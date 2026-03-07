"אף אחד לא עושה את זה": המחליף של באפט בהתחייבות מדהימה

גרג אייבל מחליפו של וורן באפט כמנכ״ל ברקשייר האת'וויי B מתחייב לרכוש בכל משכורתו מדי שנה מניות של החברה שבראשה הוא עומד. שכרו עומד על כ-25 מיליון דולר בשנה.

בראיון ל-CNBC הוא גילה לראשונה שהוא מתחייב לטווח ארוך לקנות באופן אישי מניות של ברקשייר מדי שנה משכרו לאחר מס, משום ש"התייעצות מוחלטת עם בעלי המניות שלנו, השותפים שלנו, הבעלים שלנו, היא קריטית.

"כמנכ"ל, אני בהחלט, כמובן, מאמין בברקשייר, עם המעבר מוורן, וירשתי חברה שיש לה בסיס מדהים. אני מאמין בעתידה, בהזדמנויות שקיימות שם".

אייבל אמר שגם דירקטוריון ברקשייר וגם באפט "תמכו מאוד" בתוכניתו, כאשר באפט אמר שאף אחד אחר באמריקה התאגידית לא עושה זאת וזה "כל כך ברקשייר".

"כל הרעיון הוא שבעלי המניות שלנו הם בעלים שמשתמשים בדולרים שלהם לאחר מס כדי לקנות את ברקשייר. אני אעשה את אותו הדבר. אז, וורן אישר מיד את ההתאמה לערכים שלנו".

אייבל נכנס בתחילת השנה לתפקיד, כאשר באפט עצמו מכהן מאז כיו״ר בלבד. למרות זאת הוא גילה בראיון כי באפט מגיע למשרד מדי יום וכי הם מרבים לשוחח.