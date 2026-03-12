ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
איפה נמצא "אי המפציצים" שבו משתמשת ארה"ב במלחמה מול איראן?
איפה נמצא "אי המפציצים" שבו משתמשת ארה"ב במלחמה מול איראן?

על שם מי קרוי שוק לוינסקי בתל אביב,  מהי צורת חתך הרוחב של מפתח אלן ואיזה חטיף ישראלי מופיע על עטיפת האלבום "חומר מקומי" של להקת הדג נחש? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 14:54
איפה נמצא ''אי המפציצים'' שבו משתמשת ארה''ב במלחמה מולאיראן? / צילום: Shutterstock
לחשיפת התשובות גללו למטה

1. מה היה השיר הראשון באירוויזיון שכלל מילים בעברית?
2. מי החזיק בתפקיד מפקד טקס הדלקת המשואות (בהר הרצל ביום העצמאות) למשך הזמן הארוך ביותר?
3. הלוגו המקורי של איזו חברה כלל את הסלוגן "שדר את עצמך" (Broadcast Yourself)?
4. על שם מי קרוי שוק לוינסקי בתל אביב?
5. מי היה נחש העמוני?
6. באיזו עיר בארץ נמצא עמק רפאים?
7. מהי צורת חתך הרוחב של מפתח אלן?
8. בכמה מדליות זכתה נבחרת הג'ודו הישראלית בתחרות הגרנד פרי שנערכה בשבוע שעבר?
9. מהי יחידת המידה האמריקאית לנפט ומוצריו?
10. כיצד נקראה עיר הבירה הרשמית של ממלכת פרס (לפני כיבושה בידי אלכסנדר הגדול)?
11. מיהו הנודר הראשון המוזכר בתורה?
12. זנים של איזה ירק הם ווינסטון, מונדיאל ודזירה?
13. איזה חטיף ישראלי מופיע על עטיפת האלבום "חומר מקומי" של להקת הדג נחש?14. איפה נמצא "אי המפציצים" שבו משתמשת ארה"ב במלחמה מול איראן?
15. מי אמר: "בישראל יש רק שלוש עונות - חורף, קיץ ומלחמה"?

תשובה 1

It's Just a Game, השיר הנורבגי באירוויזיון 1973, שכלל מילים בעשר שפות שונות; באותה השנה גם השתתפה לראשונה ישראל בתחרות עם שירה של אילנית "אי שם", אך הוא הושמע אחרון

תשובה 2

דוד רוקני (שהלך לעולמו השבוע) במהלך שירותו ניהל 34 טקסי הדלקת משואות

תשובה 3

יוטיוב

תשובה 4

על שם הסופר הציוני היהודי־רוסי אלחנן ליב לוינסקי

תשובה 5

מלך בני עמון בתקופת שאול ודוד

תשובה 6

ירושלים

תשובה 7

משושה

תשובה 8

ארבע, בהן מדליית זהב לרז הרשקו

תשובה 9

חבית נפט כחולה (שנפחה הוא 42 גלון)

תשובה 10

פרספוליס

תשובה 11

יעקב

תשובה 12

תפוח אדמה

תשובה 13

במבה

תשובה 14

במרכז האוקיינוס ההודי, האי דייגו גרסיה 

תשובה 15

חנוך לוין