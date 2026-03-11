בפעם השנייה בתוך שעה: שיגורים נוספים מאיראן למרכז הארץ

עדכונים שוטפים

06:32 - אתר האקדמיה ללשון העברית נפרץ בידי קבוצת ההאקרים "חנדלה", הקשורה למודיעין האיראני ומוכרת כמי שמפרסמת הדלפות על בכירים ישראלים

06:00 - יותר מ-850 רקטות מאז תחילת המערכה: חיזבאללה מגביר את הירי לצפון

בפיקוד הצפון מעריכים כי חיזבאללה מנסה בימים האחרונים לייצר משוואה חדשה מול ישראל - באמצעות ירי בלתי פוסק לעבר יישובי קו העימות וניסיון להביא לפינוי מחודש של התושבים מהאזור. בתוך כך, בצה"ל פועלים לפגוע במשגרי הרקטות ובחוליות השיגור בדרום לבנון, במקביל להמשך הפעילות הקרקעית מעבר לגבול.

לפי נתונים שפורסמו אמש (שלישי) בחדשות 12 ובאישור הצנזורה, מאז פתיחת המערכה שיגר חיזבאללה לעבר ישראל יותר מ-850 רקטות. רבות מהן לא חצו לשטח ישראל והתפוצצו בשטח לבנון. לצד הירי לעבר היישובים בגבול, חיזבאללה מבצע גם ירי לעבר כוחות צה"ל הפועלים בתוך לבנון.

בצה"ל פועלים לאתר ולהשמיד משגרים וחוליות שיגור בדרום לבנון, וממשיכים בפשיטות קרקעיות שמוגדרות הגנתיות. תושבים בצפון מבלים עשרות דקות עד שעות במקלטים - עם זמן התרעה אפסי. לכתבה המלאה

05:47 - משרד החוץ של רוסיה: הקונסוליה שלנו באיראן ניזוקה מהפגזות

הקונסוליה הרוסית באספהאן שבאיראן ניזוקה מהפגזות בתחילת השבוע, כך מסרה אתמול (שלישי) דוברת משרד החוץ של רוסיה. "חלונות נופצו בבניין המשרדים ובדירות המגורים, ומספר עובדים נפגעו מהדף הפיצוץ. למרבה המזל, לא היו הרוגים או פציעות קשות", הוסיפה.

05:35 - דיווחים על תקיפת בניין מגורים במערב ביירות, מחוץ לדאחיה



על פי הדיווחים ישנם ארבעה הרוגים לפחות, והתקיפה כוונה לדירה ששימשה כמשרד של ארגון אל-ג'מאעה אל-אסלאמיה

05:19 - חשד לחדירת כלי טיס בגליל המערבי - אזעקות הופעלו

04:56 - בפעם השנייה בתוך כשעה: אזעקות הופעלו במרכז בשרון - טילים יורטו

בפעם הרביעית הלילה - הופעלו אזעקות ברחבי הארץ, במרכז, בשרון ובשומרון, בעקבות שיגורים מאיראן. במד"א הודיע כי אין דיווחים על נפגעים

04:03 - הטילים מאיראן יורטו; פיקוד העורף: ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים

פיקוד העורף הודיע כי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. קודם לכן אזעקות הופעלו באזורים נרחבים ברחבי הארץ - המרכז, השרון, השפלה, שומרון ובקעת הירדן, זאת בשל שיגורים מאיראן. הטילים יורטו, במד"א מדווחים כי לא ידוע על נפגעים בשלב הזה.

03:29 - הלחץ של יועצי טראמפ: גבש תוכנית לסיום המלחמה

חלק מיועציו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דוחקים בו בשיחות סגורות לגבש תוכנית יציאה מהמלחמה עם איראן, זאת על רקע הזינוק במחירי הנפט והחשש שעימות ממושך עלול לעורר תגובת נגד פוליטית, כך דווח אמש (שלישי) בוול סטריט ג'ורנל.

03:03 - שר החוץ של ארה"ב שוחח עם שר החוץ של סעודיה על התקיפות האיראניות

שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו שוחח אמש עם שר החוץ של סעודיה פייסל בן פרחאן אל-סעוד. רוביו גינה את התקפותיה של איראן נגד סעודיה והשניים דנו בדרכים לחיזוק הגנתה של סעודיה, כך הודיע משרד החוץ האמריקאי.

01:56 - מפקד משטרת איראן באיום כלפי מפגינים: "האצבע על ההדק"

מפקד משטרת איראן אחמד-רזא רדאן באיום למפגינים פוטנציאליים באיראן: "מי שייצא לרחובות לבקשת האויב - יטופל כאויב, לא כמפגין. האצבע על ההדק".

01:28 - פיקוד העורף: ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים

פיקוד העורף הודיע כי ניתן לצאת מכל האזורים ברחבי הארץ. קודם לכן נראו יירוטים של טילים מאיראן ששוגרו לעבר אזור המרכז ירושלים, השפלה והצפון. כטב"ם ששוגר מלבנון לצפון יורט גם הוא. במד"א הודיעו כי אין דיווחים על נפגעים.

00:41 - הפנטגון: 140 חיילים אמריקאים נפצעו עד כה במלחמה עם איראן, 8 במצב קשה

00:34 - צה"ל החל בגל תקיפות נוסף בלבנון

צה"ל החל לתקוף לפני זמן קצר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדאחיה שבביירות, זאת במקביל לתקיפות באיראן.

00:31 - טיסת חילוץ מהאמירויות נאלצה לשוב על עקבותיה בשל תקלה טכנית

טיסה חילוץ שהמריאה לישראל מאיחוד האמירויות נאלצה לשוב על עקבותיה בשל תקלה טכנית. לאחר תיקון התקלה המטוס ישוב וימריא לישראל. הישראלים צפויים להמריא ביום חמישי.

00:16 - תיעוד תקיפות של צבא ארה"ב

תיעוד שמפרסם פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית: תקיפות כלי שיט ו-16 סירות להנחת מוקשים ימיים בקרבת מצר הורמוז.

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs - U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026



23:37 - אזעקות הופעלו בשפלה ובמרכז הארץ: הטילים מאיראן - יורטו

אזעקות נשמעו בגוש דן, בשפלה ובשומרון עקב מטח נוסף ששוגר מאיראן לישראל. הטילים יורטו, במד"א לא התקבלו דיווחים על נפגעים.

23:13 - צה"ל החל בגל תקיפות נרחב בטהרן

דובר צה"ל הודיע כי צה"ל החל בגל תקיפות נרחב בטהרן: "צה"ל החל ברגעים אלו בגל תקיפות נוסף לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן".

22:33 - נתניהו לעם האיראני: "תהיו מוכנים לנצל את ההזדמנות"

ראש הממשלה נתניהו בפנייה לתושבי איראן בחשבון הרשמי של רה"מ בשפה האנגלית: "אנשי איראן, אנחנו מנהלים מלחמה היסטורית על חירות. זו הזדמנות חד-פעמית עבורכם להוריד את משטר האייתוללה ולזכות בחירות".

"אנחנו ממוקדים במטרות של המשטר ועושים כמיטב יכולתנו שלא לפגוע בעם האיראני", המשיך רה"מ. "אנחנו בעלי הברית שלכם. אנו מכבדים את ריבונותכם, תרבותכם ומורשתכם. ביקשתם עזרה - והעזרה הגיעה. נמשיך להכות בעוצמה הולכת וגוברת בעריצים שפגעו בכם במשך עשרות שנים. האייתוללות ואנשיהם נמלטים, אבל לפחדנים האלה אין איפה להסתתר. בימים הקרובים ניצור את התנאים לכך שתהיו אחראים לגורלכם. החלומות שלכם יהפכו למציאות. כשהרגע הנכון יגיע, והוא מתקרב במהירות, נעביר לכם את הלפיד. תהיו מוכנים לנצל את ההזדמנות".

