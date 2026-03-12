לחשיפת התשובות גללו למטה

1. מה היה השיר הראשון באירוויזיון שכלל מילים בעברית?

2. מי החזיק בתפקיד מפקד טקס הדלקת המשואות (בהר הרצל ביום העצמאות) למשך הזמן הארוך ביותר?

3. הלוגו המקורי של איזו חברה כלל את הסלוגן "שדר את עצמך" (Broadcast Yourself)?

4. על שם מי קרוי שוק לוינסקי בתל אביב?

5. מי היה נחש העמוני?

6. באיזו עיר בארץ נמצא עמק רפאים?

7. מהי צורת חתך הרוחב של מפתח אלן?

8. בכמה מדליות זכתה נבחרת הג'ודו הישראלית בתחרות הגרנד פרי שנערכה בשבוע שעבר?

9. מהי יחידת המידה האמריקאית לנפט ומוצריו?

10. כיצד נקראה עיר הבירה הרשמית של ממלכת פרס (לפני כיבושה בידי אלכסנדר הגדול)?

11. מיהו הנודר הראשון המוזכר בתורה?

12. זנים של איזה ירק הם ווינסטון, מונדיאל ודזירה?

13. איזה חטיף ישראלי מופיע על עטיפת האלבום "חומר מקומי" של להקת הדג נחש?14. איפה נמצא "אי המפציצים" שבו משתמשת ארה"ב במלחמה מול איראן?

15. מי אמר: "בישראל יש רק שלוש עונות - חורף, קיץ ומלחמה"?