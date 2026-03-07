ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם "אף אחד לא עושה את זה": המחליף של באפט בהתחייבות מדהימה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות

"אף אחד לא עושה את זה": המחליף של באפט בהתחייבות מדהימה

גרג אייבל שנכנס בתחילת ינואר לתפקיד מנכ"ל ברקשייר האת'ווי הודיע כי ירכוש בכל משכורתו מניות של החברה שבראשה הוא עומד • ומה חשב על כך באפט?

שירות גלובס 20:12
גרג אייבל, מנכ''ל ברקשייר האת'וויי / צילום: ap, Nati Harnik
גרג אייבל, מנכ''ל ברקשייר האת'וויי / צילום: ap, Nati Harnik

גרג אייבל מחליפו של וורן באפט כמנכ״ל ברקשייר האת'וויי B מתחייב לרכוש בכל משכורתו מדי שנה מניות של החברה שבראשה הוא עומד. שכרו עומד על כ-25 מיליון דולר בשנה.

יוצאים מהארץ? תצטרכו להתחייב להישאר בחו"ל חודש לפחות
"הנזק הפעם לא קרוב למה שראינו בעם כלביא"

בראיון ל-CNBC הוא גילה לראשונה שהוא מתחייב לטווח ארוך לקנות באופן אישי מניות של ברקשייר מדי שנה משכרו לאחר מס, משום ש"התייעצות מוחלטת עם בעלי המניות שלנו, השותפים שלנו, הבעלים שלנו, היא קריטית.

"כמנכ"ל, אני בהחלט, כמובן, מאמין בברקשייר, עם המעבר מוורן, וירשתי חברה שיש לה בסיס מדהים. אני מאמין בעתידה, בהזדמנויות שקיימות שם".

אייבל אמר שגם דירקטוריון ברקשייר וגם באפט "תמכו מאוד" בתוכניתו, כאשר באפט אמר שאף אחד אחר באמריקה התאגידית לא עושה זאת וזה "כל כך ברקשייר".

"כל הרעיון הוא שבעלי המניות שלנו הם בעלים שמשתמשים בדולרים שלהם לאחר מס כדי לקנות את ברקשייר. אני אעשה את אותו הדבר. אז, וורן אישר מיד את ההתאמה לערכים שלנו".

אייבל נכנס בתחילת השנה לתפקיד, כאשר באפט עצמו מכהן מאז כיו״ר בלבד. למרות זאת הוא גילה בראיון כי באפט מגיע למשרד מדי יום וכי הם מרבים לשוחח.