבה נעוצה בעיקר באיום על מצרי הורמוז, שבינתיים הספיק להתממש באופן מסוים. "20%-30% מתפוקת הנפט העולמית עוברת בהורמוז", מסביר אור אזרן, כלכלן מחקר בבנק לאומי.

רשמית, למרות ההצהרות של גורמים במשמרות המהפכה, המעבר עדיין פתוח לתנועה של כלי שיט בינלאומיים, וגם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הבטיח להגן על המכליות שיעברו במצר. אך האיומים וההכרזות האיראניים גורמים לכך שהתנועה התמעטה משמעותית. "עצם השליטה של האיראנים במיצר מביא לעליית פרמיית הסיכון הגיאו־פוליטית. האירוע הזה התחיל עוד בחודש שעבר, כאשר המתיחות בין ארה"ב לאיראן עלתה, ואיתה גם מחירי הנפט", אומר אזרן.

"כעת, לאחר פרוץ המלחמה, ישנו שיבוש פיזי באספקת הנפט, לצד הודעות מחברות שונות על הפסקת פעילות, וכן מתקנים ותשתיות שנפגעו (ארמקו הסעודית ועוד). זה מוביל לכך שמספר רב של אוניות עוגנות מחוץ למפרץ וממתינות לראות לאן הדברים מתפתחים. נוסף על כך, חברות הביטוח מייקרות את התעריפים, או אפילו מבטלות את הביטוחים לגמרי. כל אלו יוצרים לחץ לעליות מחירים ולחץ על שרשראות האספקה. בעקבות כך, הנשיא טראמפ הורה לבחון מתן ביטוחים 'במחיר סביר במיוחד', וציין שארה"ב מחויבת לזרימת אנרגיה חופשית. לפיכך, ככל שנראה ניסיון מצד הכוחות הימיים להשיב את השקט בנתיבי הסחר, ייתכן שההשפעה תהיה זמנית".

יכולים לתקוף מתקנים

האיראנים יכולים להשפיע על המחירים גם ע"י תקיפת מתקני נפט ובתי זיקוק, כפי שעשו בתחילת השבוע בסעודיה. מצד שני, צריך לומר שגם לאיראנים יש אינטרס לא לגרום לפגיעה משמעותית עוד יותר בהיצע הנפט. "פגיעה בהיצע הנפט של מדינות המפרץ זה מהלך ששם בסיכון גם את הנפט האיראני, שהוא מקור מרכזי לזרימת המט"ח ולהכנסות המדינה. איראן בעצמה מחזיקה ברזרבות נפט מהגדולות בעולם - כ־209 מיליון חביות. חסימה מלאה של מצרי הורמוז זה מהלך קיצוני, שאין לו תקדים בעשורים האחרונים. ניתן להגיד שזה המוצא האחרון, חלק משבירת הכלים.

"ובכל זאת, ייתכן שהפגיעה בבתי הזיקוק בסעודיה הייתה סוג של אות מקדים. כמו שקורה במלחמת רוסיה-אוקראינה, גם כאן האיראנים מאותתים שהם יכולים להתייחס לנפט ככלי אסטרטגי, שלא יהססו לפגוע בו".

אומנם המחירים בשלב הזה בעלייה, אך אזרן מציין שגם ישנם גורמים שממתנים אותם במעט. "ארגון המדינות המייצאות נפט - אופ"ק - הודיע שהוא מתכוון להגדיל את התפוקה היומית ב־206 אלף חביות. מצד שני, בתרחיש שלילי, לא בטוח שתהיה להם התשתית להוביל את הנפט ליעדו".

יכול להיות שנגיע למחיר של 100 דולר?

"אם מצרי הורמוז ייחסמו ממשית, ואוניות ימשיכו להיפגע, זה בהחלט תרחיש אפשרי".

ואיך זה ישפיע על היום שאחרי המלחמה?

"קשה להשוות מבחינת העוצמה, אבל האירוע הדומה האחרון שהיה לנו זה 'עם כלביא'. שם ראינו עליית מחירים בצורה משמעותית, אבל מייד כשהאירוע נגמר המחירים ירדו חזרה. בתרחיש האופטימי, אם האירוע ייגמר עכשיו ונראה התקדמות במו"מ אזורי, אנחנו צפויים לראות ירידה. אבל עוד מוקדם להעריך לאן הדברים יתפתחו".

איך זה ישפיע על הכיס שלנו

ואחרי הכול, צריך להבין מה ההשלכות של מחיר נפט גבוה. על פי אזרן, האומדנים השונים מצביעים על כך שעלייה שנתית של כ־5% במחיר הנפט תורמת לעלייה של כ־0.1 נקודות האחוז באינפלציה הכללית של ארה"ב, דרך רכיב האנרגיה. אם מחיר של חבית נפט אכן יגיע לכ־100 דולרים, הדבר עשוי לתרום לעלייה של כ־0.6-0.7 נקודות אחוז לאינפלציה. "ומעבר לזה", מוסיף אזרן, "צריך להגיד שזה לא רק מעגל ישיר - יש גם מעגלים נוספים של התייקרות - עליית מחיר הנפט מייקרת את עלות הייצור הכללית, מה שעלול להתגלגל בצורה עקיפה למחירי המכירה לצרכן".

ואיך זה יפגוש את הצרכנים הישראלים?

"מחיר הדלק מורכב ברובו ממסים, ככה שאם מחיר הנפט לא ירקיע לשחקים, האפקט לא צפוי להיות משמעותי. נוסף על כך, הנוסחה שמחשבת את מחיר הדלק בישראל מביאה בחשבון את ממוצע המחיר בימים האחרונים של החודש. זה אומר שאם האירוע ייגמר בשבועיים הקרובים, ומחירי הנפט יחזרו למה שהיו בסוף החודש הקודם - לא צפויה השפעה משמעותית.

"אבל כן צריך להגיד שהנפט מהווה רכיב מרכזי בפונקציית הייצור בחלק גדול מהמשק. כשהמחיר שלו עולה, הוא משפיע בעקיפין על מחירי מוצרים נוספים".

לסיכום, לאיפה מחירי הנפט הולכים?

"ככל שהאירוע יסלים, ונראה גם את החות'ים מצטרפים, ואוניות ימשיכו להיפגע, אז יכול להיות שנגיע ל-100 דולר ואפילו צפונה מכך. אבל צריך לשים לב שלטראמפ אין כל כך אינטרס שהמחירים יעלו. עוד בנאום הכניסה לבית הלבן בינואר 2025, הוא הצהיר שהוא מעוניין להוריד את מחירי הנפט. ההצהרות האחרונות בנושא ליווי המכליות ממחישות את המחויבות של הבית הלבן לשמירה על היצע אנרגטי זמין. בסופו של דבר נראה שזה גם האינטרס של כלל המשתתפים". 

*** גילוי מלא: נתון בשבוע הוא פרויקט מערכתי הנעשה בשיתוף מומחי בנק לאומי. אין לראות באמור המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הזמנה לבצע רכישה או השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות אישי המתחשב בצרכיו ונתוניו של כל אדם